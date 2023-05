Pronostici Liga 36a giornata. Tra martedì e giovedì si gioca il turno infrasettimanale del campionato di calcio spagnolo che è già in mano al Barcellona, con un Real Madrid in crisi. Free Pick proprio sul derby Real Madrid-Vallecano.

Pronostici Liga 36a giornata: le partite da non perdere

Martedì torna subito in campo La Liga con la 36a giornata del campionato di calcio spagnolo con un turno infrasettimanale al via martedì con 3 partite. In Valladolid-Barcellona passerella per il Barca che ha mollato un pò il colpo che ha perso 1-2 nel weekend contro la Real Sociedad. Proprio i baschi saranno in campo martedì con Real Sociedad-Almeira. In campo martedì anche Celta Vigo-Girona.

Mercoledì altre 4 sfide dove spicca Real Madrid-Vallecano. I Blancos sono in crisi, hanno perso a Valencia e hanno perso anche il 2° posto con i cugini dell’Atletico che hanno messo la freccia. Anche i Colchoneros sono in campo mercoledì in Espanyol-Atletico Madrid.

Il turno si chiuderà con le 2 partite del giovedì. Maiorca-Valencia, squadre appaiate a centro classifica e abbastanza tranquille. Il Valencia non del tutto, anche se i 7 punti negli ultimi 3 turni hanno permesso ai valenciani di allontanarsi dalla zona rossa. Osasuna-Athletic Bilbao è probabilmente il match più interessante. L’Osasuna ha perso 3 delle ultime 4 partite ed è a -3 punti proprio dall’Athletic Bilbao che è 7°, ultimo posto buono per l’Europa, con i baschi che però dopo 4 turni senza vittorie sono tornati al successo lo scorso turno nel 2-1 sul Celta.

Pronostici Liga 36a giornata: programma completo e quote

Comparazione delle migliori quote su Osasuna-Athletic Bilbao.

FREE PICK: Real Madrid-Vallecano

La nostra free pick va sul derby Real Madrid-Vallecano. I Blancos dopo l’eliminazione in Champions sono crollati anche in campionato, con la 3° sconfitta nelle ultime 5 giornate, anche se tutti i ko sono arrivati in trasferta. Al Bernabeu ci aspettiamo un riscatto dalla squadra di Ancelotti che ha perso anche il 2° posto in classifica, superati proprio dall’Atletico.

Il Rayo Vallecano è un avversario alla portata che ha detto addio ai sogni europei dopo la flessione negativa delle ultime settimane che l’ha visto perdere 3 delle ultime 4 partite. Il Real ha perso 1-2 all’andata, dopo che aveva vinto il doppio scontro dell’anno scorso. Andiamo con VITTORIA REAL MADRID @1.70.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.