La 25° giornata della Liga spagnola inizia venerdì con l’anticipo del San Memes su cui si concentra la nostra selezione per la free pick del campionato di calcio spagnolo. Pronostico Athletic Bilbao-Elche 20 febbraio 2026.

Pronostico Athletic Bilbao-Elche 20 febbraio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Athletic Bilbao-Elche, match della 25° giornata di Liga 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato spagnolo.

L’Athletic Bilbao con 31 punti prova a rilanciarsi verso la zona europea, e dopo una serie di match senza successi, i baschi arrivano da 2 vittorie in campionato: il 4-2 sul Levante e il 2-1 della settimana scorsa ad Oviedo. 20 dei 31 punti finora raccolti dall’Atheltic sono arrivati in partite giocate in casa al San Memes.

L’Elche è sceso al 16° posto, pericolosamente vicino alla zona rossa (+1) e dopo 3 sconfitte non è andato oltre lo 0-0 interno contro l’Osasuna nell’ultimo turno. L’Elche non vince in campionato dal 21 dicembre scorso, da allora 3 pareggi e 5 sconfitte, considerando anche il ko in Coppa del Re contro il Betis.

Probabili Formazioni Athletic Bilbao-Elche

Athletic Bilbao: Unai Simon, Andoni Gorosabel, Aitor Paredes, Aymeric Laporte, Yuri Berchiche, Inigo Ruiz de Galarreta, Mikel Jauregizar, Robert Navarro, Oihan Sancet, Inaki Williams, Gorka Guruzeta.

Elche: Matias Dituro, Leo Petrot, Victor Chust, Pedro Bigas, Tete Morente, Lucas Cepeda, Marc Aguado, Aleix Febas, German Valera, Alvaro Rodriguez, Andre Silva.

Guida TV Calcio: dove vedere Athletic Bilbao-Elche?

Squadre in campo al San Memes di Bilbao venerdì 20 febbraio, con fischio di inizio alle ore 21:00. Potrete seguire il match in diretta su DAZN.

Le migliori quote per Athletic Bilbao-Elche

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Athletic Bilbao-Elche

Se si considerassero solo le partite in trasferta il rendimento dell’Elche sarebbe il peggiore di tutto il campionato, ultimo con 4 punti conquistati lontano da casa (0-4-7 con 11 gol segnati ed esattamente il doppio, 22, concessi in 11 trasferte). L’Athletic ha la ghiotta occasione di mettere a segno la 3° vittoria consecutiva, e secondo noi i baschi non falliranno.

PRONOSTICO: VITTORIA ATHLETIC BILBAO @1.63

Risultato Esatto Finale per Athletic Bilbao-Elche

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 2-0, 1-1, 3-1.

Risultati Scommesse La Liga 2025-2026

Risultati Free Pick La Liga 2025-2026 (13-9, +2.21)

Athletic Bilbao-Siviglia: UNDER 2.5 @1.73❌

Real Oviedo-Real Madrid: OVIEDO GOL NO @1.80✅

Alaves-Atletico Madrid: 2 @1.80❌

Real Sociedad-Real Madrid: GOL SI @1.80✅

Villarreal-Osasuna: 1 @1.60✅

Villarreal-Athletic Bilbao: GOL SI @1.77❌

Real Madrid-Villarreal: UNDER 3.5 @1.80❌

Celta Vigo-Real Sociedad: UNDER 2.5 @1.88✅

Real Madrid-Barcellona: UNDER 3.75 @1.88✅

Villarreal-Rayo Vallecano: UNDER 3.0 @1.67❌

Espanyol-Villarreal: GOL SI @1.62❌

Espanyol-Siviglia: X2 @1.76❌

Celta Vigo-Espanyol: GOL SI @1.72❌

Betis-Barcellona: 2 @1.75✅

Villarreal-Barcellona: UNDER 3.75 @1.93✅

Real Sociedad-Atletico Madrid: 2 @1.95❌

Valencia-Elche: GOL SI @1.85✅

Celta Vigo-Rayo Vallecano: 1 (0, -0.5 AH) @1.70✅

Villarreal-Real Madrid: 2 @2.00✅

Maiorca-Siviglia: OVER 2.0 @1.60✅

Real Sociedad-Elche: GOL SI @1.80✅

Espanyol-Celta Vigo: GOL SI @1.91✅

