Facciamo il punto della situazione sul campionato di calcio spagnolo, approfittando della sosta per le nazionali, vedendo gli ultimi risultati, le statistiche più interessanti, le quote antepost aggiornate e anche il prossimo turno. Risultati Liga giornata 13.

Risultati Liga giornata 13: il Barcellona si ferma

Sorpresa nella 13° giornata di Liga spagnola, con la capolista Barcellona che si ferma nello 0-1 sul campo della Real Sociedad, anche se i blaugrana mantengono un comodo vantaggio di 6 punti sul Real Madrid che invece ha rifilato un 4-0 all’Osasuna. Anche l’altra squadra della capitale, l’Atletico Madrid, che passa col risultato minimo di 1-0 a Maiorca.

Tiene il ritmo anche il Villarreal che batte 3-0 l’Alaves e rinforza il 4° posto, anche perchè dietro l’Osasuna come detto ha perso a Madrid, ma non vanno oltre ili pari anche Athletic Bilbao e Betis.

A livello statistico segnaliamo ben 3 squadre che non hanno ancora vinto in trasferta in questa stagione: Getafe, Valencia ed Espanyol. Le prime due hanno guadagnato 2 punti in 6 partite fuori, l’Espanyol è invece la peggiore di tutte in trasferta con 1 solo punto conquistato e 4 sconfitte di fila in cui ha incassato 12 reti. Approposito di gol, il Getafe è una delle migliori squadre da Under nei 5 top campionati europei con O/U 1-12 in 13 partite in cui abbiamo visto un totale di appena 1.4 gol.

Quote Antepost: l’inciampo del Barca non spaventa i book

La sconfitta dell’ultimo turno non pregiudica il comando del Barcellona @1.66 nelle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale de La Liga 24-25, con il Real Madrid @2.20 che anche qui è più lontano con quota oltre la pari, ma è anche l’unica alternativa al Barca visto che con l’Atletico Madrid @29 si sale parecchio. Ecco le principali quote di Bet365 per il campionato di calcio spagnolo.

Nella corsa per il capocannoniere sembra non esserci già storia con Robert Lewandowski @1.11 che domina in quota dall’alto dei suoi 14 gol, mentre Kylian Mbappe @11.00 è fermo a 7 centri, uno in meno rispetto a Vinicius Jr @11 che ha la stessa quota del compagno francese al Real.

Prossima giornata: si torna in campo dal 22 novembre con il 14° turno di Liga

La Liga torna dal 22 novembre con la 14° giornata, dopo la sosta per le nazionali, con l’anticipo Getafe-Valladolid anche se il match sulla carta più interessante è l’ultimo in programma domenica sera: Athletic Bilbao-Real Sociedad. Le prime quote di Planetwin365 favoriscono i padroni di casa @2.20 e le prime puntate vanno al 42% sulla squadra di Bilbao, rispetto al 27% che punta sulla squadra della Real Sociedad offerta @3.40 di quota.

