Anche in Francia squadre in campo nel fine settimana per la 29° giornata di Ligue 1 e per la nostra scommesse del weekend di calcio transalpino andiamo sul match di sabato sera dallo Stade de l’Abbé-Deschamps. Pronostico Auxerre-Nantes 11 aprile 2026.
Pronostico Auxerre-Nantes 11 aprile 2026: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Auxerre-Nantes , match della 29° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.
Si tratta di uno scontro diretto cruciale per la salvezza: l’Auxerre è attualmente 16° con 23 punti. Buone notizie per il tecnico Christophe Pélissier che ritrova il portiere titolare Donovan Léon dopo la squalifica. Restano indisponibili Lassana Coulibaly (problema al bicipite femorale) e Oussama El Azzouzi (distorsione al ginocchio).
Il Nantes è anche più indietro, 17° con 18 punti e il neo-allenatore Vahid Halilhodžić, dovrà subito fare a meno del difensore Tylel Tati, squalificato per due giornate dopo il rosso rimediato contro il Metz, una tegola pesante. In forte dubbio la presenza di Fabien Centonze e Francis Coquelin, mentre è sicuramente out Dehmaine Tabibou per un infortunio al polpaccio.
Probabili Formazioni Auxerre-Nantes
AUXERRE (4-2-3-1): Léon; Joly, Jubal, Osho, Mensah; Owusu, Raveloson; Perrin, Traoré, Sinayoko; Bair.
NANTES (4-3-3): Lopes; Guilbert, Awaziem, Castelletto, Cozza; Chirivella, Augusto, Mollet; Abline, Mohamed, Simon.
Guida TV Calcio: dove vedere Auxerre-Nantes?
La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport (canali Sky Sport Calcio o tramite l’opzione Diretta Gol) e in streaming su NOW e Sky Go.
Migliori quote per Auxerre-Nantes
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.
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Auxerre-Nantes
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11/04/2026
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|2.05
|3.25
|3.75
|2.00
|3.30
|4.00
|2.05
|3.20
|3.75
|2.05
|3.25
|3.75
|2.05
|3.15
|3.85
Le nostre scommesse su Auxerre-Nantes
Come la settimana scorsa, anche per questo turno puntiamo su Under con l’Auxerre in campo, una delle migliori squadre da Under del campionato transalpino (O/U 11-17 con 2.1 gol totali di media), con 3 partite a basso punteggio nelle ultime 4. Anche il Nantes è squadra da Under (O/U 12-15) e ha segnato 4 partite sotto i tre gol totali nelle ultime 5. Si sfidano infatti due dei peggiori attacchi di Ligue 1 che già all’andata hanno faticato nel 1-0 interno del Nantes, 3° Under di fila e 4° Under negli ultimi 5 precedenti tra queste due formazioni.
PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.62
Risultati Scommesse Ligue 1 2025-2026
Risultati Free Pick Ligue 1 2025-2026 (7-19, -12.94)
Rennes-Marsiglia: 2 (0, -0.5 AH) @1.75❌
Nizza-Auxerre: GOL NO @2.10❌
Lione-Marsiglia: OVER 2.5+GOL SI @1.75❌
Rennes-Lione: UNDER 2.5 @2.10❌
Nantes-Rennes: UNDER 2.5 @1.80❌
Strasburgo-Marsiglia: 2 (AH 0, -0.5) @1.73✅
Paris FC-Lorient: OVER 2.5 @1.75❌
Tolosa-Metz: OVER 2.5 @1.90✅
Lens-Marsiglia: UNDER 2.75 @1.93❌1/2
Tolosa-Le Havre: GOL SI @1.91❌
Lione-PSG: UNDER 3.0 GOL @1.80❌
Nizza-Marsiglia: 2 @1.95✅
Monaco-PSG: 2 @1.62❌
Lorient-Lione; OVER 2.5 @1.88❌
Marsiglia-Monaco: 1 @1.90✅
Lilla-Rennes: 1 @1.90❌
Angers-Marsiglia: 2 @1.62✅
Marsiglia-Lens: UNDER 3.0 @1.83❌
Paris FC-Marsiglia: 2 @1.90❌
PSG-Marsiglia: UNDER 3.5 @1.73❌
Metz-Auxerre: UNDER 2.5 @1.67❌
Angers-Lilla: UNDER 2.5 @1.83✅
Strasburgo-Lens: OVER 2.5 @1.70❌
Lione-Paris FC: 1 @1.67❌
Rennes-Lilla: UNDER 2.5 @2.00❌
Le Havre-Auxerre: UNDER 2.5 @1.63✅
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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.