Pronostici Mondiali di Calcio: vince la Spagna, la Roja favorita anche per Euro 2028 e per la Coppa del mondo del 2030 in casa

Risultati Mondiali 2026
Pronostici Mondiali 2026
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20 Luglio 2026

Appena concluso il mondiale di calcio negli States (più Messico e Canada) vinto dalla Spagna che ai supplementari nega il bis all’Argentina di Messi. Gli iberici sono favoriti anche per Euro 2028, al pari con la Francia, e dominano le prime lavagne della prossima coppa del mondo di calcio che giocheranno in casa (oltre a Marocco e Spagna). Risultati Mondiali 2026.

Risultati Mondiali 2026: la Spagna vince la Coppa del Mondo

La Spagna è sul tetto del mondo per la seconda volta nella sua storia, sedici anni dopo il trionfo del 2010. Nella finale dei Mondiali 2026 al MetLife Stadium di New York le Furie Rosse battono 1-0 ai supplementari l’Argentina campione in carica: dopo lo 0-0 dei novanta minuti, chiusi dall’Albiceleste in dieci per l’espulsione di Enzo Fernández, decide al 106′ il gol di Ferran Torres. 

La prima edizione a 48 squadre, 104 partite e tre Paesi ospitanti si chiude con una pioggia di premi tutta spagnola: Pallone d’Oro a Rodri, cuore e metronomo della squadra, miglior portiere Unai Simón — un solo gol subito in otto partite, con annesso record di imbattibilità mondiale — e miglior giovane il diciannovenne Pau Cubarsí. 

La Scarpa d’Oro parla invece francese: i 10 gol di Kylian Mbappé, con la doppietta nella finale per il terzo posto vinta 6-4 dall’Inghilterra (tripletta di Saka), lo rendono anche il miglior marcatore di sempre nella storia dei Mondiali con 22 reti, una più di Messi, fermatosi a 8 in questa edizione. Tra i numeri da ricordare anche il record assoluto di autogol (14) e, fuori dal campo, il fatturato monstre annunciato dalla FIFA: 15 miliardi di dollari, ben oltre gli 11 preventivati. L’appuntamento con la Coppa del Mondo è al 2030, per l’edizione del centenario tra Spagna, Portogallo e Marocco: si ripartirà da una certezza, la Roja campione.

Risultati Mondiali 2026

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Prossimo Mondiale: iberici ancora favoriti in casa

Vediamo proprio le primissime quote sui Mondiali 2023 che la Roja giocherà pure in casa, ed era quindi facile aspettarsi la Spagna @5.50 come grande favorita sulla Francia @7.00 poi arriva il Portogallo @8.00, che non sarà più quello di CR7, che si lascia alle spalle Brasile ed Inghilterra entrambe @9.00, mentre con la Germania @11.00 si sale in doppia cifra. Molto più indietro l’Argentina @13.00.

Si giocherà anche in Marocco @26.00, nazionale tra l’altro in ascesa, che si piazza alla pari dell’Olanda @26.00 e si lascia alle spalle nazionali blasonate, o in decadimento, come il Belgio @34.00 e la nostra Italia @34.00, sperando che dopo 3 mondiali a casa, questa volta gli azzurri riusciranno a qualificarsi alla prossima coppa del mondo.

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Prima gli Europei. Sfida Spagna-Francia per Euro 2028

Testa a testa Spagna e Francia, ancora più acceso, anche agli Europei di Calcio, Euro 2028 che si giocherà in Gran Bretagna, e vede la nazionale iberica e quella transalpina aprire esattamente alla pari @5.00, staccando di poco i padroni di casa dell’Inghilterra @5.50 poi arrivano Portogallo @8.00 e Germania @9.00, con l’Olanda @15.00 che si lascia alle spalle Belgio ed Italia, anche in questo caso appaiate @21.00 volte la posta, con dietro la Norvegia @26.00, anche se la nazionale di Haaland negli ultimi anni ha dimostrato una superiorità diretta sugli azzurri.

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