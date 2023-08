Pronostici Liga 2023-24 2a giornata. Secondo turno anche per il campionato di calcio spagnolo in campo dal 18 al 21 agosto 2023. Siamo andati ad analizzare tutte le partite in programma, in particolare Osasuna-Athletic Bilbao su cui si concentra la nostra free pick.

Pronostici Liga 2023-24 2a giornata: doppio anticipo e partite del sabato

La 2° giornata di Liga spagnola inizia con un doppio anticipo del venerdì. Alle 19:30 tocca a Maiorca-Villarreal mentre alle 21:30 al Mestalla scendono in campo Valencia-Las Palmas. Importante vittoria per 2-1 del Valencia alla prima sul campo del Siviglia mentre il neo-promosso Las Palmas ha esordito in casa fermando sul 1-1 il Maiorca. Le squadre non si affrontano dal 2018 e per questo match il Valencia è favorito @1.75 di quota.

Altre 3 partite al sabato, si inizia alle ore 17:00 con Real Sociedad-Celta Vigo e anche qui troviamo i padroni di casa favoriti con quota intorno @1.75, anche se l’esordio (sempre a San Sebastian) della Real Sociedad non è stato dei migliori (1-1 col Girona). Ancora peggio il Celta, anche lei al debutto in casa, ma perdente 0-2 contro l’Osasuna. In 5 degli ultimi 7 precedenti entrambe le squadre sono andate a segno e oggi il Gol Si è offerto @2.20, ma è pericoloso.

Alle 19:30 Almeida-Real Madrid, con i Blancos che hanno vinto 2-0 sul campo dell’Athletic Bilbao alla prima, un risultato che ci ha anche permesso di andare in cassa con la prima free pick stagionale de LaLiga. Questa volta il Real è ingiocabile con quota sono @1.40 per la vittoria sull’Almeira che alla prima (sempre in casa) ne ha presi due dal Vallecano e ha sempre perso negli ultimi 7 precedenti contro il Real.

Pronostici Liga 2023-24 2a giornata: le partite di domenica e doppio posticipo

Si inizia alle ore 19:00 con Girona-Getafe per passare mezzora dopo al Estadio Olímpico (e non al Camp Nou) per Barcellona-Cadice, partita da non fallire per la squadra di Xavi che di fatto, tra le big-3 spagnole, è stata l’unica che ha sbagliato alla prima, non andando oltre lo 0-0 sul campo del Getafe. Nessuno si aspetta un altro passo falso dal Barca che è quotato @1.20 per la vittoria contro il Cadice che invece ha vinto 1-0 la prima contro l’Alaves, anche se ha perso il doppio confronto dello scorso anno, senza mai segnare contro il Barcellona e incassando 6 gol.

Più tardi c’è Betis-Atletico Madrid, con i Colchoneros favoriti @2 per un altra vittoria, a seguito del 3-1 sul Granada. Attenzione però al Betis che in casa è un osso duro, e che ha iniziato la stagione andando a vincere 2-1 sul campo del Villarreal. L’Atletico Madrid ha però sempre vinto negli ultimi 4 precedenti.

Se c’è stato un doppio anticipo al venerdì, ci sta anche un doppio posticipo del lunedì sera. Si inizia alle 19:00 con Alaves-Siviglia, due squadre a caccia di punti visto che hanno perso entrambe alla prima. Più difficile la situazione del Siviglia che ha vinto all’esordio in casa e in settimana è stata protagonista anche della finale di Supercoppa europea persa ai rigori contro il City, quindi la squadra di Mendilibar potrebbe aver avuto poco tempo per recuperare. Lo vediamo anche dalle quote alte per la vittoria ospite @2.40.

Infine Granada-Vallecano che chiuderanno la giornata della Liga alle ore 21:00 dall’Estadio Nuevo Los Cármenes. Si preannuncia un match equilibrato con le quote che favoriscono di poco i padroni di casa @2.60 sugli ospiti @2.90. Negli ultimi 2 precedenti abbiamo visto 8 gol totali, 4 per partita, ma per questa sfida Over 2.5 è l’opzione nettamente sfavorita @2.30 mentre Under si gioca @1.55.

Quote e Free Pick: Osasuna-Athletic Bilbao

Alle ore 21:30 di sabato sera Osasuna-Athletic Bilbao, con i baschi che cercheranno riscatto visto che come abbiamo detto hanno perso la prima. Trasferta per niente semplice e le quote sono in equilibrio con i padroni di casa @2.80 di poco indietro agli ospiti @2.70 di quota (Pareggio @3.00). Lo scorso anno le squadre tra campionato e coppa si sono affrontare 4 volte e l’Osasuna si è sempre rivelato un osso duro per l’Athletic, vincendo 2 volte, con 1 pareggio e 1 sola sconfitta. In tutte queste sfide è sempre stato UNDER 2.5 @1.60 che proponiamo anche questa volta per la free pick di questo turno di Liga.

Vediamo anche la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per quanto riguarda questo match del campionato di calcio spagnolo.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.