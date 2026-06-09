Andiamo a vedere nel dettaglio i gironi, a pochi giorni dall’inizio dei Mondiali di calcio 2026. Abbiamo chiesto alla nostra redazione le classifiche di tutti i gruppi, dandovi un pronostico definitivo in base alle percentuali delle preferenze dei nostri tipster e redattori. Gironi Mondiali 2026.
Gironi Mondiali 2026: le previsioni di Betitaliaweb e Betting Maniac
Manca poco all’inizio dei Mondiali di Calcio 2026 che si disputeranno tra Canada, Stati Uniti e Messico, dal 11 giugno. In questo articolo ci concentriamo sulla fase iniziale a gironi, con le previsioni su tutti i gruppi in base alla percentuale maggiore di scelte che i gli oltre 15 tra redattori e tipster di Betitaliaweb e Betting Maniac ci hanno fornito, per avere una sorta di pronostico “definitivo”.
Gruppo A
- 11 giugno, ore 21:00 | Messico – Sudafrica (Città del Messico)
- 12 giugno, ore 04:00 | Corea del Sud – Repubblica Ceca (Zapopan)
- 18 giugno, ore 18:00 | Repubblica Ceca – Sudafrica (Atlanta)
- 19 giugno, ore 03:00 | Messico – Corea del Sud (Zapopan)
- 25 giugno, ore 03:00 | Repubblica Ceca – Messico (Città del Messico)
- 25 giugno, ore 03:00 | Sudafrica – Corea del Sud (Guadalupe)
CLASSIFICA PREVISTA:
REPUBBLICA CECA
MESSICO
SUDAFRICA
COREA DEL SUD
Gruppo B
- 12 giugno, ore 21:00 | Canada – Bosnia ed Erzegovina (Toronto)
- 13 giugno, ore 21:00 | Qatar – Svizzera (Santa Clara)
- 18 giugno, ore 21:00 | Svizzera – Bosnia ed Erzegovina (Los Angeles)
- 19 giugno, ore 24:00 | Canada – Qatar (Vancouver)
- 24 giugno, ore 21:00 | Svizzera – Canada (Vancouver)
- 24 giugno, ore 21:00 | Bosnia ed Erzegovina – Qatar (Seattle)
CLASSIFICA PREVISTA:
SVIZZERA
BOSNIA
CANADA
QATAR
Gruppo C
- 14 giugno, ore 24:00 | Brasile – Marocco (New York)
- 14 giugno, ore 03:00 | Haiti – Scozia (Boston)
- 20 giugno, ore 00:00 | Scozia – Marocco (Boston)
- 20 giugno, ore 03:00 | Brasile – Haiti (Philadelphia)
- 25 giugno, ore 00:00 | Scozia – Brasile (Miami)
- 25 giugno, ore 00:00 | Marocco – Haiti (Atlanta)
CLASSIFICA PREVISTA:
BRASILE
MAROCCO
SCOZIA
HAITI
Gruppo D
- 13 giugno, ore 03:00 | Stati Uniti – Paraguay (Los Angeles)
- 14 giugno, ore 06:00 | Australia – Turchia (Vancouver)
- 19 giugno, ore 21:00 | Stati Uniti – Australia (Seattle)
- 20 giugno, ore 06:00 | Turchia – Paraguay (Santa Clara)
- 26 giugno, ore 04:00 | Turchia – Stati Uniti (Los Angeles)
- 26 giugno, ore 04:00 | Paraguay – Australia (Santa Clara)
CLASSIFICA PREVISTA:
TURCHIA
USA
AUSTRALIA
PARAGUAY
Gruppo E
- 14 giugno, ore 19:00 | Germania – Curaçao (Houston)
- 15 giugno, ore 01:00 | Costa d’Avorio – Ecuador (Philadelphia)
- 20 giugno, ore 22:00 | Germania – Costa d’Avorio (Toronto)
- 21 giugno, ore 02:00 | Ecuador – Curaçao (Kansas City)
- 25 giugno, ore 22:00 | Curaçao – Costa d’Avorio (Philadelphia)
- 25 giugno, ore 22:00 | Ecuador – Germania (New York)
