Pronostici Liga 37a giornata. Dopo il turno infrasettimanale, nel fine settimana torna in campo il campionato di calcio spagnolo. Vediamo le sfide da non perdere e la free pick che si concentra su Getafe-Osasuna.

Pronostici Liga 37a giornata: le partite da non perdere

Siviglia-Real Madrid è la partita più interessante sulla carta con i Blancos che nel turno infrasettimanale hanno battuto il Rayo Vallecano nel derby, e devono difendere la 2° posizione appena conquistata ai danni dell’Atletico Madrid recuperato nel clamoroso 3-3 con l’Espanyol. I Colchoneros saranno impegnati in casa nell’altro big match con la Real Sociedad che è dietro 5 punti al 4° posto.

Girona-Betis, ultime chance di riagganciare la zona Europa per i padroni di casa che però non vincono da 3 giornate (2 pareggi e 1 sconfitta). Il Betis è abbastanza tranquillo del 6° posto.

Pronostici Liga 37a giornata: programma completo e quote

37a GIORNATA LIGA

Siviglia-Real Madrid (27.05. 19:00)

Valencia-Espanyol (28.05. 19:00)

Cadice-Celta Vigo (28.05. 19:00)

Athletic Bilbao-Elche (28.05. 19:00)

Girona-Betis (28.05. 19:00)

Getafe-Osasuna (28.05. 19:00)

Barcellona-Maiorca (28.05. 19:00)

Atletico Madrid-Real Sociedad (28.05. 19:00)

Almeria-Valladolid (28.05. 19:00)

Rayo Vallecano-Villarreal (28.05. 19:00)

FREE PICK: Getafe-Osasuna

La nostra free pick si concentra su Getafe-Osasuna. Obiettivi diversi per queste due formazioni. I padroni di casa hanno incassato 4 punti d’oro nelle ultime 2 giornate, entrambe a basso punteggio (1-1 e 1-0) che gli hanno permesso di rimanere a galla nel gruppo a 38 punti che si gioca la salvezza. L’Osasuna deve difendere il 7° ed ultimo posto che vale l’Europa ma in trasferta non ha un grande rendimento, ha perso 3 delle ultime 4 partite e fuori casa ha segnato solo 12 gol in 18 partite.

19 gol segnati e altrettanti subiti nelle partite interne del Getafe che ha vinto 2-0 l’andata in trasferta. In 9 degli ultimi 12 precedenti entrambe le squadre non sono riuscite a segnare. Consigliamo GOL NO @1.80.

