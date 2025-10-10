Pronostico Olanda-Finlandia: probabili formazioni, quote e scommesse qualificazioni mondiali di calcio

Pronostico Olanda-Finlandia 12 ottobre 2025
Pronostici Mondiali 2026
Avatar
di
10 Ottobre 2025

Domenica alle ore 18:00 dalla Johan Cruijff Arena di Amsterdam tornano in campo gli Orange di Koeman che stanno comandando il loro girone, e ospitano la Finlandia costretta a vincere e a sperare per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 di calcio. Pronostico Olanda-Finlandia 12 ottobre 2025.

Pronostico Olanda-Finlandia 12 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Olanda-Finlandia match della valido per le qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse.

Quattro vittorie, di cui l’ultima sul campo di Malta, e un pareggio nello scontro diretto con la Polonia: questo il ruolino di marcia dell’Olanda che cercherà di chiudere i giochi. La squadra di Ronald Koeman si schiera con il 4-3-3: tra i pali ci sarà Verbruggen, quindi pacchetto arretrato in cui spicca la presenza di Dumfries, tra i punti di forza dell’Inter, Van Hecke, capitan Van Dijk e Van de Ven. In mezzo al campo giocheranno dall’inizio Gravenberch, De Jong in cabina di regia e Reijnders.

La Finlandia si trova nella scomoda posizione di dover vincere a tutti i costi per sperare quanto meno di acciuffare la seconda piazza. Rendimento altalenante, quello degli scandinavi che ad Amsterdam si schiereranno col 4-3-3, questa la formazione: Alho, Tenho, Ivanov e Uronen saranno impiegati davanti a Joronen. A centrocampo toccherà a Lod, Karinen e Suhonen, con Antman, il centravanti del Palermo Pohjanpalo e Keskinen nel tridente.

Pronostico Olanda-Finlandia 12 ottobre 2025

Pronostico Olanda-Finlandia 12 ottobre 2025

Probabili Formazioni Olanda-Finlandia

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Xavi Simons, Malen, Gakpo. Ct: Koeman.

Finlandia (4-3-3): Joronen; Alho, Tenho, Ivanov, Uronen; Lod, Karinen, Suhonen; Antman, Pohjanpalo, Keskinen. Ct: Friis.

Guida TV Qualificazioni Mondiali Calcio: dove vedere Olanda-Finlandia?

La partita Olanda-Finlandia, valevole per l’ottavo turno delle qualificazioni ai Mondiali in Canada, Messico e Stati Uniti, si disputerà domenica 12 ottobre con calcio d’avvio previsto alle 18:00. L’evento sarà mandato in onda su Sky e in streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Olanda-Finlandia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Orange nettamente favoriti @1.09 su Marathonbet mentre la vittoria della Finlandia si gioca @25.00 su Starvegas col pareggio @11.00 su Sisal.

Olanda-Finlandia
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
1.0711.0025.00
1.099.5029.00
1.079.6023.00
1.0810.0025.00
1.0810.0025.00

Le nostre scommesse su Olanda-Finlandia

L’Olanda ha sempre vinto negli ultimi 5 precedenti contro i finnici, compreso il 2-0 di qualche mese fa ad Helsinki. Per questa sfida ci aspettiamo un altro risultato, molti più gol, almeno 4.

PRONOSTICO: OVER 3.5 @1.87 SNAI.

Risultato Esatto Olanda-Finlandia

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-2, 4-0, 2-1.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Estonia-Italia: formazioni, guida tv, quote e scommesse qualificazioni mondiali del 11-10-25
Pronostici Mondiali 2026
Pronostico Estonia-Italia: formazioni, guida tv, quote e scommesse qualificazioni mondiali del 11-10-25
7 Ottobre 2025
Pronostico Norvegia-Israele: analisi, probabili formazioni, quote e scommesse qualificazioni mondiali di calcio
Pronostici Mondiali 2026
Pronostico Norvegia-Israele: analisi, probabili formazioni, quote e scommesse qualificazioni mondiali di calcio
10 Ottobre 2025
Pronostici Qualificazioni Mondiali di Calcio: le scommesse su Danimarca-Grecia del 12 ottobre 2025
Pronostici Mondiali 2026
Pronostici Qualificazioni Mondiali di Calcio: le scommesse su Danimarca-Grecia del 12 ottobre 2025
10 Ottobre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Domusbet Scommesse
Domusbet Scommesse

Bonus Benvenuto: fino a un massimo di 5800€


Registrati a Domusbet e ottieni 10€ senza deposito + 50% fino a 25€ sul primo deposito + maxi bonus fino a 5.800€ + 20 Freespin.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.