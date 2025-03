Dopo il pirotecnico 3-3 di Dortmund, che non è bastato agli azzurri per continuare il cammino verso le Fina Four di Nations League, si pensa subito alle qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio visto che sappiamo in quale girone giocherà la nazionale allenata da Spalletti che inizierà il suo cammino il prossimo 6 giugno. Girone Italia Qualificazioni Mondiali 2026.

Girone Italia Qualificazioni Mondiali 2026: azzurri contro Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia

Nemmeno il tempo di assorbire il 3-3 di Dortmund che costa le semifinali di Nations League agli azzurri (passa la Germania grazie al 2-1 dell’andata a San Siro) che bisogna subito pensare al cammino dell’Italia per le qualificazioni ai mondiali di calcio 2026, visto che proprio il risultato con i tedeschi sancisce il girone degli azzurri che si ritrovano con Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia. Gli azzurri cominceranno la loro rincorsa al Mondiale 2026 il 6 giugno prossimo proprio contro la Norvegia a Oslo.

L’avversario più difficile è proprio la Norvegia, la Nazionale di Haaland (Manchester City), Sorloth (Atlético Madrid) e Odegaard (Arsenal). Tra l’altro, questo girone ha già vissuto la sua prima giornata con le vittorie di Norvegia e Israele rispettivamente contro Moldavia (5-0) e Estonia (3-1).

Gli avversari degli azzurri alle qualificazioni

La Norvegia è la nazionale più blasonata, anche se ha giocato solamente due mondiali nella storia, entrambi terminati agli ottavi di finale. L’ultimo è stato nel 1998. Ancora meno invece le partecipazioni agli Europei, appena una nel 2000 e che si è conclusa subito al primo turno. Stale Solbakken ha dalla sua alcune individualità nettamente sopra le righe. La stella assoluta è naturalmente Erling Haaland, figlio d’arte e autentica macchina da gol sia con il Manchester City che con la sua Nazionale. Ma non si riduce tutto alla figura del centravanti, seppur evidentemente straordinaria. La Norvegia ha anche altri giocatori di qualità: Martin Odegaard dell’Arsenal ne è un chiaro esempio ma poi ci sono anche i vari Alexander Sorloth dell’Atletico Madrid o Sander Berge del Fulham.

Più indietro troviamo Israele che ha giocato un solo Mondiale, nel 1970: esperienza peraltro conclusasi fin dal primo turno. Da maggio scorso il selezionatore è Ran Ben Shimon che non ha grande qualità da cui attingere anche se il reparto forte è l’attacco con Manor Solomon che gioca nel Leeds ma che è di proprietà del Tottenham è uno degli elementi di maggior qualità. Ma le maggiori aspettative sono riposte nei confronti dei due 2004 Oscar Gloukh e Anan Khalaili. Va ricordato, comunque, che l’Italia ha già giocato due volte di recente contro Israele vincendo in entrambi i casi (2-1 in trasferta e 4-1 davanti al proprio pubblico tra ottobre e novembre scorso).

Ci sono infine le avversarie dall’est. La Moldavia ha esordito che peggio non si può. In passato ha già affrontato cinque volte gli Azzurri perdendo sempre. L’ultimo incrocio è finito addirittura un 6-0 in amichevole nel 2021. Non che vada meglio da questo punto di vista all’Estonia, che ha giocato e perso contro l’Italia 7 volte. Il Ct delle Magliette Blu è il 37enne Jürgen Henn.

Programma completo delle partite di qualificazione degli azzurri

Sono 16 le squadre europee che si qualificheranno al prossimo Mondiale: le 12 prime classificate dei rispettivi gironi, più 4 squadre ulteriori che usciranno vincenti dal sistema di playoff (4 tabelloni). Ecco le sfide che attendono gli azzurri:

Venerdì 6 giugno, 20.45 NORVEGIA-ITALIA all’Ullevaal Stadion di Oslo;

all’Ullevaal Stadion di Oslo; Lunedì 9 giugno, 20.45 ITALIA-MOLDAVIA ;

; Venerdì 5 settembre, 20.45 ITALIA-ESTONIA ;

; Lunedì 8 settembre, 20.45 ISRALE-ITALIA ;

; Sabato 11 ottobre, 20.45 ESTONIA-ITALIA ;

; Martedì 14 ottobre, 20.45 ITALIA-ISRAELE ;

; Giovedì 13 novembre, 20.45 MOLDAVIA-ITALIA ;

; Domenica 16 novembre, 20.45 ITALIA-NORVEGIA;

Quote girone: Italia favorita sulla Norvegia

Dopo aver saltato gli ultimi 2 mondiali di calcio, la nazionale azzurra non può fallire per la terza volta la qualificazione al torneo più importante. Gli Azzurri, inseriti nel gruppo I insieme a Norvegia, Israele, Moldova ed Estonia sono favoriti su Sisal, infatti, il primo posto per l’Italia è in lavagna @1,50, con la Norvegia data @2,50 e Israele @16. Più lontane Moldova e Lettonia entrambe @300 volte la posta.

Quote antepost: Brasile, Francia e Spagna favorite

Manca ancora tantissimo visto che stiamo ancora parlando di quali nazionali si qualificheranno ai prossimi mondiali di calcio 2026, ma ovviamente le lavagne delle quote antepost per la vittoria finale sono già disponibili, e come spesso capita è il Brasile a partire davanti a tutti, in verità la nazionale verde-oro si gioca @7 volte la posta su Bet365, la stessa quota in cui troviamo anche Francia e Spagna, ma attenzione anche all’Inghilterra @8.

In doppia cifra aprono Argentina e Germania, entrambe @11 volte la posta, poi abbiamo il Portogallo @17. I lusitani si tengono alle spalle l’Italia che troviamo solo @21 volte la posta, assieme all’Olanda, ma davanti ad un Belgio in calo @34, come l’Uruguay, terza forza dal Sud America.

