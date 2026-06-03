Mancano ormai pochi giorni all’inizio dei Mondiali 2026, e qui abbiamo visto il calendario completo con tutte le date. Dopo aver visto anche le prime quote antepost sulle squadre, vediamo ora le lavagne per le scommesse molto gettonate, quelle sul probabile capocannoniere della competizione mondiale. Capocannoniere Mondiale 2026.

Capocannoniere Mondiale 2026: altra sfida Francia-Inghilterra

Come per la vittoria finale della Coppa del Mondo 2026, anche le lavagne delle quote antepost sul Capocannoniere dei prossimi mondiali premiano Francia ed Inghilterra, con un testa a testa tra i due grandi favoriti, Kylian Mbappe @7 da una parte ed Harry Kane @8 dall’altra.

In questa stagione il francese ha raccolto complessivamente 42 gol e 6 assist in 44 partite con la maglia del Real Madrid, registrando una media strabiliante di una partecipazione diretta al gol ogni 75 minuti. Dopo essere stato il miglior marcatore della Liga ci prova anche al Mondiale. Durante i match stagionali legati alle qualificazioni mondiali del periodo 2025-2026, ha aggiunto al suo bottino personale altre 4 presenze, 5 gol e 2 assist con la Francia.

Nella stagione 2025/2026 da poco conclusa l’inglese ha tenuto numeri eccezionali con Bayern Monaco, mettendo a referto complessivamente 61 gol e 7 assist in 51 partite tra tutte le competizioni ufficiali di club. Kane ha vinto il prestigioso trofeo di capocannoniere del campionato tedesco, segnando 36 gol in 31 partite. Ha letteralmente dominato anche in DFB-Pokal con 10 reti in 6 presenze, Alle statistiche con il Bayern Monaco si aggiungono le sue prestazioni con la nazionale inglese nelle qualificazioni mondiali, dove ha disputato 8 partite segnando altri 8 gol.

E’ più staccato Leo Messi @13.00, all’ultimo mondiale con l’Argentina a cui arriva dopo aver finora segnato 13 gol e 7 assist in 16 partite complessive con la maglia dell’Inter Miami in MLS. Nelle qualificazioni mondiali sudamericane Leo ha trascinato la sua nazionale chiudendo in vetta alla classifica marcatori del girone CONMEBOL con 8 reti complessive.

Gli outsider di lusso, da Haaland a Yamal

Non mancano gli outsiders di lusso, ad iniziare dal bomber della Norvegia che conosciamo molto bene, e anche noi azzurri ne abbiamo fatto le spese, ovvero Erling Haaland @15.00, bomber del Manchester City che ha segnato 39 gol e 9 assist in 52 partite tra tutte le competizioni ufficiali di club. Ai numeri straordinari con il club si aggiunge un cammino impressionante con la Norvegia alle qualificazioni dove è stata una vera e propria macchina da gol con 16 reti e 2 assist in appena 8 partite.

Alla stessa quota troviamo Mikel Oyarzabal @15.00 che in stagione ha guidato l’attacco della Real Sociedad con 18 gol e 4 assist in 41 partite tra tutte le competizioni, piazzandosi al 7° posto della classifica marcatori del campionato spagnolo con 15 reti. Specialista dagli 11 metri, è uno dei rigoristi più freddi d’Europa, realizzando ben 7 gol dal dischetto. Alle ottime prestazioni con il club si aggiunge il fantastico rendimento nelle qualificazioni mondiali con la Spagna dove ha segnato 6 gol e fornito 3 assist in sole 6 partite.

Questo rendimento lo lascia perfino davanti alla star spagnola, Lamine Yamal @17.00, che ha consacrato il suo status di stella mondiale con la maglia del Barcellona con cui ha segnato 24 gol e 17 assist in 45 partite. Secondo i dati statistici stagionali, ha chiuso l’annata con ben 225 dribbling riusciti complessivi, confermandosi l’esterno offensivo più letale al mondo nell’uno contro uno. Nel l percorso verso i Mondiali 2026 ha collezionato 3 assist nelle partite giocate durante le qualificazioni.

Mai dimenticarsi di Cristiano Ronaldo @21.00 che in questa stagione, sempre con l’Al-Nassr, ha segnato 30 gol e 4 assist in 36 partite, conquistando nuovamente il titolo di capocannoniere della lega con 28 gol in 30 partite. CR7 a 41 anni rimane un giocatore chiave per il Portogallo con cui ha segnato 5 gol in altrettante partite di qualificazione.

Alla stessa quota troviamo Ousmane Dembele @21.00 che ha segnato 21 gol e 12 assist in 44 partite col PSG ancora campione della Champions. Con la vittoria di Ligue 1, Coppa di Francia e Champions League, ha guidato la squadra parigina a uno storico triplete stagionale sotto la guida di Luis Enrique e grazie a ben 33 partecipazioni dirette a rete (21 gol e 12 assist), i media internazionali lo hanno inserito con forza tra i principali candidati per il prossimo Pallone d’Oro

Chiudiamo la nostra disamina citando il bomber dell’Inter e dell’Argentina, Lautaro Martinez @26.00, che ha collezionato complessivamente 23 gol e 6 assist in 42 partite ufficiali di club, l’Inter, con cui ha vinto Scudetto e Coppa Italia. Lautaro ha conquistato il titolo di miglior marcatore del campionato italiano segnando 17 reti in 30 presenze, anche se è diventato il primo calciatore a vincere la classifica marcatori con meno di 20 gol da quando la Serie A è tornata stabilmente a 20 squadre, e questo fa capire quanto si è segnato poco in Italia quest’anno. Tornando al Toro, ha registrato 4 gol e 1 assist con la maglia dell’Argentina nelle qualificazioni.

Le quote dei favoriti per il miglior marcatore della coppa del mondo

Vediamo le lavagne delle quote antepost per il capocannoniere della prossima Coppa del Mondo 2026.

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