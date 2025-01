Dopo l’Italia, questo fine settimana tocca alla Spagna avere un turno di campionato senza le quattro squadre impegnate nella Supercoppa iberica. Andiamo comunque ad analizzare la 19° giornata di Liga, con tutti i match, il calendario completo e un approfondimento su Valladolid-Betis su cui si concentra la nostra free pick. Pronostico Valladolid-Betis 11 gennaio 2025.

Pronostico Valladolid-Betis 11 gennaio 2025: lo stato di forma delle squadre

Andiamo a vedere l’analisi di Valladolid-Betis, occasione per il Betis Siviglia che sarà di scena in casa del fanalino di coda Valladolid, squadre in campo sabato alle ore 16.15 dall’Estadio José Zorrilla per la 19° giornata di Liga.

Il Betis è al 9° posto, a -5 dalla zona Europa, ed è a caccia di tre punti importanti, per una squadra che non perde da tre turni (2 pareggi e 1 vittoria), e ha vinto l’ultima trasferta giocata, sul campo del Villarreal.

La trasferta di questa settimana sembra ancora più agevole per la squadra di Siviglia che sarà ospite dell’ultima della classe, il Valladolid che ha raccolto solo 12 punti finora, ha perso 4 delle ultime 5 partite di campionato e ha il peggior scarto tra gol segnati e subiti (-25).

Probabili formazioni Valladolid-Betis de La Liga

VALLADOLID (4-4-2): Hein; L.Perez, Comert, Boyomo, Rosa; Sanchez, Juric, K.Perez, Machis; Meseguer, Andrй.

BETIS (4-2-3-1): Rui Silva; Sabaly, Diego Llorente, Natan, Perraud; William Carvalho, Marc Roca; Rodri, Fornals, Abde; Ruibal.

Guida TV: dove vedere Valladolid-Betis?

Valladolid-Betis si gioca alle ore 16:15 di sabato 11 gennaio per la ventesima giornata di campionato spagnolo. Verrа trasmessa in esclusiva su DAZN sul canale 214 del satellite di Sky. Per vedere la partita in streaming, DAZN permette la visione anche sul proprio sito ufficiale o sull’app.

Migliori quote Valladolid-Betis, 19° giornata di Liga

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse calcio 1×2 sul mercato italiano per questo match. Padroni di casa sfavoriti @4.50 su Goldbet mentre la vittoria esterna è l’opzione favorita @1.86 su Lottomatica. Il pareggio si gioca @3.50 su Sisal.

Pronostico Valladolid-Betis del 11.01.25

Il Valladolid ha vinto l’ultima al Estadio José Zorrilla, ma in casa rimane la squadra che ha guadagnato meno punti in campionato, 9 in 9 partite. Il Betis ha vinto 2-1 all’andata e non perde contro il Valladolid dal 2020, da allora 3 vittorie e 1 pareggio per la squadra di Siviglia che secondo noi non sbaglierà questa occasione di rimettersi in moto verso la zona Europa, e la prendiamo vincente. Anche il mercato la pensa come noi, con una quota sugli ospiti che apriva @2.10, ma che ora si gioca sotto @1.90, ancora buona per noi.

Risultato Esatto Valladolid-Betis di Liga

Abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul risultato finale esatto: 0-2, 1-3, 2-2.

Programma completo 19° giornata di Liga spagnola

Turno ridotto per la 19° giornata di Liga Spagnola, visto che si gioca la Supercoppa che vede impegnate Real Madrid, Barcellona, Athletic Bilbao e Maiorca.

Si parte venerdì sera con il Rayo Vallecano che tenterà il sorpasso al Celta Vigo, mentre sabato il Girona proverà a rientrare nelle posizioni di vertice facendo visita all’Alaves, reduce da 4 pareggi consecutivi.

L’Atletico Madrid proverà a prendersi la vetta momentanea ospitando l’Osasuna, che non sta attraversando un momento positivo. Chiuderà il programma del weekend il posticipo di lunedì tra Real Sociedad–Villarreal, che mette in palio punti importanti in chiave europea, ed è probabilmente la sfida più interessante.

CALENDARIO 19° GIORNATA LA LIGA

10.01. 21:00 Vallecano-Celta Vigo

11.01. 14:00 Alaves-Girona

11.01. 16:15 Valladolid-Betis

11.01. 18:30 Espanyol-Leganes

11.01. 21:00 Siviglia-Valencia

12.01. 14:00 Las Palmas-Getafe

12.01. 16:15 Atletico Madrid-Osasuna

13.01. 21:00 Real Sociedad-Villarreal

Resoconto Free Pick La Liga 24-25

RESOCONTO FREE PICK LIGA (8-5-2, +1.86)

Atletico Madrid-Girona: GOL SI @1.67❌

Athletic Bilbao-Atletico Madrid: UNDER 2.5 @1.76✅

Real Sociedad-Real Madrid: 2 @1.72✅

Villarreal-Barcellona: 2 @1.80✅

Atletico Madrid-Real Madrid: X 1°TEMPO @2.30✅

Real Sociedad-Atletico Madrid: GOL NO @1.77❌

Osasuna-Betis: GOL SI @1.91✅

Real Madrid-Barcellona: X 1°TEMPO @2.60✅

Athletic Bilbao-Betis: GOL SI @1.95✅

Villarreal-Alaves: 1 @1.62✅

Osasuna-Villarreal: 2 +0 (AH) @1.980️⃣

Villarreal-Girona: 1 @1.83❌

Athletic Bilbao-Villarreal: GOL SI @1.70❌

Villarreal-Betis: 1 @1.77❌

Barcellona-Atletico Madrid: UNDER 3.0 GOL @1.990️⃣

