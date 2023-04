Pronostici Liga 32a giornata. Da venerdì torna in campo con l’anticipo Osasuna-Real Sociedad su cui si concentra la nostra FREE PICK sul campionato di calcio spagnolo che continuerà nel weekend e fino ai posticipi di lunedì primo maggio.

Pronostici Liga 32a giornata: le partite da non perdere

Dopo il turno infrasettimanale, in Liga sono sempre 11 i punti di vantaggio del Barcellona sul Real Madrid, entrambe reduci da una sconfitta in trasferta, un doppio ko davvero inatteso. I blaugrana sabato ospitano il Betis Siviglia con l’obiettivo di portarsi a +14 mettendo una seria ipoteca sul titolo, mentre i Blancos di Carlo Ancelotti ospitano l’Almeria contro cui hanno sempre vinto negli ultimi 6 precedenti.

In caso di passo falso dei Blancos, potrebbe approfittarne i cugini dell’Atletico Madrid che inseguono al terzo posto e fanno visita al Valladolid, formazione che però ha bisogno di punti per la salvezza, e quindi non mancherà la motivazione.

Potrebbe avvicinarsi il Villarreal, che sulla carta ha un impegno alla portata nel proprio stadio contro il Celta Vigo.

Lunedì 1° maggio due posticipi, Maiorca-Athletic Bilbao ma anche l’impegno casalingo del Siviglia, sempre in corsa per la risalita in classifica, contro il Girona.

Pronostici Liga 32a giornata: programma completo e quote

Il calendario della 32° giornata di Liga e a seguire la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per quanto riguarda il big match Barcellona-Betis.

Osasuna-Real Sociedad (28.04. 21:00)

Elche-Vallecano (29.04. 16:15)

Real Madrid-Almeria (29.04. 18:30)

Barcellona-Betis (29.04. 21:00)

Cadice-Valencia (30.04. 14:00)

Villarreal-Celta Vigo (30.04. 16:15)

Espanyol-Getafe (30.04. 18:30)

Valladolid-Atl. Madrid (30.04. 21:00)

Maiorca-Ath. Bilbao (01.05. 19:00)

Siviglia-Girona (01.05. 21:00)

FREE PICK: Osasuna-Real Sociedad

Trasferta difficile per la Real Sociedad, che proverà a consolidare la quarta piazza in casa dell’Osasuna, reduce da 2 successi di fila. Si tratta dell’anticipo del venerdì sera e gli ospiti hanno sempre battuto l’Osasuna negli ultimi 4 precedenti di campionato.

Fiducia nella Real Sociedad, ma ci ripariamo un pò con un mezzo rimborso in caso di pareggio grazie alla scommessa handicap asiatico che trovate su Bet365: REAL SOCIEDAD 0.0, 0.50 (AH) @1.90. Cerchiamo di andare ancora in cassa dopo aver portato a casa la vittoria del Villarreal nel turno infrasettimanale.

