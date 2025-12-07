L’Italia non è ancora certa di andare ai Mondiali di Calcio, ma nel caso di qualificazione dai playoffs (dove i bookmakers favoriscono nettamente gli uomini di Gattuso), allora gli azzurri non avrebbero un girone impossibile, anzi, contro Canada, Svizzera e Qatar è tra i gruppi più abbordabili. Sorteggio Mondiali 2026.

Sorteggio Mondiali 2026: l’Italia pesca Canada, Svizzera e Qatar

In questi giorni si fa un gran parlare dei sorteggi dei gironi ai prossimi Mondiali di Calcio 2026, dove l’Italia non è ancora certa di partecipare. Gli azzurri cercano di tornare alla Coppa del Mondo dopo 2 edizioni di assenza, ma ci saranno da superare i playoffs da incubo che già ci hanno punito in passato (contro Svezia e Macedonia), ma almeno in caso di passaggio, avremo un girone sulla carta alla portata.

Il prossimo avversario è l’Irlanda del Nord, dopo di che il tabellone regalerebbe una tra Galles e Bosnia-Erzegovina. La vincitrice del Play-Off UEFA A, però, ha conosciuto le sue future sfidanti già con il sorteggio che si è tenuto al John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington. Ecco il girone dove finirebbero gli azzurri in caso di vittoria ai playoffs.

GRUPPO B

Canada

Svizzera

Qatar

Italia/Irlanda del Nord/Galles/Bosnia-Erzegovina (Winner Play-off A)

Quando e dove giocheranno gli azzurri?

Come detto prima ci sarà da vincere il nostro playoffs, ma anche qui le notizie sembrano buone, vedendo le quote che favoriscono gli azzurri @1.53 su Galles @4, Bosnia @6.50 ed Irlanda del Nord @17. Ma dove e quando giocherebbe l’Italia in caso di qualificazione?

Si conoscerà il calendario preciso, con date e orari, sabato 6 dicembre, ma da questa prima estrazione sappiamo già quando e dove giocherà l’Italia. In caso di qualificazione al Mondiale, infatti, gli azzurri se la vedranno contro i padroni di casa del Canada. Il 12 giugno al BMO Field di Toronto. Poi si volerà a Los Angeles per una gara già decisiva contro la Svizzera e si chiuderà poi contro il Qatar a Seattle il 24 giugno.

1a giornata – Venerdì 12 giugno, CANADA-ITALIA al BMO Field, Torono;

2a giornata – Giovedì 18 giugno, SVIZZERA-ITALIA al SoFI Stadium di Inglewood (Los Angeles);

3a giornata – Mercoledì 24 giugno, ITALIA-QATAR al Lumen Field di Seattle;

Gli altri gironi della Coppa del Mondo 2026

Andiamo a vedere l’elenco completo dei Gruppi, con tutte le squadre e anche quelle che ancora devono passare dalle qualificazioni per i Mondiali di calcio 2026, che si terranno dall’11 giugno al 19 luglio prossimi in Messico, Canada e Stati Uniti.

Girone A

Messico

Corea del Sud

Sudafrica

Danimarca/Macedonia del Nord/Repubblica Ceca/Irlanda (Winner Play-off D)

Girone C

Brasile

Marocco

Scozia

Haiti

Girone D

Stati Uniti

Australia

Paraguay

Turchia, Romania, Slovacchia e Kosovo (Winner Play-off C)

Girone E

Germania

Ecuador

Costa d’Avorio

Curacao

Girone F

Paesi Bassi

Giappone

Tunisia

Ucraina, Svezia, Polonia e Albania (Winner Play-off B)

Girone G

Belgio

Iran

Egitto

Nuova Zelanda

Girone H

Spagna

Uruguay

Arabia Saudita

Capo Verde

Girone I

Francia

Senegal

Norvegia

Iraq/Bolivia/Suriname (Winner Play-off 2)

Girone J

Argentina

Austria

Algeria

Giordania

Girone K

Portogallo

Colombia

Uzbekistan

Repubblica Democratica del Congo/Nuova Caledonia/Giamaica (Winner Play-off 1)

Girone L

Inghilterra

Croazia

Panama

Ghana

Quote antepost: Spagna favorita sull’Inghilterra, più indietro Francia, Brasile ed Argentina

Andiamo a vedere anche gli aggiornamenti delle quote antepost per la vittoria finale della Coppa del Mondo 2026 di calcio dove al comando troviamo la Spagna @5.50 sull’Inghilterra @6.50 e più staccate troviamo la Francia, l’Argentina e il Brasile di Ancelotti tutte @9 volte la posta.

Cristiano Ronaldo e il Portogallo @12 aprono la serie di squadre in doppia cifra dove troviamo anche Germania @13, Olanda @21 e Norvegia @26 che si lascia alle spalle l’Italia, non ancora qualificata, ma quotata @34 per la vittoria del mondiale, come il Belgio.