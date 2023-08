Pronostici Liga 1a giornata. L’11 agosto inizia anche il campionato di calcio spagnolo (oltre a quello inglese, al francese e anche all’olandese). Torna quindi il grande calcio, in attesa della Serie A. Vediamo programma, situazione al via, big match, le squadre da battere, le quote antepost per la vittoria finale e tutti i nostri consigli per le scommesse sul calcio spagnolo.

Pronostici Liga 1a giornata: la situazione al via del campionato di calcio spagnolo

La stagione del Barcellona parte in salita visto che per via della questione finanziaria del club potrebbe non riuscire a schierare all’esordio, sabato in casa del Getafe, alcuni dei nuovi innesti. In questa sessione di mercato i catalani hanno proseguito sulla via del rinnovamento, salutando per sempre i veterani Busquets e Jordi Alba, ma si sono concretizzati anche gli addii di Nico Gonzalez, Trincao e Griezmann. In entrata è arrivato l’esperto centrocampista tedesco Gundogan, mentre dal Girona è stato acquistato il 31enne centrocampista Romeu. Ai saluti Kessie, che si trasferirà in Arabia Saudita, liberando risorse importanti per le casse del club.

Rinnovamento anche in casa Real Madrid (esordio sabato in casa del Bilbao), che punta al ritorno in vetta tra i confini nazionali. La squadra di Carlo Ancelotti non ha rinnovato i contratti ad elementi del calibro di Benzema, Hazard e Asensio, riabbracciando un rigenerato Brahim Diaz (ex Milan), Arda Guler, ma soprattutto l’inglese ex Dortmund Bellingham, per il quale sono stati investiti oltre 100 milioni di euro. E attenzione alla pista Mbappé, che secondo radio mercato non è ancora definitivamente chiusa per questa sessione estiva, anche se i Blancos sembrano aver prenotato il francese a zero per la stagione 2024-2025.

Vuole essere ancora tra le prime della classe anche l’Atletico Madrid di Diego Simeone (esordio nel posticipo di martedì al Wanda Metropolitano contro il Granada), che in sede di mercato ha già preso decisioni drastiche. Ceduto Kondogbia al Marsiglia, i Colchoneros hanno fatto cassa prevalentemente con Matheus Cuna, centravanti trasferitosi al Wolverhampton per 50 milioni di euro. In entrata, si segnalano gli arrivi a parametro zero di Azpilicueta e Soyuncu, entrambi provenienti dalla Premier League, mentre dal Celta Vigo è arrivato il terzino Galan. Dal Racing di Montevideo, invece, è stato prelevato il 21enne difensore Santiago Mourino. Ancora incerto il destino di Joao Felix, rientrato dal prestito al Chelsea e desideroso di cambiare aria.

Le outsiders de LaLiga

Tra le outsider, fari puntati sul Siviglia, (impegnato in uno dei due anticipi del venerdì in casa contro il Valencia) che dopo una stagione con alti e bassi in campionato, ha dettato ancora una volta la sua legge in finale di Europa League. Sulle ali dell’ennesimo successo europeo, gli andalusi puntano ad una Liga migliore rispetto all’anno precedente, soprattutto grazie agli innesti di Badé, proveniente dal Rennes, dell’ex Francoforte Sow e del terzino Pedrosa, svincolatosi dall’Espanyol. Tra gli addii più rumorosi quello di Rekik e Rony Lopes.

Da valutare pure le ambizioni del Villarreal di Setien, che viene da un precampionato in cui ha vinto fin qui una sola amichevole, anche per via di un assetto nuovo da trovare dopo le cessioni eccellenti di Chukwueze (Milan), Jackson (Chelsea) e Pau Torres (Aston Villa). Sorloth, Terrats, Diaz e Denis Suarez gli innesti fin qui di maggiore nota. Il Sottomarino Giallo esordirà contro il Betis Siviglia di Manuel Pellegrini, che ha innestato in un contesto collaudato la stella Isco, svincolatosi dal Real Madrid, il terzino Bellerin, ex Sporting CP e Arsenal, oltre agli esperti Bartra e Ayoze Perez. I bianco verdi saranno però da quest’anno privi dello storico capitano Joaquin ritiratosi a 41 anni e dell’esperto Sergio Canales, ceduto al Monterrey.

Pronostici Liga 1a giornata: programma completo e comparazione quote

LALIGA 1a GIORNATA

Almeria-Vallecano (11.08. 19:30)

Siviglia-Valencia (11.08. 21:30)

Real Sociedad-Girona (12.08. 17:00)

Las Palmas-Maiorca (12.08. 19:30)

Athletic Bilbao-Real Madrid (12.08. 21:30)

Celta Vigo-Osasuna (13.08. 17:00)

Villarreal-Betis (13.08. 19:30)

Getafe-Barcellona (13.08. 21:30)

Cadice-Alaves (14.08. 19:30)

Atletico Madrid-Granada (14.08. 21:30)

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul big match di questo primo turno de LaLiga, la sfida di sabato sera nei Paesi Baschi con Athletic Bilbao-Real Madrid.

Ecco anche tutte le quote antepost per il campionato di calcio spagnolo. Come sempre al via c’è il testa a testa tra Real Madrid e Barcellona, con i Blancos di poco favoriti. L’Atletico Madrid proverà come sempre ad agire da terzo incomodo.

FREE PICK LaLiga: Athletic Bilbao-Real Madrid

Per la prima free pick stagionale de LaLiga andiamo al San Mamés per il big match Athletic Bilbao-Real Madrid e diamo subito fiducia ai Blancos di Ancelotti che secondo noi potranno partite con una vittoria, anche se in trasferta a Bilbao non è mai scontato il risultato, ed essendo anche alla prima giornata, ci copriamo un pò investendo meno rispetto al solito in questi primi turni, e giocando pure l’asian handicap che trovate su Bet365, con mezzo rimborso in caso di pareggio grazie a REAL MADRID -0, -0.5 (AH)@1.87. Lo scorso anno il Real è passato 2-0 sul campo dell’Athletic.

