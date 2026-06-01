Pronostici Mondiali di Calcio 2026: le quote premiano la Spagna favorita su Francia ed Inghilterra

Quote Mondiali Calcio 2026
Pronostici Mondiali 2026
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1 Giugno 2026

Archiviata anche la Champions League, vinta nuovamente dal PSG sull’Arsenal, è tempo di pensare ai prossimi Mondiali di Calcio 2026, e proprio la Francia fa la parte del leone anche qui, con i transalpini tra i favoriti, dietro solo alla Spagna e di poco avanti sull’Inghilterra nel trio di favorite, ma occhio anche alle sudamericane Brasile (con Ancelotti in panchina) ed Argentina. Quote Antepost Mondiali 2026.

Mondiali di calcio 2026: le nazionali favorite

I Mondiali di calcio 2026 iniziano ufficialmente giovedì 11 giugno. La partita inaugurale si giocherà alle ore 15:00 (ora locale) presso lo storico Stadio Azteca di Città del Messico e vedrà in campo la nazionale del Messico. Sempre l’11 giugno a Los Angeles (SoFi Stadium) scende in campo la nazionale statunitense, nell’inizio di questa avventura della Coppa del Mondo che si concluderà domenica 19 luglio 2026 al MetLife Stadium in New Jersey. Il torneo, che si giocherà tra Stati Uniti, Canada e Messico

La Spagna e la Francia sono le grandi favorite alla vigilia dei Mondiali di calcio 2026, tallonate a brevissima distanza dall’Inghilterra. Seguono le sudamericane Brasile ed Argentina. Le Furie Rosse partono come la squadra da battere grazie al loro gioco collaudato e al talento di Lamine Yamal. La Francia però risponde con una rosa di altissima qualità ed esperienza, ad iniziare dalla panchina, col CT Didier Deschamps, mentre in campo attenzione a Kylian Mbappé e Ousmane Dembélé tra i tanti, per la nazionale transalpina che dovrebbe vincere il proprio girone contro Norvegia, Senegal ed Iraq.

Finalista negli ultimi tornei europei, l’Inghilterra si presenta appena dietro al duo di testa, con un attacco devastante guidato da Jude Bellingham e Harry Kane. Il Brasile è stato altalenante nelle qualificazioni, ma con un tecnico come Carlo Ancelotti, che ha vinto tanto in carriera, e con giocatori di qualità guidati da Vinícius Jr, la nazionale verde-oro sarà tra le grandi protagoniste, come i grandi rivali sudamericani dell’Argentina, all’ultimo mondiale di Lionel Messi.

Quote Antepost Mondiali 2026

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Le possibili sorprese della Coppa del Mondo 2026

Ultimo mondiale anche per Cristiano Ronaldo, che guida una nazionale sempre pericolosa, quella del Portogallo del tecnico Roberto Martínez. I lusitani, assieme alla Germania, non sono proprio una sorpresa, quella potrebbe essere rappresentata dall’Olanda, ma anche dalla Norvegia che di fatto ci ha eliminati dal Mondiale dominando il giroen degli azzurri, e del Belgio per rimanere in Europa. 

Dal Sudamerica occhio all’Ecuador che è molto indietro in quota ma potrebbe sorprendere col proprio attacco, mentre dall’Africa segnaliamo il Marocco che vuole replicare la storica semifinale del 2022. Non dimentichiamo infine i padroni di casa degli Stati Uniti, una nazionale in forte crescita negli ultimi anni, che in casa potrà essere pericolosa per tanti.

Quote Antepost Mondiali 2026: le lavagne dei bookmakers

Vediamo gli ultimi aggiornamenti delle lavagne per la vittoria finale della Coppa del Mondo di calcio 2026. Nei prossimi giorni usciranno articoli dettagliati sui vari gironi, sulle quote del capocannoniere, e il consueto video con tutte le previsioni, dai primi match alla finale.

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