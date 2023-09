Pronostici Liga 2023-24 6a giornata. Turno importante per il campionato di calcio spagnolo visto che si gioca il derby di Madrid tra Atletico-Real, anche se la nostra free pick si concentra su Almeira-Valencia.

Pronostici Liga 2023-24 6a giornata: le partite da non perdere

Prende il via con Alaves-Athletic Bilbao la 6° giornata di Liga Spagnola, con gli ospiti attualmente quarti a quota 10 punti e vogliosi di continuare a stupire. Il Siviglia, dopo la prima vittoria in campionato ottenuta contro il Las Palmas, farà visita all’Osasuna, reduce da 2 ko di fila, mentre il Barcellona, campione in carica e attualmente al 2° posto in graduatoria, sabato ospiterà il Celta Vigo, con l’obiettivo di agguantare la vetta e proseguire la striscia di imbattibilità.

La sorpresa Girona ospita il Maiorca, ma il clou del turno sarà sicuramente il derby che si disputerà nel posticipo domenicale del Wanda Metropolitano tra Atletico Madrid-Real Madrid. Considerando tutte le competizioni sarà il derby numero 295: il bilancio ad oggi è nettamente a favore dei Blancos con 152 successi, mentre 72 sono le vittorie dei Colchoneros (70 i pareggi), con 510 reti segnate dal Real Madrid e 365 dall’Atletico. L’ultima stracittadina in casa dei biancorossi, risalente al settembre del 2022, si è conclusa con la vittoria del Real per 1-2, dopo che i Blancos non avevano mai vinto nei precedenti 3 incroci (2 pareggi e un successo della squadra di Simeone).

betting online 1 Bonus Benvenuto: fino a €550

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €250 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €50 a settimana per 5 settimane sulle scommesse perse. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €250

Bullibet ti dà il benvenuto con un bonus sulla prima scommessa del 50% fino ad un massimo di 250 euro. 3.8 Visita il sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €20

Effettua il tuo primo deposito di almeno 10 € utilizzando il codice promozionale SPORT2023. Ricevi subito un Bonus pari al 50% del tuo deposito, da utilizzare per tutte le scommesse Live da piazzare sul tuo sport preferito. 4.0 Visita il Sito Recensione

Pronostici Liga 2023-24 6a giornata: programma completo e quote

Vediamo la comparazione delle migliori quote 1X2 sul mercato italiano per il big match di giornata e a seguire il programma completo di tutte le partite di questo turno.

6a GIORNATA LA LIGA

22.09. 21:00 Alaves-Ath. Bilbao

23.09. 14:00 Girona-Maiorca

23.09. 16:15 Osasuna-Siviglia

23.09. 18:30 Barcellona-Celta Vigo

23.09. 21:00 Almeria-Valencia

24.09. 14:00 Real Sociedad-Getafe

24.09. 16:15 Vallecano-Villarreal

24.09. 18:30 Betis-Cadice

24.09. 18:30 Las Palmas-Granada

24.09. 21:00 Atl. Madrid-Real Madrid

Pronostici Liga 2023-24 6a giornata: FREE PICK Almeria-Valencia

In questa stagione di Liga siamo partiti molto bene con le free pick che segnaliamo ogni settimana su queste pagine. Al momento siamo 3-1 con la cassa della scorsa settimana grazie al Girona che continua a convincere. Per questa settimana andiamo con un altra squadra in trasferta nella sfida Almeria-Valencia.

FREE PICK LIGA 2023-24

Athletic Bilbao-Real Madrid: -0, -0.5 (AH) @1.87✅

Osasuna-Athletic Bilbao: UNDER 2.5 @1.60✅

Athletic Bilbao-Betis: GOL NO @2.00❌

Granada-Girona: 2 +0 (AH) @1.80✅

Occasione per il Valencia che può consolidare la propria posizione tra le big facendo visita al fanalino di coda Almeria. Il Valencia dopo 2 sconfitte è tornata a vincere con un bel 3-0 sull’Atletico Madrid mentre l’Almeira è ultimo con 1 solo punto raccolto in 5 giornate in cui ha segnato 5 reti, concedendo ben 11 reti. Giochiamo gli ospiti ma coprendoci un pò con l’Asian handicap che ci rimborsa in caso di pareggio: VALENCIA +0 (AH) @1.75.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.