Pronostico Auxerre-Nantes: analisi, probabili formazioni, quote e scommesse 29° giornata Ligue 1 del 11-04-2026

Pronostico Auxerre-Nantes 11 aprile 2026
Pronostici Ligue 1
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9 Aprile 2026

Anche in Francia squadre in campo nel fine settimana per la 29° giornata di Ligue 1 e per la nostra scommesse del weekend di calcio transalpino andiamo sul match di sabato sera dallo Stade de l’Abbé-Deschamps. Pronostico Auxerre-Nantes 11 aprile 2026.

Pronostico Auxerre-Nantes 11 aprile 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Auxerre-Nantes , match della 29° giornata di Ligue 1 2025-2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sul campionato francese.

Si tratta di uno scontro diretto cruciale per la salvezza: l’Auxerre è attualmente 16° con 23 punti. Buone notizie per il tecnico Christophe Pélissier che ritrova il portiere titolare Donovan Léon dopo la squalifica. Restano indisponibili Lassana Coulibaly (problema al bicipite femorale) e Oussama El Azzouzi (distorsione al ginocchio).

Il Nantes è anche più indietro, 17° con 18 punti e il neo-allenatore Vahid Halilhodžić, dovrà subito fare a meno del difensore Tylel Tati, squalificato per due giornate dopo il rosso rimediato contro il Metz, una tegola pesante. In forte dubbio la presenza di Fabien Centonze e Francis Coquelin, mentre è sicuramente out Dehmaine Tabibou per un infortunio al polpaccio.

Pronostico Auxerre-Nantes 11 aprile 2026

Pronostico Auxerre-Nantes 11 aprile 2026

Probabili Formazioni Auxerre-Nantes

AUXERRE (4-2-3-1): Léon; Joly, Jubal, Osho, Mensah; Owusu, Raveloson; Perrin, Traoré, Sinayoko; Bair.

NANTES (4-3-3): Lopes; Guilbert, Awaziem, Castelletto, Cozza; Chirivella, Augusto, Mollet; Abline, Mohamed, Simon.

Guida TV Calcio: dove vedere Auxerre-Nantes?

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Sky Sport (canali Sky Sport Calcio o tramite l’opzione Diretta Gol) e in streaming su NOW e Sky Go.

Migliori quote per Auxerre-Nantes

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Auxerre-Nantes
11/04/2026
21.00
Bookmaker1X2
2.053.253.75
2.003.304.00
2.053.203.75
2.053.253.75
2.053.153.85

Le nostre scommesse su Auxerre-Nantes

Come la settimana scorsa, anche per questo turno puntiamo su Under con l’Auxerre in campo, una delle migliori squadre da Under del campionato transalpino (O/U 11-17 con 2.1 gol totali di media), con 3 partite a basso punteggio nelle ultime 4. Anche il Nantes è squadra da Under (O/U 12-15) e ha segnato 4 partite sotto i tre gol totali nelle ultime 5. Si sfidano infatti due dei peggiori attacchi di Ligue 1 che già all’andata hanno faticato nel 1-0 interno del Nantes, 3° Under di fila e 4° Under negli ultimi 5 precedenti tra queste due formazioni.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.62

Risultati Scommesse Ligue 1 2025-2026

Risultati Free Pick Ligue 1 2025-2026 (7-19, -12.94)
Rennes-Marsiglia: 2 (0, -0.5 AH) @1.75❌
Nizza-Auxerre: GOL NO @2.10❌
Lione-Marsiglia: OVER 2.5+GOL SI @1.75❌
Rennes-Lione: UNDER 2.5 @2.10❌
Nantes-Rennes: UNDER 2.5 @1.80❌
Strasburgo-Marsiglia: 2 (AH 0, -0.5) @1.73✅
Paris FC-Lorient: OVER 2.5 @1.75❌
Tolosa-Metz: OVER 2.5 @1.90✅
Lens-Marsiglia: UNDER 2.75 @1.93❌1/2
Tolosa-Le Havre: GOL SI @1.91❌
Lione-PSG: UNDER 3.0 GOL @1.80❌
Nizza-Marsiglia: 2 @1.95✅
Monaco-PSG: 2 @1.62❌
Lorient-Lione; OVER 2.5 @1.88❌
Marsiglia-Monaco: 1 @1.90✅
Lilla-Rennes: 1 @1.90❌
Angers-Marsiglia: 2 @1.62✅
Marsiglia-Lens: UNDER 3.0 @1.83❌
Paris FC-Marsiglia: 2 @1.90❌
PSG-Marsiglia: UNDER 3.5 @1.73❌
Metz-Auxerre: UNDER 2.5 @1.67❌
Angers-Lilla: UNDER 2.5 @1.83✅
Strasburgo-Lens: OVER 2.5 @1.70❌
Lione-Paris FC: 1 @1.67❌
Rennes-Lilla: UNDER 2.5 @2.00❌
Le Havre-Auxerre: UNDER 2.5 @1.63✅

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