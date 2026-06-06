Pronostici Mondiali 2026 USA: Chi vincerà? VIDEO col bracket delle previsioni, dai gironi alla finale

Bracket Mondiali 2026
Pronostici Mondiali 2026
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6 Giugno 2026

Il consueto Bracket di Morfeo sui Mondiali di Calcio 2026. Chi alzerà la Coppa del Mondo. Le previsioni, dai gironi alle finali nel nostro video che come ogni mondiale pubblichiamo con tutti i pronostici e alcune chicche selezionate per le scommesse antepost. Bracket Mondiali 2026.

Bracket Mondiali 2026: le previsioni dai giorni alla finale

Anche questa edizione della Coppa del Mondo di calcio sarà senza l’Italia, ma anche per questo Mondiale 2026 non può mancare il nostro video Bracket con tutte le previsioni, dai gironi, alla fase ad eliminazione diretta, sino alla finalissima.

Chi alzerà il trofeo più importante del calcio? Scopriamo insieme a Guru e Morfeo, che ci danno anche una piccola selezione delle tante giocate antepost che trovate nel nostro canale TELEGRAM BETTING MANIAC VIP (trovi i riferimenti in fondo all’articolo per accedere alla versione free).

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