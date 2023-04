Pronostici Liga 29a giornata. Dal 14 al 17 aprile si gioca il campionato di calcio spagnolo, e come free pick ci concentriamo su quella che è anche la sfida più interessante di questo turno: Athletic Bilbao-Real Sociedad.

Pronostici Liga 29a giornata: I big match da non perdere

Dopo l’anticipo di venerdì sera tra Vallecano-Osasuna (padroni di casa favoriti in quota @2.20, ma in salita), la 29a giornata della Liga entra nel vivo sabato, con il Villarreal che va a caccia del 4° posto, che dista solo 4 punti, ospitando il Valladolid.

Trasferta a Cadice per il Real Madrid, che con 59 punti è ormai troppo distante dalla capolista Barcellona (72). I blaugrana, reduci dal pareggio casalingo col Girona, faranno visita a un Getafe, che non vuole essere risucchiato nella zona calda della classifica.

L’Atletico Madrid va a caccia del secondo posto e del suo 11° risultato utile consecutivo (ad oggi 8 vittorie e 2 pareggi) ospitando al Wanda Metropolitano l’Almeria, con i Colchoneros nettamente favoriti intorno @1.20 di quota.

Pronostici Liga 29a giornata: Programma completo e quote

Vallecano-Osasuna (14.04. 21:00)

Villarreal-Valladolid (15.04. 14:00)

Ath. Bilbao-Real Sociedad (15.04. 16:15)

Betis-Espanyol (15.04. 18:30)

Cadice-Real Madrid (15.04. 21:00)

Girona-Elche (16.04. 14:00)

Getafe-Barcellona (16.04. 16:15)

Atl. Madrid-Almeria (16.04. 18:30)

Valencia-Siviglia (16.04. 21:00)

Celta Vigo-Maiorca (17.04. 21:00)

FREE PICK: Athletic Bilbao-Real Sociedad

Attualmente al 4° posto, la Real Sociedad fa visita all’insidiosissimo Athletic Bilbao, imbattuto negli ultimi tre turni, in una delle sfide più interessanti di questa giornata, anche se il fattore campo del San Mamés spinge i padroni di casa favoriti @2.25 (ma anche qui quota in salita per i favoriti).

Sembra uno scherzo, ma per la terza settimana di fila la nostra FREE PICK si concentra su una partita della Real Sociedad, e per questo big match sul campo dell’Athletic Bilbao abbiamo scelto per valore il GOL SI @2.05. Raddoppio abbondante per una partita in cui non è impossibile pensare ad entrambe le squadre a segno, come è stato nel 3-1 dell’andata per la Real Sociedad, che potrà così interrompere una striscia di 4 Gol No consecutivi tra campionato e coppe, mentre l’Athletic arriva da un doppio GG.

