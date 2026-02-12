Metz-Auxerre: probabili formazioni, quote e scommesse sulla 22° giornata di Ligue 1 del 15-02-2026

Pronostico Metz-Auxerre 15 febbraio 2026
Pronostici Ligue 1
Avatar
di
12 Febbraio 2026

Questo fine settimana si gioca la 22° giornata di Ligue 1 e tra le sfide più interessanti, dal punto di vista delle scommesse, è quella di domenica, ore 17:15, dallo Stade Saint-Symphorien, uno scontro salvezza tra due delle ultime 3 della classe nel campionato di calcio francese. Pronostico Metz-Auxerre 15 febbraio 2026.

Pronostico Metz-Auxerre 15 febbraio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Metz-Auxerre, match della 22° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.

Il Metz è ultimo con 13 punti e in campionato non vince da una vita, dal 2 novembre scorso (2-0 sul campo del Nantes). Considerando anche la coppa di lega francese, il Metz ha perso 4 partite di fila, prima del punticino portato a casa lo scorso turno, quando ha costretto sullo 0-0 il Lilla.

Ora arriva l’Auxerre, al terzultimo posto con 14 punti, ma a -8 dalla salvezza. Anche l’Auxerre non vince da tanto in campionato, dal 3-1 del 7 dicembre scorso, in casa, e guarda caso proprio contro il Metz. Da allora tra campionato e coppe sono arrivate 5 sconfitte, seguite da 2 pareggi, entrambi per 0-0.

Pronostico Metz-Auxerre 15 febbraio 2026

Pronostico Metz-Auxerre 15 febbraio 2026

Guida TV Calcio: dove vedere Metz-Auxerre?

Squadre in campo domenica 15 febbraio alle ore 17:15 dallo Stade Saint-Symphorien. La Ligue 1 è in diretta tv sui canali Sky Sport e in diretta streaming su Sky Go e NOW.

Le migliori quote per Metz-Auxerre

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Metz-Auxerre
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.703.002.80
2.653.302.70
2.802.852.70
2.802.952.60
2.802.852.80

Le nostre scommesse su Metz-Auxerre

L’Auxerre arriva da un doppio 0-0, 5° Under di fila (O/U 3-9 nelle ultime 12 partite in tutte le competizioni). L’Auxerre è la seconda miglior squadra da Under della Ligue 1 con O/U 7-14 (con O/U 3-7 in trasferta) e solo 2.0 gol totali di media nelle sue partite. Il Metz arriva da 2 Under e in casa è O/U 4-6 con 2.4 gol totali di media.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.67

Risultato Esatto Finale per Metz-Auxerre

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 0-1, 1-3.

Risultati Scommesse Ligue 1 2025-2026

Risultati Free Pick Ligue 1 2025-2026 (5-15, -10.40)
Rennes-Marsiglia: 2 (0, -0.5 AH) @1.75❌
Nizza-Auxerre: GOL NO @2.10❌
Lione-Marsiglia: OVER 2.5+GOL SI @1.75❌
Rennes-Lione: UNDER 2.5 @2.10❌
Nantes-Rennes: UNDER 2.5 @1.80❌
Strasburgo-Marsiglia: 2 (AH 0, -0.5) @1.73✅
Paris FC-Lorient: OVER 2.5 @1.75❌
Tolosa-Metz: OVER 2.5 @1.90✅
Lens-Marsiglia: UNDER 2.75 @1.93❌1/2
Tolosa-Le Havre: GOL SI @1.91❌
Lione-PSG: UNDER 3.0 GOL @1.80❌
Nizza-Marsiglia: 2 @1.95✅
Monaco-PSG: 2 @1.62❌
Lorient-Lione; OVER 2.5 @1.88❌
Marsiglia-Monaco: 1 @1.90✅
Lilla-Rennes: 1 @1.90❌
Angers-Marsiglia: 2 @1.62✅
Marsiglia-Lens: UNDER 3.0 @1.83❌
Paris FC-Marsiglia: 2 @1.90❌
PSG-Marsiglia: UNDER 3.5 @1.73❌

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostici PSG-Marsiglia: analisi, formazioni, guida tv e scommesse calcio sul big match della 21° giornata Ligue 1
Pronostici Ligue 1
Pronostici PSG-Marsiglia: analisi, formazioni, guida tv e scommesse calcio sul big match della 21° giornata Ligue 1
5 Febbraio 2026
Pronostico Paris FC-Marsiglia: analisi, quote, probabili formazioni e scommesse 20° giornata di Ligue 1 del 31-01-2028
Pronostici Ligue 1
Pronostico Paris FC-Marsiglia: analisi, quote, probabili formazioni e scommesse 20° giornata di Ligue 1 del 31-01-2028
29 Gennaio 2026
Pronostici Ligue 1: analisi e scommesse Marsiglia-Lens, big match della 19° giornata il 24 gennaio 2026
Pronostici Ligue 1
Pronostici Ligue 1: analisi e scommesse Marsiglia-Lens, big match della 19° giornata il 24 gennaio 2026
22 Gennaio 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo deposito e sblocca il bonus fino a 2000€.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.