Andiamo a vedere nel dettaglio i gironi, a pochi giorni dall’inizio dei Mondiali di calcio 2026. Abbiamo chiesto alla nostra redazione le classifiche di tutti i gruppi, dandovi un pronostico definitivo in base alle percentuali delle preferenze dei nostri tipster e redattori. Gironi Mondiali 2026.

Gironi Mondiali 2026: le previsioni di Betitaliaweb e Betting Maniac

Manca poco all’inizio dei Mondiali di Calcio 2026 che si disputeranno tra Canada, Stati Uniti e Messico, dal 11 giugno. In questo articolo ci concentriamo sulla fase iniziale a gironi, con le previsioni su tutti i gruppi in base alla percentuale maggiore di scelte che i gli oltre 15 tra redattori e tipster di Betitaliaweb e Betting Maniac ci hanno fornito, per avere una sorta di pronostico “definitivo”.

Gruppo A

11 giugno, ore 21:00 | Messico – Sudafrica (Città del Messico)

12 giugno, ore 04:00 | Corea del Sud – Repubblica Ceca (Zapopan)

18 giugno, ore 18:00 | Repubblica Ceca – Sudafrica (Atlanta)

19 giugno, ore 03:00 | Messico – Corea del Sud (Zapopan)

25 giugno, ore 03:00 | Repubblica Ceca – Messico (Città del Messico)

25 giugno, ore 03:00 | Sudafrica – Corea del Sud (Guadalupe)

CLASSIFICA PREVISTA:

REPUBBLICA CECA

MESSICO

SUDAFRICA

COREA DEL SUD

Gruppo B

12 giugno, ore 21:00 | Canada – Bosnia ed Erzegovina (Toronto)

13 giugno, ore 21:00 | Qatar – Svizzera (Santa Clara)

18 giugno, ore 21:00 | Svizzera – Bosnia ed Erzegovina (Los Angeles)

19 giugno, ore 24:00 | Canada – Qatar (Vancouver)

24 giugno, ore 21:00 | Svizzera – Canada (Vancouver)

24 giugno, ore 21:00 | Bosnia ed Erzegovina – Qatar (Seattle)

CLASSIFICA PREVISTA:

SVIZZERA

BOSNIA

CANADA

QATAR

Gruppo C

14 giugno, ore 24:00 | Brasile – Marocco (New York)

14 giugno, ore 03:00 | Haiti – Scozia (Boston)

20 giugno, ore 00:00 | Scozia – Marocco (Boston)

20 giugno, ore 03:00 | Brasile – Haiti (Philadelphia)

25 giugno, ore 00:00 | Scozia – Brasile (Miami)

25 giugno, ore 00:00 | Marocco – Haiti (Atlanta)

CLASSIFICA PREVISTA:

BRASILE

MAROCCO

SCOZIA

HAITI

Gruppo D

13 giugno, ore 03:00 | Stati Uniti – Paraguay (Los Angeles)

14 giugno, ore 06:00 | Australia – Turchia (Vancouver)

19 giugno, ore 21:00 | Stati Uniti – Australia (Seattle)

20 giugno, ore 06:00 | Turchia – Paraguay (Santa Clara)

26 giugno, ore 04:00 | Turchia – Stati Uniti (Los Angeles)

26 giugno, ore 04:00 | Paraguay – Australia (Santa Clara)

CLASSIFICA PREVISTA:

TURCHIA

USA

AUSTRALIA

PARAGUAY

Gruppo E

14 giugno, ore 19:00 | Germania – Curaçao (Houston)

15 giugno, ore 01:00 | Costa d’Avorio – Ecuador (Philadelphia)

20 giugno, ore 22:00 | Germania – Costa d’Avorio (Toronto)

21 giugno, ore 02:00 | Ecuador – Curaçao (Kansas City)

25 giugno, ore 22:00 | Curaçao – Costa d’Avorio (Philadelphia)

25 giugno, ore 22:00 | Ecuador – Germania (New York)

CLASSIFICA PREVISTA:

GERMANIA

ECUADOR

COSTA D’AVORIO

CURACAO

Gruppo F

14 giugno, ore 22:00 | Olanda – Giappone (Dallas)

