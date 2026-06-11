Pronostico USA-Paraguay: analisi e scommesse sulla Coppa del Mondo di calcio del 13-06-2026

La terza ed ultima nazione ospitante della Coppa Del Mondo di Calcio va in campo nella notte tra venerdì e sabato, e si tratta della nazionale Statunitense che aprirà il suo mondiale di calcio di casa contro i sudamericani del Paraguay al SoFi Stadium di Los Angeles. Pronostico USA-Paraguay 13 giugno 2026.

Pronostico USA-Paraguay 13 giugno 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di USA-Paraguay, match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

Gli Stati Uniti arrivano alla rassegna iridata dopo aver battuto 3-2 il Senegal e aver perso 2-1 con la Germania. L’entusiasmo è alle stelle, perché la squadra di Pochettino potrà contare sulla spinta del pubblico di casa e perché la rosa è sicuramente piena di talento. Seppur reduce da una seconda parte stagione al di sotto delle aspettative, l’attaccante del Milan Pulisic è la stella chiamata a trascinare i compagni fin dalla prima gara, fondamentale per il percorso in Coppa. Gli USA, infatti, dovranno poi misurarsi con l’Australia e infine con la temibile Turchia di Vincenzo Montella, che ha a disposizione campioni del calibro di Calhanoglu, Yildiz e Arda Guler. Ma nella formazione a stelle e strisce ci sono anche altri calciatori di assoluto livello. Da McKennie, ad esempio, possono arrivare gol pesanti: il centrocampista lo ha dimostrato alla Juventus sotto la guida di Spalletti. Wes si presenta al Mondiale forte di numeri importanti: ha realizzato 9 gol e confezionato anche 8 assist. Lì davanti poi c’è un centravanti come Balogun, autore di 13 sigilli in Ligue 1 col Monaco e altri 5 in UEFA Champions League. Anche Rodrigo Pepi, 16 reti in E

Il Paraguay è una selezione meno tecnica ma sicuramente più abituata al sacrificio. Merito del Ct Alfaro, che ha consentito all’Albirroja di tornare ai Mondiali dopo un’assenza durata 16 anni. Nelle due amichevoli di preparazione alla kermesse la squadra è stata superata 2-1 dal Marocco per poi riscattarsi col 4-0 rifilato al Nicaragua. Il leader della nazionale è il capitano Gustavo Gómez, difensore 33enne che vanta un passato in Italia col Milan, dove, però, non è riuscito a lasciare il segno. Diego Gomez, Almiron, Enciso e Sanabria sono gli altri giocatori su cui Alfaro fa affidamento per provare a complicare la vita agli Stati Uniti.

Probabili Formazioni USA-Paraguay

Stati Uniti (3-4-2-1): Turner; McKenzie, Richards, Ream; Dest, Adams, McKennie, Antonee Robinson; Pulisic, Reyna; Balogun. Ct: Pochettino.

Paraguay (4-4-2): Fernández; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete, Alonso; Sosa, Cubas, Diego Gómez, Almirón; Sanabria, Enciso. Ct: Alfaro.

Guida TV Mondiali di calcio: dove vedereUSA-Paraguay?

La partita tra Stati Uniti e Paraguay si giocherà nella notte italiana tra venerdì 12 e sabato 13 giugno, con calcio d’avvio previsto alle 03:00. Il match, in agenda per la prima giornata del Gruppo D, sarà trasmesso in esclusiva su DAZN.

Migliori quote per USA-Paraguay

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Le nostre scommesse su USA-Paraguay

Ci sono 7 precedenti tra le due formazioni, molte delle quali amichevoli, e in 5 occasioni hanno vinto gli USA, con 2 sole affermazioni del Paraguay. In particolare l’ultimo match ufficiale in Coppa America ha visto gli statunitensi passare con lo scarto minimo di 1-0 e anche per questo match inaugurale ci aspettiamo poche reti.

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BONUS BET: X PRIMO TEMPO @2.10

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VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)

PREVISIONI GIRONI MONDIALI

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.