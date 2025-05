Un altro Clasico spagnolo ci attende questa domenica per la 35° giornata de La Liga 2024-2025 dove il Real Madrid si gioca le ultime chance di recuperare il Barcellona in testa al campionato, magari approfittando della maratona che il Barca ha giocato in settimana a San Siro, dove ha subito anche lo scotto di un eliminazione dopo una partita mitica. Pronostico Barcellona-Real Madrid: 11 maggio 2025.

Pronostico Barcellona-Real Madrid: 11 maggio 2025: lo stato di forma delle squadre

Vediamo l’analisi di Barcellona-Real Madrid, match valido per la 35° giornata di Liga con statistiche, ultime dai campi, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e i nostri consigli per i pronostici vincenti e gratuiti sul calcio.

Il Barcellona al momento è al comando con 79 punti, +4 proprio sui rivali di sempre, i Blancos. I Blaugrana arrivano da 4 vittorie di fila in campionato, ma brucia ancora la recente sconfitta di San Siro che ha eliminato Yamal e compagni dalla Champions, impedendo al Barca di completare un incredibile poker di trofei in questa stagione.

Il Real Madrid, campione in carica della Champions, era già uscito di scena lo scorso turno, e la squadra di Ancelotti ha potuto preparare al meglio questa sfida e l’ultimo assalto al campionato di calcio spagnolo, dove anche le Merengues hanno sempre vinto nelle ultime 4 giornate.

Probabili Formazioni Barcellona-Real Madrid

BARCELLONA: Szczesny, Kounde, Cubarsi, Martinez, Martin, Pedri, de Jong, Olmo, Yamal, Torres, Rapina

REAL MADRID: Courtois, Vazquez, Asencio, Ruediger, Mendy, Tchouameni, Valverde, Ceballos, Bellingham, Rodrygo, Vinicius Junior.

Guida TV La Liga: dove vedere Barcellona-Real Madrid?

La supersfida tra le regine di Spagna sarà in diretta tv esclusiva su DAZN con le squadre in campo domenica pomeriggio alle ore 16:15.

Migliori quote Barcellona-Real Madrid

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Barcellona favorito @1.92 su Goldbet mentre la vittoria del Real si gioca fino @3.40 su NetBet, col pareggio @4.10 su Snai.

I nostri pronostici su Barcellona-Real Madrid

Ennesimo Classico stagionale (il 4° quest’anno, il 303° nella storia, al momento il bilancio è di 111 vittorie Real, 127 Barcellona e 64 pareggi), e potrebbe essere l’ultimo di Carlo Ancelotti all’addio sulla panchina delle Merengues che si giocano tutto in questo match. Perdere, ma anche pareggiare, potrebbe chiudere definitivamente i conti in Liga. In questa stagione il Barcellona ha vinto 4-0 l’andata a Madrid e poi ha superato il Real anche nella finale di Supercoppa Spagnola e in quella di Copa del Re, dopo che la squadra della capitale aveva sempre vinto nei 3 precedenti dello scorso anno.

Risultato Esatto Barcellona-Real Madrid

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-1, 1-1, 2-3.

Programma completo 35° giornata La Liga 2024-2025

Quartultima giornata per la Liga spagnola, che si apre con il match tra Las Palmas–Rayo Vallecano in programma già venerdì sera. Il Villarreal fa visita al Girona con l’obiettivo di trovare la terza vittoria consecutiva che varrebbe tanto in chiave Champions.

L’Atletico Madrid risponde ospitando la Real Sociedad con l’obiettivo di blindare il 3° posto. L’Athletic Bilbao, invece, dovrà fare attenzione all’Alaves, che è terzultimo ma ha bisogno di punti per non essere risucchiato in zona retrocessione. Ovviamente, il clou del weekend è il Clasico tra la capolista Barcellona, fresco di eliminazione dalla Champions League per mano dell’Inter, e il Real Madrid, Clasico di abbiamo già parlato nel dettaglio.

09.05. 21:00 Las Palmas-Vallecano

10.05. 14:00 Valencia-Getafe

10.05. 16:15 Celta Vigo-Siviglia

10.05. 18:30 Girona-Villarreal

10.05. 18:30 Maiorca-Valladolid

10.05. 21:00 Atletico Madrid-Real Sociedad

11.05. 14:00 Leganes-Espanyol

11.05. 16:15 Barcellona-Real Madrid

11.05. 18:30 Athletic Bilbao-Alaves

11.05. 21:00 Betis-Osasuna

Resoconto Free Pick La Liga 2024-2025

RESOCONTO FREE PICK LIGA (19-11-2, +4.79)

Atletico Madrid-Girona: GOL SI @1.67❌

Athletic Bilbao-Atletico Madrid: UNDER 2.5 @1.76✅

Real Sociedad-Real Madrid: 2 @1.72✅

Villarreal-Barcellona: 2 @1.80✅

Atletico Madrid-Real Madrid: X 1°TEMPO @2.30✅

Real Sociedad-Atletico Madrid: GOL NO @1.77❌

Osasuna-Betis: GOL SI @1.91✅

Real Madrid-Barcellona: X 1°TEMPO @2.60✅

Athletic Bilbao-Betis: GOL SI @1.95✅

Villarreal-Alaves: 1 @1.62✅

Osasuna-Villarreal: 2 +0 (AH) @1.980️⃣

Villarreal-Girona: 1 @1.83❌

Athletic Bilbao-Villarreal: GOL SI @1.70❌

Villarreal-Betis: 1 @1.77❌

Barcellona-Atletico Madrid: UNDER 3.0 GOL @1.990️⃣

Valladolid-Betis: 2 @1.86 ❌

Villarreal-Maiorca: GOL SI @2.00❌

Atletico Madrid-Villarreal: 1 @1.70 ❌

Villarreal-Valladolid: PARZIALE/FINALE 1/1 @1.80✅

Real Madrid-Atletico Madrid: UNDER 2.5 @2.10✅

Espanyol-Athletic Bilbao: GOL SI @2.15✅

Vallecano-Villarreal: UNDER 2.5 @2.03✅

Atletico Madrid-Athletic Bilbao: GOL SI @1.95❌

Real Sociedad-Siviglia: 1 (0, -0.5 AH) @1.85❌

Atletico Madrid-Barcellona: 2 (0, -0.5 AH) @1.98✅

Celta Vigo-Las Palmas: OVER 2.5 @1.80❌

Siviglia-Atletico Madrid: 2 (0, -0.5 AH) @1.88✅

Getafe-Las Palmas: OVER 2.0 GOL @1.87✅

Real Madrid-Athletic Bilbao: 1 @1.67✅

[COPPA DEL RE] Barcellona-Real Madrid: 1 VINCE TROFEO @1.70✅

Real Sociedad-Athletic Bilbao: GOL NO @1.75✅

