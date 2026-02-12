Questo fine settimana si gioca la 22° giornata di Ligue 1 e tra le sfide più interessanti, dal punto di vista delle scommesse, è quella di domenica, ore 17:15, dallo Stade Saint-Symphorien, uno scontro salvezza tra due delle ultime 3 della classe nel campionato di calcio francese. Pronostico Metz-Auxerre 15 febbraio 2026.

Pronostico Metz-Auxerre 15 febbraio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Metz-Auxerre, match della 22° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.

Il Metz è ultimo con 13 punti e in campionato non vince da una vita, dal 2 novembre scorso (2-0 sul campo del Nantes). Considerando anche la coppa di lega francese, il Metz ha perso 4 partite di fila, prima del punticino portato a casa lo scorso turno, quando ha costretto sullo 0-0 il Lilla.

Ora arriva l’Auxerre, al terzultimo posto con 14 punti, ma a -8 dalla salvezza. Anche l’Auxerre non vince da tanto in campionato, dal 3-1 del 7 dicembre scorso, in casa, e guarda caso proprio contro il Metz. Da allora tra campionato e coppe sono arrivate 5 sconfitte, seguite da 2 pareggi, entrambi per 0-0.

Guida TV Calcio: dove vedere Metz-Auxerre?

Squadre in campo domenica 15 febbraio alle ore 17:15 dallo Stade Saint-Symphorien. La Ligue 1 è in diretta tv sui canali Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go e NOW.

Le migliori quote per Metz-Auxerre

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Metz-Auxerre

L’Auxerre arriva da un doppio 0-0, 5° Under di fila (O/U 3-9 nelle ultime 12 partite in tutte le competizioni). L’Auxerre è la seconda miglior squadra da Under della Ligue 1 con O/U 7-14 (con O/U 3-7 in trasferta) e solo 2.0 gol totali di media nelle sue partite. Il Metz arriva da 2 Under e in casa è O/U 4-6 con 2.4 gol totali di media.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.67

Risultato Esatto Finale per Metz-Auxerre

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 0-1, 1-3.

Risultati Scommesse Ligue 1 2025-2026

Risultati Free Pick Ligue 1 2025-2026 (5-15, -10.40)

Rennes-Marsiglia: 2 (0, -0.5 AH) @1.75❌

Nizza-Auxerre: GOL NO @2.10❌

Lione-Marsiglia: OVER 2.5+GOL SI @1.75❌

Rennes-Lione: UNDER 2.5 @2.10❌

Nantes-Rennes: UNDER 2.5 @1.80❌

Strasburgo-Marsiglia: 2 (AH 0, -0.5) @1.73✅

Paris FC-Lorient: OVER 2.5 @1.75❌

Tolosa-Metz: OVER 2.5 @1.90✅

Lens-Marsiglia: UNDER 2.75 @1.93❌1/2

Tolosa-Le Havre: GOL SI @1.91❌

Lione-PSG: UNDER 3.0 GOL @1.80❌

Nizza-Marsiglia: 2 @1.95✅

Monaco-PSG: 2 @1.62❌

Lorient-Lione; OVER 2.5 @1.88❌

Marsiglia-Monaco: 1 @1.90✅

Lilla-Rennes: 1 @1.90❌

Angers-Marsiglia: 2 @1.62✅

Marsiglia-Lens: UNDER 3.0 @1.83❌

Paris FC-Marsiglia: 2 @1.90❌

PSG-Marsiglia: UNDER 3.5 @1.73❌

