Pronostici Liga 2023-24 3a giornata. Abbiamo analizzato le sfide della terza giornata del campionato di calcio spagnolo, soffermandoci su Athletic Bilbao-Betis per la nostra free pick dove proviamo a rimanere perfetti con un 3 su 3 in questa stagione di scommesse di Liga.

Pronostici Liga 2023-24 3a giornata: anticipi del venerdì e le partite del sabato

La 3° giornata de LaLiga inizia venerdì con un doppio anticipo. Si parte con Las Palmas-Real Sociedad, con gli ospiti favoriti e con quota in calo sotto la pari.

Poco dopo tocca a Celta Vigo-Real Madrid. La squadra di Rafa Benítez ha iniziato la stagione raccogliendo un solo punticino nelle prime 2 giornate, mentre il Real è a punteggio pieno con 5 gol segnati e solo 1 concesso e ha sempre battuto il Celta negli ultimi 6 precedenti. Un altro successo dei Blancos paga poco sotto @1.70 di quota.

Al sabato altre tre partite, in particolare quella delle 21:30 è interessante, Siviglia-Girona. La stagione è iniziata malissimo per il Siviglia che non solo ha perso la Supercoppa europea ma ha perso anche le prime 2 di campionato incassando 6 reti. Al contrario il Girona è imbattuto con 1 pareggio all’esordio e il 3-0 sul Getafe della settimana scorsa. All’Estadio Ramón Sánchez Pizjuán le quote premiano la prima vittoria del Siviglia, ma la quota sta salendo ed è arrivata fino @2.10.

Pronostici Liga 2023-24 3a giornata: le partite di domenica e il doppio posticipo del lunedì

Tre partite domenicali, si inizia con la più affascinante, Villarreal-Barcellona. Il Barca dopo il passo falso all’esordio (0-0 sul campo del Getafe) si è ripreso nel 2-0 interno sul Cadice e ora è ospite del Sottomarino giallo che a sua volta ha perso la prima all’Estadio de la Ceramica, per poi vincere la seconda a Maiorca. Blaugrana favoriti, ma il risultato non è così scontato visto che la quota per il 2 è intorno alla pari. Il Barca ha vinto entrambe le sfide dello scorso anno col Villarreal (3-0 in casa, 1-0 in trasferta).

Il turno si chiude con un doppio posticipo del lunedì. Alle 19:30 in Getafe-Alves vedremo se i padroni di casa riusciranno a sbloccarsi con la prima vittoria stagionale, cosa che è successa all’Alves la settimana scorsa, con uno spettacolare 4-3 sul Siviglia. Queste due formazioni hanno un incredibile striscia aperta di 6 pareggi consecutivi (7 X negli ultimi 8 confronti diretti). Puntiamo un caffettino su un altro PAREGGIO @3.00 per statistica, ma non è questa la nostra giocata principale ed ufficiale questa settimana.

Un paio d’ore dopo al Campo de Futbol de Vallecas di Madrid Rayo Vallecano-Atletico Madrid chiudono la giornata in una partita in cui il Vallecano avrà un test importante per provare a rimanere a punteggio pieno dopo le vittorie su Granada e Almeida in cui non hanno subito nemmeno una rete. Questa volta il test è più importante contro i Colchoneros che si sono mezzi fermati nello 0-0 sul campo del Betis. Le quote non credono ad un altra vittoria del Rayo, offerta fino @4.20. Aggiungiamo il fatto che anche la storia sembra contro i padroni di casa, il Vallecano non batte l’Atletico dal 2001.

Quote e Free Pick: Athletic Bilbao-Betis

La stagione di free pick sul campionato spagnolo è iniziata molto bene con 2 casse su 2. Questo fine settimana andiamo per il tris.

FREE PICK LIGA 2023-24

Athletic Bilbao-Real Madrid: -0, -0.5 (AH) @1.87✅

Osasuna-Athletic Bilbao: UNDER 2.5 @1.60✅

Andiamo all’Estadio San Mamés, alle 21:30 si gioca Athletic Bilbao-Betis. L’Athletic ha perso la prima 2-0 e ha vinto la settimana scorsa, sempre con lo stesso risultato, per un doppio Gol No. Considerando anche il finale dello scorso campionato i baschi hanno segna sto 4 Gol No in 5 partite. Il Betis è reduce dallo 0-0 interno con l’Atletico Madrid. Sempre Gol No negli ultimi 3 precedenti tra queste due formazioni che sono andate a segno solo in 1 degli ultimi 5 scontri diretti. Prendiamo un bel raddoppio con GOL NO @2.00.

Ecco la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per questa sfida del campionato di calcio spagnolo che abbiamo preso in analisi.

