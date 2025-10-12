Dopo il 3-1 sull’Estonia gli azzurri di Gattuso tornano in campo martedì sera in casa al Bluenergy Stadium, lo Stadio Friuli di Udine per un nuovo match delle qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio anche se lo spauracchio dei playoffs torna a materializzarsi per l’Italia. Pronostico Italia-Israele 14 ottobre 2025.

Pronostico Italia-Israele 14 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Italia-Israele match della valido per le qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse.

L’Italia di Rino Gattuso torna in campo a pochi giorni dalla vittoria in Estonia e ora serve vincere anche in casa, a Udine, la sfida contro l’avversaria diretta per il 2° posto che almeno assicurerebbe i playoffs, l’obiettivo realistico per gli azzurri visto che la Norvegia va come un treno e sabato ha liquidato per 5-0 proprio gli israeliani prossimi avversari dell’Italia che all’andata qualche settimana fa ha rischiato nel rocambolesco 5-4. Per questa sfida il ct Gattuso dovrà rinunciare a Moise Kean, uscito per un dolore alla caviglia dopo aver segnato il gol che ha aperto le danze in Estonia, e ad Alessandro Bastoni, squalificato.

Zona rossa, divieti commerciali e controlli a un chilometro dai cancelli per evitare infiltrazioni da parte di “frange violente” e contestazioni per Israele che sul campo di recente ha incassato 10 reti nelle ultime 2 sconfitte e si trova a 9 punti, a -3 dagli azzurri e con una partita in più.

Probabili Formazioni Italia-Israele

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Calafiori; Cambiaso, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Esposito, Retegui. Ct. Gattuso

ISRAELE (5-4-1): D. Peretz; Dasa, E. Peretz, Baltaxa, Blorian, Revivo; Biton, Gloukh, Abu Fani, Solomon; Khalaili. Ct. Shimon

Guida TV Qualificazioni Mondiali Calcio: dove vedere Italia-Israele?

Italia-Israele, incontro degli Azzurri valido per il girone di qualificazione alla Coppa del Mondo del 2026 è in programma martedì 14 ottobre 2025 al “Bluenergy Stadium” di Udine. La partita sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 1 e si potrà guardare anche in live-streaming su Rai Play.

Migliori quote per Italia-Israele

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Azzurri favoriti @1.20 su Goldbet mentre la vittoria di Israele sale fino @15 volte la posta su Marathobet, col pareggio @7 su Sisal.

L’Italia si qualifica se…missione quasi impossibile per gli azzurri

Per ottenere il risultato di qualificarsi direttamente alla prossima Coppa del Mondo di Calcio 2026, l’Italia deve sperare in uno dei seguenti scenari:

gli azzurri vincono tutte le partite rimanenti (inclusa quella con la Norvegia) e la Norvegia non vince contro l’Estonia. In questo caso l’Italia sarebbe prima in classifica in solitaria con 21 punti e si qualificherebbe al Mondiale;

gli azzurri vincono le restanti tre partite con parecchi gol di scarto (incluso un successo con la Norvegia) e superano la Norvegia nella differenza reti generale, primo criterio per definire il piazzamento in classifica. Per fare sì che questo secondo caso si verifichi, è necessario dunque battere le avversarie con molti gol di scarto. Impresa comunque ai limiti dell’impossibile considerato che attualmente l’Italia deve recuperare 19 gol di svantaggio rispetto alla Norvegia capolista.

Ecco la classifica del girone:

1. Norvegia 18 punti – 6 giocate, 6 vittorie e 0 sconfitte, 29 gol fatti e 3 subìti

2. Italia 12 punti – 5 giocate, 4 vittorie e 1 sconfitta, 15 gol fatti e 8 subiti

3. Israele 9 punti – 6 giocate, 3 vittorie e 3 sconfitte, 15 gol fatti e 16 subìti

4. Estonia 3 punti – 6 giocate, 1 vittoria e 5 sconfitte, 6 gol fatti e 16 subìti

5. Moldavia 0 punti – 5 giocate, 0 vittorie e 5 sconfitte, 3 gol fatti e 25 subìti

Le nostre scommesse su Italia-Israele

L’Italia deve chiudere almeno la pratica playoffs visto che il passaggio diretto come abbiamo detto è quasi impossibile. Serve continuare a crederci, e dare continuità e obiettivi di crescita per Gattuso che cerca ancora riferimenti tra gli azzurri. Israele ci ha fatto soffrire all’andata ma ha preso 5 gol, e altri 5 li ha presi sabato contro la Norvegia. Andiamo con la combo, vittoria azzurra e almeno 3 reti totali.

PRONOSTICO: COMBO 1+OVER 2.5 @1.60 SNAI.

Risultato Esatto Italia-Israele

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-0, 2-1, 4-2.