15 giugno, ore 04:00 | Svezia – Tunisia (Guadalupe)

20 giugno, ore 19:00 | Olanda – Svezia (Houston)

21 giugno, ore 06:00 | Tunisia – Giappone (Guadalupe)

26 giugno, ore 01:00 | Giappone – Svezia (Dallas)

26 giugno, ore 01:00 | Tunisia – Olanda (Kansas City)

CLASSIFICA PREVISTA:

OLANDA

SVEZIA

GIAPPONE

TUNISIA

Gruppo G

15 giugno, ore 21:00 | Belgio – Egitto (Seattle)

16 giugno, ore 03:00 | Iran – Nuova Zelanda (Los Angeles)

21 giugno, ore 21:00 | Belgio – Iran (Los Angeles)

22 giugno, ore 03:00 | Nuova Zelanda – Egitto (Vancouver)

27 giugno, ore 05:00 | Egitto – Iran (Seattle)

27 giugno, ore 05:00 | Nuova Zelanda – Belgio (Vancouver)

CLASSIFICA PREVISTA:

BELGIO

EGITTO

IRAN

NUOVA ZELANDA

Gruppo H

15 giugno, ore 18:00 | Spagna – Capo Verde (Atlanta)

16 giugno, ore 00:00 | Arabia Saudita – Uruguay (Miami)

21 giugno, ore 18:00 | Spagna – Arabia Saudita (Atlanta)

22 giugno, ore 00:00 | Uruguay – Capo Verde (Miami)

27 giugno, ore 02:00 | Capo Verde – Arabia Saudita (Houston)

27 giugno, ore 02:00 | Uruguay – Spagna (Zapopan)

CLASSIFICA PREVISTA:

SPAGNA

URUGUAY

ARABIA SAUDITA

CAPO VERDE

Gruppo I

16 giugno, ore 21:00 | Francia – Senegal (New York)

17 giugno, ore 00:00 | Iraq – Norvegia (Boston)

22 giugno, ore 23:00 | Francia – Iraq (Philadelphia)

23 giugno, ore 02:00 | Norvegia – Senegal (New York)

26 giugno, ore 21:00 | Norvegia – Francia (Boston)

26 giugno, ore 21:00 | Senegal – Iraq (Toronto)

CLASSIFICA PREVISTA:

FRANCIA

NORVEGIA

SENEGAL

IRAQ

Gruppo J

17 giugno, ore 03:00 | Argentina – Algeria (Kansas City)

17 giugno, ore 06:00 | Austria – Giordania (Santa Clara)

22 giugno, ore 19:00 | Argentina – Austria (Dallas)

23 giugno, ore 05:00 | Giordania – Algeria (Santa Clara)

28 giugno, ore 04:00 | Algeria – Austria (Kansas City)

28 giugno, ore 04:00 | Giordania – Argentina (Dallas)

CLASSIFICA PREVISTA:

ARGENTINA

ALGERIA

AUSTRIA

GIORDANIA

Gruppo K

17 giugno, ore 19:00 | Portogallo – RD Congo (Houston)

18 giugno, ore 04:00 | Uzbekistan – Colombia (Città del Messico)

23 giugno, ore 19:00 | Portogallo – Uzbekistan (Houston)

24 giugno, ore 04:00 | Colombia – RD Congo (Zapopan)

28 giugno, ore 01:30 | Colombia – Portogallo (Miami)

28 giugno, ore 01:30 | RD Congo – Uzbekistan (Atlanta)

CLASSIFICA PREVISTA:

COLOMBIA

PORTOGALLO

UZBEKISTAN

CONGO

Gruppo L

17 giugno, ore 22:00 | Inghilterra – Croazia (Dallas)

18 giugno, ore 01:00 | Ghana – Panama (Toronto)

23 giugno, ore 22:00 | Inghilterra – Ghana (Boston)

24 giugno, ore 01:00 | Panama – Croazia (Toronto)

27 giugno, ore 23:00 | Panama – Inghilterra (New York)

27 giugno, ore 23:00 | Croazia – Ghana (Philadelphia)

CLASSIFICA PREVISTA:

INGHILTERRA

CROAZIA

GHANA

PANAMA

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