Pronostico Real Sociedad-Atletico Madrid: analisi e scommesse sulla 18° giornata di Liga del 4 gennaio 2026

Pronostico Real Sociedad-Atletico Madrid 4 gennaio 2026
Pronostici Liga
di
2 Gennaio 2026

Inizia anche il 2026 del campionato di calcio spagnolo con la 18° giornata di Liga in campo nel fine settimana del 3 e 4 gennaio, dopo k’anticipo di venerdì Rayo-Getafe, e noi ci occupiamo proprio dell’ultimo match in programma domenica sera a San Sebastián con Pronostico Real Sociedad-Atletico Madrid 4 gennaio 2026.

Pronostico Real Sociedad-Atletico Madrid 4 gennaio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Real Sociedad-Atletico Madrid, match della 18° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato spagnolo.

L’Atletico Madrid è in ripresa con 2 vittore di fila in campionato, dove ora i Colchoneros sono al 3° posto con 37 punti. Considerando anche la Coppa del Re e la Champions League, i ragazzi di Simeone hanno vinto le ultime 4 partite.

La Real Sociedad sta attraversando una stagione difficile, al momento al 16° posto con 17 punti, solo a +2 dalla zona retrocessione. I baschi non vincono da 4 giornate in campionato, con 3 sconfitte seguite dal 1-1 sul campo del Levante nell’ultimo turno prima della sosta natalizia.

Probabili Formazioni Real Sociedad-Atletico Madrid

Real Sociedad (4-1-4-1): Remiro; Elustondo, Martin, Zubeldia, Gomez; Marin; Kubo, Soler, Sucic, Guedes; Oyarzabal. Allenatore: Francisco.

Atlético Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri; Giuliano, Barrios, Koke, Gallagher; Alvarez, Griezmann. Allenatore: Simeone.

Pronostico Real Sociedad-Atletico Madrid 4 gennaio 2026



Guida TV Calcio La Liga: dove vedere Real Sociedad-Atletico Madrid?

Squadre in campo domenica alle ore 21:00 da San Sebastián, potrete seguire la diretta di questo match in streaming su DAZN.

Migliori quote per Real Sociedad-Atletico Madrid

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Real Sociedad-Atletico Madrid
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
3.753.601.95
3.903.601.91
3.753.601.95
3.753.551.92
3.753.601.93

Le nostre scommesse su Real Sociedad-Atletico Madrid

L’Atletico ha vinto le ultime 4 gare di fila segnando sempre almeno 2 reti tra campionato e coppe. L’ultima vittoria interna in Liga della Sociedad sull’Atletico risale al 2019. Prendiamo la vittoria degli ospiti.

PRONOSTICO: VITTORIA ATLETICO @1.95 SISAL

Risultati Esatto Finale Real Sociedad-Atletico Madrid

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 1-3, 0-2.

Le altre partite e i risultati delle Free Pick La Liga

Il match clou è il Derbi Barceloní di sabato sera (21:00): l’Espanyol (quinto, 33 punti) ospita la capolista Barcellona (46 punti) al Cornellà-El Prat. I Pericos stanno disputando una stagione eccezionale e sognano lo sgambetto ai rivali cittadini che dominano la Liga. Il Real Madrid (secondo, 42 punti) scende in campo domenica (16:15) al Bernabéu contro un Betis (sesto, 28 punti) sempre ostico, cercando di approfittare di un eventuale passo falso dei blaugrana. 

Oltre alle sfide di vertice, la zona retrocessione offre scontri drammatici. Il fanalino di coda Levante (10 punti) cerca disperatamente punti salvezza domenica (14:00) sul campo del Siviglia. Il Girona (18°, 15 punti) è impegnato in uno scontro diretto per la sopravvivenza contro il Maiorca domenica (18:30).

  • Venerdì 02 Gennaio, 21:00
    • Rayo Vallecano vs Getafe
  • Sabato 03 Gennaio, 14:00
    • Celta Vigo vs Valencia
  • Sabato 03 Gennaio, 16:15
    • Osasuna vs Atletico Bilbao
  • Sabato 03 Gennaio, 18:30
    • Elche vs Villarreal
  • Sabato 03 Gennaio, 21:00
    • Espanyol vs Barcellona
  • Domenica 04 Gennaio, 14:00
    • Siviglia vs Levante
  • Domenica 04 Gennaio, 16:15
    • Real Madrid vs Betis
  • Domenica 04 Gennaio, 18:30
    • Mallorca vs Girona
    • Alavés vs Real Oviedo
  • Domenica 04 Gennaio, 21:00
    • Real Sociedad vs Atlético Madrid

Risultati Free Pick La Liga 2025-2026 (7-8, -1.65)
Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73❌
Real Oviedo-Real Madrid: OVIEDO GOL NO @1.80✅
Alaves-Atletico Madrid: 2 @1.80❌
Real Sociedad-Real Madrid: GOL SI @1.80✅
Villarreal-Osasuna: 1 @1.60✅
Villarreal-Athletic Bilbao: GOL SI @1.77❌
Real Madrid-Villarreal: UNDER 3.5 @1.80❌
Celta Vigo-Real Sociedad: UNDER 2.5 @1.88✅
Real Madrid-Barcellona: UNDER 3.75 @1.88✅
Villarreal-Rayo Vallecano: UNDER 3.0 @1.67❌
Espanyol-Villarreal: GOL SI @1.62❌
Espanyol-Siviglia: X2 @1.76❌
Celta Vigo-Espanyol: GOL SI @1.72❌
Betis-Barcellona: 2 @1.75✅
Villarreal-Barcellona: UNDER 3.75 @1.93✅

Condividi questo articolo
,
