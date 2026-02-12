Questo fine settimana si gioca la 22° giornata di Ligue 1 e tra le sfide più interessanti, dal punto di vista delle scommesse, è quella di domenica, ore 17:15, dallo Stade Saint-Symphorien, uno scontro salvezza tra due delle ultime 3 della classe nel campionato di calcio francese. Pronostico Metz-Auxerre 15 febbraio 2026.
Pronostico Metz-Auxerre 15 febbraio 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Metz-Auxerre, match della 22° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.
Il Metz è ultimo con 13 punti e in campionato non vince da una vita, dal 2 novembre scorso (2-0 sul campo del Nantes). Considerando anche la coppa di lega francese, il Metz ha perso 4 partite di fila, prima del punticino portato a casa lo scorso turno, quando ha costretto sullo 0-0 il Lilla.
Ora arriva l’Auxerre, al terzultimo posto con 14 punti, ma a -8 dalla salvezza. Anche l’Auxerre non vince da tanto in campionato, dal 3-1 del 7 dicembre scorso, in casa, e guarda caso proprio contro il Metz. Da allora tra campionato e coppe sono arrivate 5 sconfitte, seguite da 2 pareggi, entrambi per 0-0.
Guida TV Calcio: dove vedere Metz-Auxerre?
Squadre in campo domenica 15 febbraio alle ore 17:15 dallo Stade Saint-Symphorien. La Ligue 1 è in diretta tv sui canali Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go e NOW.
Le migliori quote per Metz-Auxerre
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
|
Metz-Auxerre
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|2.70
|3.00
|2.80
|2.65
|3.30
|2.70
|2.80
|2.85
|2.70
|2.80
|2.95
|2.60
|2.80
|2.85
|2.80
Le nostre scommesse su Metz-Auxerre
L’Auxerre arriva da un doppio 0-0, 5° Under di fila (O/U 3-9 nelle ultime 12 partite in tutte le competizioni). L’Auxerre è la seconda miglior squadra da Under della Ligue 1 con O/U 7-14 (con O/U 3-7 in trasferta) e solo 2.0 gol totali di media nelle sue partite. Il Metz arriva da 2 Under e in casa è O/U 4-6 con 2.4 gol totali di media.
PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.67
Risultato Esatto Finale per Metz-Auxerre
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 0-1, 1-3.
Risultati Scommesse Ligue 1 2025-2026
