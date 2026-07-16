Domenica l’atto conclusivo dei Mondiali di Calcio dal New Jersey Stadium dove l’Argentina di Messi, dopo un altra straordinaria rimonta, prova a replicare al successo della Coppa del Mondo contro una Spagna che ha surclassato la Francia in semifinale e non perde da 37 partite! Pronostico Spagna-Argentina 19 luglio 2026.

Pronostico Spagna-Argentina 19 luglio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Spagna-Argentina match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

La Roja arriva all’atto conclusivo dopo aver piegato la Francia per 2-0 in semifinale. La Spagna presenta con un’identità granitica: 37 partite consecutive senza sconfitte e un possesso palla medio del 64% durante il torneo. Lamine Yamal, il gioiello della Spagna, affronta la partita più importante della sua giovanissima carrieraconfermandosi come il principale candidato a contendere lo scettro mondiale a Messi. Ha guidato la Spagna nel secco 2-0 della semifinale contro la Francia, dove l’attacco spagnolo ha mostrato una fluidità e una maturità tattica disarmanti. Basti pensare che all’età di 19 anni, Yamal ha già collezionato più gol e assist complessivi rispetto a quanti ne avessero Messi e Cristiano Ronaldo messi insieme alla sua stessa età

L’imbattuta Albiceleste di Scaloni punta a difendere il titolo conquistato in Qatar nel 2022. L’Argentina è qualificata per la finale grazie a una clamorosa rimonta nei minuti conclusivi contro l’Inghilterra (2-1), firmata da Enzo Fernández e Lautaro Martínez su assist di Lionel Messi che a 39 anni sta disputando un torneo memorabile, trascinando l’Argentina con numeri superiori persino a quelli del successo di Qatar 2022 con 8 gol e 4 assist in 7 partite giocate. È il capocannoniere assoluto della Coppa del Mondo. Nella semifinale vinta in rimonta contro l’Inghilterra (2-1), pur non segnando, è stato decisivo fornendo 2 assist millimetrici nei minuti finali. Messi ha creato ben 24 occasioni da gol totali. Ha iniziato il Mondiale con una tripletta all’Algeria e una doppietta all’Austria, dimostrando una continuità fisica spaventosa (621 minuti in campo).

Probabili Formazioni Spagna-Argentina

SPAGNA (4-3-3) – Simon; Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella; Pedri, Rodri, Olmo; Yamal, Oyarzabal, Baena. All. De La Fuente

ARGENTINA (4-4-2) – E. Martinez; Molina, Romero, L. Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Fernandez, Mac Allister; Messi, Alvarez. All. Scaloni

Guida TV Mondiale: dove vedere Spagna-Argentina?

La finale della Coppa del Mondo FIFA 2026 tra Spagna e Argentina si giocherà domenica 19 luglio 2026 alle ore 21:00 italiane (le 15:00 locali) presso il New York New Jersey Stadium (MetLife Stadium) di East Rutherford. Diretta tv sulla Rai e su DAZN.

Le migliori quote per Spagna-Argentina

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Spagna-Argentina

Nei passati confronti diretti complessivi l’Argentina conduce con 3 vittorie a 2. Tuttavia, questa è la prima volta in assoluto che le due nazionali si affrontano in una finale della Coppa del Mondo. L’Argentina non molla mai e quella contro l’Inghilterra non è stata la prima rimonta di Messi e compagni, ma il gioco apprezzato anche in semifinale dalla Spagna, ci ha impressionati. Gli iberici non perdono da tantissime partite, non subiscono gol, e hanno un ottimo impianto di gioco offensivo. Nello scontro tra le prime 2 formazioni del ranking FIFA, andiamo con la Spagna vincente, speriamo già nei tempi regolamentari della finalissima di Coppa del mondo.

PRONOSTICO. VITTORIA SPAGNA @2.35

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.