CLASSIFICA PREVISTA:
GERMANIA
ECUADOR
COSTA D’AVORIO
CURACAO
Gruppo F
- 14 giugno, ore 22:00 | Olanda – Giappone (Dallas)
- 15 giugno, ore 04:00 | Svezia – Tunisia (Guadalupe)
- 20 giugno, ore 19:00 | Olanda – Svezia (Houston)
- 21 giugno, ore 06:00 | Tunisia – Giappone (Guadalupe)
- 26 giugno, ore 01:00 | Giappone – Svezia (Dallas)
- 26 giugno, ore 01:00 | Tunisia – Olanda (Kansas City)
CLASSIFICA PREVISTA:
OLANDA
SVEZIA
GIAPPONE
TUNISIA
Gruppo G
- 15 giugno, ore 21:00 | Belgio – Egitto (Seattle)
- 16 giugno, ore 03:00 | Iran – Nuova Zelanda (Los Angeles)
- 21 giugno, ore 21:00 | Belgio – Iran (Los Angeles)
- 22 giugno, ore 03:00 | Nuova Zelanda – Egitto (Vancouver)
- 27 giugno, ore 05:00 | Egitto – Iran (Seattle)
- 27 giugno, ore 05:00 | Nuova Zelanda – Belgio (Vancouver)
CLASSIFICA PREVISTA:
BELGIO
EGITTO
IRAN
NUOVA ZELANDA
Gruppo H
- 15 giugno, ore 18:00 | Spagna – Capo Verde (Atlanta)
- 16 giugno, ore 00:00 | Arabia Saudita – Uruguay (Miami)
- 21 giugno, ore 18:00 | Spagna – Arabia Saudita (Atlanta)
- 22 giugno, ore 00:00 | Uruguay – Capo Verde (Miami)
- 27 giugno, ore 02:00 | Capo Verde – Arabia Saudita (Houston)
- 27 giugno, ore 02:00 | Uruguay – Spagna (Zapopan)
CLASSIFICA PREVISTA:
SPAGNA
URUGUAY
ARABIA SAUDITA
CAPO VERDE
Gruppo I
- 16 giugno, ore 21:00 | Francia – Senegal (New York)
- 17 giugno, ore 00:00 | Iraq – Norvegia (Boston)
- 22 giugno, ore 23:00 | Francia – Iraq (Philadelphia)
- 23 giugno, ore 02:00 | Norvegia – Senegal (New York)
- 26 giugno, ore 21:00 | Norvegia – Francia (Boston)
- 26 giugno, ore 21:00 | Senegal – Iraq (Toronto)
CLASSIFICA PREVISTA:
FRANCIA
NORVEGIA
SENEGAL
IRAQ
Gruppo J
- 17 giugno, ore 03:00 | Argentina – Algeria (Kansas City)
- 17 giugno, ore 06:00 | Austria – Giordania (Santa Clara)
- 22 giugno, ore 19:00 | Argentina – Austria (Dallas)
- 23 giugno, ore 05:00 | Giordania – Algeria (Santa Clara)
- 28 giugno, ore 04:00 | Algeria – Austria (Kansas City)
- 28 giugno, ore 04:00 | Giordania – Argentina (Dallas)
CLASSIFICA PREVISTA:
ARGENTINA
ALGERIA
AUSTRIA
GIORDANIA
Gruppo K
- 17 giugno, ore 19:00 | Portogallo – RD Congo (Houston)
- 18 giugno, ore 04:00 | Uzbekistan – Colombia (Città del Messico)
- 23 giugno, ore 19:00 | Portogallo – Uzbekistan (Houston)
- 24 giugno, ore 04:00 | Colombia – RD Congo (Zapopan)
- 28 giugno, ore 01:30 | Colombia – Portogallo (Miami)
- 28 giugno, ore 01:30 | RD Congo – Uzbekistan (Atlanta)
CLASSIFICA PREVISTA:
COLOMBIA
PORTOGALLO
UZBEKISTAN
CONGO
Gruppo L
- 17 giugno, ore 22:00 | Inghilterra – Croazia (Dallas)
- 18 giugno, ore 01:00 | Ghana – Panama (Toronto)
- 23 giugno, ore 22:00 | Inghilterra – Ghana (Boston)
- 24 giugno, ore 01:00 | Panama – Croazia (Toronto)
- 27 giugno, ore 23:00 | Panama – Inghilterra (New York)
- 27 giugno, ore 23:00 | Croazia – Ghana (Philadelphia)
CLASSIFICA PREVISTA:
INGHILTERRA
CROAZIA
GHANA
PANAMA
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