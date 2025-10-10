Domenica alle ore 18:00 dalla Johan Cruijff Arena di Amsterdam tornano in campo gli Orange di Koeman che stanno comandando il loro girone, e ospitano la Finlandia costretta a vincere e a sperare per le qualificazioni alla Coppa del Mondo 2026 di calcio. Pronostico Olanda-Finlandia 12 ottobre 2025.

Pronostico Olanda-Finlandia 12 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Olanda-Finlandia match della valido per le qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse.

Quattro vittorie, di cui l’ultima sul campo di Malta, e un pareggio nello scontro diretto con la Polonia: questo il ruolino di marcia dell’Olanda che cercherà di chiudere i giochi. La squadra di Ronald Koeman si schiera con il 4-3-3: tra i pali ci sarà Verbruggen, quindi pacchetto arretrato in cui spicca la presenza di Dumfries, tra i punti di forza dell’Inter, Van Hecke, capitan Van Dijk e Van de Ven. In mezzo al campo giocheranno dall’inizio Gravenberch, De Jong in cabina di regia e Reijnders.

La Finlandia si trova nella scomoda posizione di dover vincere a tutti i costi per sperare quanto meno di acciuffare la seconda piazza. Rendimento altalenante, quello degli scandinavi che ad Amsterdam si schiereranno col 4-3-3, questa la formazione: Alho, Tenho, Ivanov e Uronen saranno impiegati davanti a Joronen. A centrocampo toccherà a Lod, Karinen e Suhonen, con Antman, il centravanti del Palermo Pohjanpalo e Keskinen nel tridente.

Probabili Formazioni Olanda-Finlandia

Olanda (4-3-3): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Van de Ven; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Xavi Simons, Malen, Gakpo. Ct: Koeman.

Finlandia (4-3-3): Joronen; Alho, Tenho, Ivanov, Uronen; Lod, Karinen, Suhonen; Antman, Pohjanpalo, Keskinen. Ct: Friis.

Guida TV Qualificazioni Mondiali Calcio: dove vedere Olanda-Finlandia?

La partita Olanda-Finlandia, valevole per l’ottavo turno delle qualificazioni ai Mondiali in Canada, Messico e Stati Uniti, si disputerà domenica 12 ottobre con calcio d’avvio previsto alle 18:00. L’evento sarà mandato in onda su Sky e in streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Olanda-Finlandia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Orange nettamente favoriti @1.09 su Marathonbet mentre la vittoria della Finlandia si gioca @25.00 su Starvegas col pareggio @11.00 su Sisal.

Le nostre scommesse su Olanda-Finlandia

L’Olanda ha sempre vinto negli ultimi 5 precedenti contro i finnici, compreso il 2-0 di qualche mese fa ad Helsinki. Per questa sfida ci aspettiamo un altro risultato, molti più gol, almeno 4.

PRONOSTICO: OVER 3.5 @1.87 SNAI.

Risultato Esatto Olanda-Finlandia

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-2, 4-0, 2-1.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.