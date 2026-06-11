Pronostico USA-Paraguay: analisi e scommesse sulla Coppa del Mondo di calcio del 13-06-2026

Pronostico USA-Paraguay 13 giugno 2026
Pronostici Mondiali 2026
Avatar
di
11 Giugno 2026

La terza ed ultima nazione ospitante della Coppa Del Mondo di Calcio va in campo nella notte tra venerdì e sabato, e si tratta della nazionale Statunitense che aprirà il suo mondiale di calcio di casa contro i sudamericani del Paraguay al SoFi Stadium di Los Angeles. Pronostico USA-Paraguay 13 giugno 2026.

Pronostico USA-Paraguay 13 giugno 2026: analisi e statistiche 

Andiamo a vedere l’analisi di USA-Paraguay, match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

Gli Stati Uniti arrivano alla rassegna iridata dopo aver battuto 3-2 il Senegal e aver perso 2-1 con la Germania. L’entusiasmo è alle stelle, perché la squadra di Pochettino potrà contare sulla spinta del pubblico di casa e perché la rosa è sicuramente piena di talento. Seppur reduce da una seconda parte stagione al di sotto delle aspettative, l’attaccante del Milan Pulisic è la stella chiamata a trascinare i compagni fin dalla prima gara, fondamentale per il percorso in Coppa. Gli USA, infatti, dovranno poi misurarsi con l’Australia e infine con la temibile Turchia di Vincenzo Montella, che ha a disposizione campioni del calibro di Calhanoglu, Yildiz e Arda Guler. Ma nella formazione a stelle e strisce ci sono anche altri calciatori di assoluto livello. Da McKennie, ad esempio, possono arrivare gol pesanti: il centrocampista lo ha dimostrato alla Juventus sotto la guida di Spalletti. Wes si presenta al Mondiale forte di numeri importanti: ha realizzato 9 gol e confezionato anche 8 assist. Lì davanti poi c’è un centravanti come Balogun, autore di 13 sigilli in Ligue 1 col Monaco e altri 5 in UEFA Champions League. Anche Rodrigo Pepi, 16 reti in E

Il Paraguay è una selezione meno tecnica ma sicuramente più abituata al sacrificio. Merito del Ct Alfaro, che ha consentito all’Albirroja di tornare ai Mondiali dopo un’assenza durata 16 anni. Nelle due amichevoli di preparazione alla kermesse la squadra è stata superata 2-1 dal Marocco per poi riscattarsi col 4-0 rifilato al Nicaragua.  Il leader della nazionale è il capitano Gustavo Gómez, difensore 33enne che vanta un passato in Italia col Milan, dove, però, non è riuscito a lasciare il segno. Diego Gomez, Almiron, Enciso e Sanabria sono gli altri giocatori su cui Alfaro fa affidamento per provare a complicare la vita agli Stati Uniti.

Pronostico USA-Paraguay 13 giugno 2026

Pronostico USA-Paraguay 13 giugno 2026

Probabili Formazioni USA-Paraguay

Stati Uniti (3-4-2-1): Turner; McKenzie, Richards, Ream; Dest, Adams, McKennie, Antonee Robinson; Pulisic, Reyna; Balogun. Ct: Pochettino.

Paraguay (4-4-2): Fernández; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete, Alonso; Sosa, Cubas, Diego Gómez, Almirón; Sanabria, Enciso. Ct: Alfaro.

Guida TV Mondiali di calcio: dove vedereUSA-Paraguay?

La partita tra Stati Uniti e Paraguay si giocherà nella notte italiana tra venerdì 12 e sabato 13 giugno, con calcio d’avvio previsto alle 03:00. Il match, in agenda per la prima giornata del Gruppo D, sarà trasmesso in esclusiva su DAZN. 

Migliori quote per USA-Paraguay

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

USA-Paraguay
12/06/2026
21.00
Bookmaker1X2
1.953.404.00
1.913.404.20
2.003.403.45
1.953.404.00
1.953.454.10

Le nostre scommesse su USA-Paraguay

Ci sono 7 precedenti tra le due formazioni, molte delle quali amichevoli, e in 5 occasioni hanno vinto gli USA, con 2 sole affermazioni del Paraguay. In particolare l’ultimo match ufficiale in Coppa America ha visto gli statunitensi passare con lo scarto minimo di 1-0 e anche per questo match inaugurale ci aspettiamo poche reti.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.62

BONUS BET: X PRIMO TEMPO @2.10

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

Leggi gli altri contenuti che abbiamo preparato per le analisi e scommesse antepost dei prossimi Mondiali di calcio 2026,dal video bracket con tutte le previsioni di Morfeo, dai gironi alla finale, passando per le quote su chi vincerà, sul capocannoniere e tutte le date per non perdervi nulla di questa Coppa del Mondo che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)

PREVISIONI GIRONI MONDIALI

QUOTE ANTEPOST MONDIALI 2026

PROGRAMMA COMPLETO

QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
YOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
, ,
Altri articoli
Pronostico Messico-Sudafrica: analisi e scommesse sulla partita inaugurale dei Mondiali di calcio 2026
Pronostici Mondiali 2026
Pronostico Messico-Sudafrica: analisi e scommesse sulla partita inaugurale dei Mondiali di calcio 2026
9 Giugno 2026
Pronostico Canada-Bosnia: analisi, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse Mondiali di calcio del 12-06-2026
Pronostici Mondiali 2026
Pronostico Canada-Bosnia: analisi, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse Mondiali di calcio del 12-06-2026
11 Giugno 2026
Pronostici Coppa del Mondo 2026: i gironi dei Mondiali di calcio e le previsioni su tutti i gruppi
Pronostici Mondiali 2026
Pronostici Coppa del Mondo 2026: i gironi dei Mondiali di calcio e le previsioni su tutti i gruppi
9 Giugno 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo deposito e sblocca il bonus fino a 2000€.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.