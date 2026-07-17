Sabato si gioca la finalina per il terzo-quarto posto al Mondiale di Calcio, uno scontro tra deluse con la Francia, grande favorita per la vittoria finale, che ha subito una dura lezione dalla Spagna mentre l’Inghilterra è crollata nel finale facendosi rimontare e perdendo contro l’Argentina di Messi. Pronostico Francia-Inghilterra 18 luglio 2026.

Pronostico Francia-Inghilterra 18 luglio 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Francia-Inghilterra match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

La caduta della Francia ha fatto rumore. Fino alla semifinale contro la Spagna, infatti, i Bleus avevano convinto sotto ogni aspetto, trascinati da un Mbappé in stato di grazia con 8 reti, ma tutto è crollato di colpo contro gli iberici. Proprio nel momento decisivo la nazionale di Deschamps (che al termine del Mondiale lascerà la panchina a Zidane) si è spenta, scomparsa. La Spagna del golden boy Yamal non ha arginato soltanto Mbappé, ma è riuscita ad annullare anche tutto il potenziale offensivo dei transalpini: da Olise al Pallone d’Oro Dembélé, passando per Barcola e Doué. La Francia si presenta così alla finale per il terzo posto con il morale a terra, bersaglio delle critiche dopo essere stata indicata da molti come la principale favorita per la vittoria del Mondiale.

Delusione cocente anche in casa Inghilterra, arrivata a un passo dalla finale. Dopo il gol del vantaggio firmato da Gordon, i Tre Leoni hanno progressivamente abbassato il baricentro, rinunciando completamente a giocare. Tuchel ha scelto di coprirsi, rinforzando il reparto difensivo, ma finendo per consegnare il controllo del match all’Argentina. Una scelta rivelatasi fatale, soprattutto quando dall’altra parte ci sono campioni del calibro di Messi. Un’altra beffa per l’Inghilterra, dopo quella dell’Azteca del 1986 firmata Diego Armando Maradona.

Probabili Formazioni Francia-Inghilterra

Francia (4-2-3-1): Maignan; Koundé, Upamecano, Lacroix, Theo Hernandez; Koné, Rabiot; Dembélé, Olise, Doué; Mbappé. Ct: Deschamps.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; James, Guehi, Stones, Spence; Rice, Anderson; Rogers, Bellingham, Gordon; Kane. Ct: Thomas Tuchel.

Guida TV Mondiale: dove vedere Francia-Inghilterra?

La finale per il terzo e quarto posto tra Francia e Inghilterra si giocherà sabato 18 luglio con calcio d’inizio alle 23:00 italiane. Il match sarà trasmesso sia su DAZN sia in chiaro e gratis su Rai 1.

Le migliori quote per Francia-Inghilterra

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Francia-Inghilterra

E’ sempre pericoloso puntare su una finale per il terzo e quarto posto, specialmente tra due squadre molto deluse come Francia ed Inghilterra. Sulla carta tendiamo ancora a favorire i transalpini, ma tutto potrebbe succedere. Bisogna capire se Mbappé e soci, dopo il crollo contro la Spagna, vorranno chiudere almeno a testa alta questo mondiale dove erano i grandi favoriti, ma su questa puntata investiamo metà rispetto al solito.

PRONOSTICO: VITTORIA FRANCIA @1.92 (1/2)

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