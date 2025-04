Vediamo il programma e le sfide del fine settimana del campionato di calcio spagnolo, e per questa 31° giornata di Liga 2024-2025 la sfida che ci interessa di più è in programma sabato pomeriggio. Vediamo analisi, formazioni, quote e il nostro Pronostico Getafe-Las Palmas 12 aprile 2025.

Pronostico Getafe-Las Palmas 12 aprile 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Getafe-Las Palmas con probabili formazioni, guida tv, migliori quote, statistiche e consigli per le scommesse sulla 31° giornata di Liga.

Il Getafe è tranquillo all’11° posto con 39 punti, uno sprint che ha allontanato la squadra dalle zone calde della lotta salvezza grazie a 3 vittorie nelle ultime 4 giornate, compreso il bel 4-0 della settimana scorsa sul campo del Valladolid.

Il Las Palmas invece è al penultimo posto con 26 punti, attualmente a -4 dalla salvezza dopo l’1-3 dello scorso turno, in casa contro la Real Sociedad. Il Las Palmas non vince da ben 13 partite tra campionato e coppa del re, una vera debacle con 9 sconfitte e 4 pareggi in questo arco di tempo.

Probabili formazioni Getafe-Las Palmas

Getafe (4-2-3-1): Soria, Duarte, Alderete, Rico, Iglesias, Arambarri, Milla, Terrats, Uche, Bernat, Juanmi. Allenatore: Bordalas.

Las Palmas (4-4-2): Horkas, Mckenna, Herzog, Viti, Medina, Essugo, Munoz, Moleiro, Ramirez, McBurnie, Silva. Allenatore: Martinez

Guida TV La Liga: dove vedere Getafe-Las Palmas?

Puoi vedere Getafe-Las Palmas così come tutti i match de LaLiga EASports 2024/25 , su DAZN in streaming live e on demand.

Migliori quote Getafe-Las Palmas

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Il fattore campo e il buon momento spingono il Getafe favorito @1.75 su NetBet mentre la vittoria del Las Palmas si gioca fino @5.25 su Sisal, col pareggio @3.45 su Betway.

Pronostici Getafe-Las Palmas, le nostre scommesse

All’andata il Getafe ha vinto 2-1 sul campo del Las Palmas, e lo scorso anno qui al Coliseum finì con un pirotecnico 3-3. Il Las Palmas è alla disperata ricerca di una vittoria ma anche nel 1-3 della scorsa settimana la peggior difesa del campionato (51 gol subiti in 30 partite) ha mostrato tutti i limiti di questa squadra. Il Getafe è reduce da 4 partite da Over 2.5 consecutive e puriamo su un match da più di 2 gol anche questa volta, mentre in caso di match esattamente da due reti avremo il rimborso grazie alla somma gol asiatica.

Il nostro pronostico Getafe-Las Palmas: OVER 2.0 GOL @1.87 Bet365

Risultato Esatto Getafe-Las Palmas

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-1, 2-3.

Programma completo 31° giornata La Liga 2024-2025

La 31a giornata della Liga prende il via venerdì sera con l’anticipo tra Valencia–Siviglia, con gli ospiti che sono reduci da ben 3 ko consecutivi. Sabato i fari saranno puntati sulla capolista Barcellona che fa visita al Leganes, che si è imposto all’andata per 0-1 dopo aver perso sempre nei 4 incroci precedenti considerate tutte le competizioni.

Domenica, invece, il Real Madrid dovrà riscattare il pesante ko di Champions League contro l’Arsenal facendo visita all’Alaves: all’andata (3-2) il 6° successo consecutivo dei Blancos contro questo avversario. Sfida d’alta quota tra Betis Siviglia–Villarreal, squadre attualmente appaiate a quota 48 punti. Imbattuto da 4 turni (3 pareggi e 1 vittoria), l’Athletic Bilbao ospita il Rayo Vallecano, mentre nel posticipo del lunedì è l’Atletico Madrid che cerca la vittoria interna al Wanda Metropolitano contro il Valladolid, attuale fanalino di coda.

11.04. 21:00 Valencia-Siviglia

12.04. 14:00 Real Sociedad-Maiorca

12.04. 16:15 Getafe-Las Palmas

12.04. 18:30 Celta Vigo-Espanyol

12.04. 21:00 Leganes-Barcellona

13.04. 14:00 Osasuna-Girona

13.04. 16:15 Alaves-Real Madrid

13.04. 18:30 Betis-Villarreal

13.04. 21:00 Athletic Bilbao-Vallecano

14.04. 21:00 Atletico Madrid-Valladolid

Resoconto Free Pick La Liga 2024-2025

RESOCONTO FREE PICK LIGA (15-11-2, +1.80)

Atletico Madrid-Girona: GOL SI @1.67❌

Athletic Bilbao-Atletico Madrid: UNDER 2.5 @1.76✅

Real Sociedad-Real Madrid: 2 @1.72✅

Villarreal-Barcellona: 2 @1.80✅

Atletico Madrid-Real Madrid: X 1°TEMPO @2.30✅

Real Sociedad-Atletico Madrid: GOL NO @1.77❌

Osasuna-Betis: GOL SI @1.91✅

Real Madrid-Barcellona: X 1°TEMPO @2.60✅

Athletic Bilbao-Betis: GOL SI @1.95✅

Villarreal-Alaves: 1 @1.62✅

Osasuna-Villarreal: 2 +0 (AH) @1.980️⃣

Villarreal-Girona: 1 @1.83❌

Athletic Bilbao-Villarreal: GOL SI @1.70❌

Villarreal-Betis: 1 @1.77❌

Barcellona-Atletico Madrid: UNDER 3.0 GOL @1.990️⃣

Valladolid-Betis: 2 @1.86 ❌

Villarreal-Maiorca: GOL SI @2.00❌

Atletico Madrid-Villarreal: 1 @1.70 ❌

Villarreal-Valladolid: PARZIALE/FINALE 1/1 @1.80✅

Real Madrid-Atletico Madrid: UNDER 2.5 @2.10✅

Espanyol-Athletic Bilbao: GOL SI @2.15✅

Vallecano-Villarreal: UNDER 2.5 @2.03✅

Atletico Madrid-Athletic Bilbao: GOL SI @1.95❌

Real Sociedad-Siviglia: 1 (0, -0.5 AH) @1.85❌

Atletico Madrid-Barcellona: 2 (0, -0.5 AH) @1.98✅

Celta Vigo-Las Palmas: OVER 2.5 @1.80❌

Siviglia-Atletico Madrid: 2 (0, -0.5 AH) @1.88✅

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.