Si avvicina il Mondiale di Calcio 2026 che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada, e che purtroppo anche quest’anno non vedrà in gioco gli azzurri, ma andiamo a vedere tutte le date col programma completo della prossima Coppa del Mondo. Date Mondiali 2026.

Date Mondiali 2026: si inizia l’11 giugno

La Coppa del Mondo si avvicina. L’11 giugno ci sarà il fischio d’inizio dei Mondiali di Calcio 2026, da quel momento si giocheranno 104 partite tra Stati Uniti, Messico e Canada fino alla finale in programma il 19 luglio. Una competizione di 38 giorni, a 48 squadre e 10 gironi.

Dopo aver visto le prime quote antepost per la vittoria finale, passiamo al calendario del torneo: di seguito troverete tutte le partite con le date dalla fase a gironi, fino alle due finali.

Calendario fase a gironi

11 giugno

21.00 – Messico-Sudafrica

12 giugno

4.00 – Corea del Sud-Repubblica Ceca,

21.00 – Canada-Bosnia

13 giugno

3.00 – Usa-Paraguay

6.00 – Australia-Turchia

21.00 – Svizzera-Qatar

14 giugno

00.00 – Brasile-Marocco

3.00 – Haiti-Scozia

19.00 – Germania-Curacao

22.00 – Costa D’Avorio-Ecuador

22.00 – Olanda-Giappone

15 giugno

4.00 – Svezia-Tunisia

18.00 – Spagna-Capo Verde

21.00 – Belgio-Egitto

16 giugno

00.00 – Arabia Saudita-Uruguay

3.00 – Iran-Nuova Zelanda

6.00 – Austria-Giordania

21.00 – Francia-Senegal

17 giugno

00.00 – Iraq-Norvegia

3.00 – Argentina-Algeria

19.00 – Portogallo-RD Congo

22.00 – Inghilterra-Croazia

18 giugno

1.00 – Ghana-Panama

4.00 – Uzbekistan-Colombia

18.00 – Repubblica Ceca-Sudafrica

21.00 – Svizzera-Bosnia

19 giugno

00.00 – Canada-Qatar

3.00 – Messico-Corea del Sud

6.00 – Turchia-Paraguay

21.00 – Usa-Australia

20 giugno

00.00 – Scozia-Marocco

6.00 – Tunisia-Giappone

19.00 – Olanda-Svezia

22.00 – Germania-Costa D’Avorio

21 giugno

2.00 – Ecuador-Curacao

18.00 – Spagna-Arabia Saudita,

21.00 – Belgio Iran

22 giugno

00.00 – Uruguay-Capo Verde

19.00 – Argentina-Austria

23.00 – Francia-Iraq

23 giugno

2.00 – Norvegia-Senegal

5.00 – Giordania-Algeria

19.00 – Portogallo-Uzbekistan

22.00 – Inghilterra-Ghana

24 giugno

1.00 – Panama-Croazia

4.00 – Colombia-RD Congo

21.00 – Svizzera-Canada

21.00 – Bosnia-Qatar

25 giugno

00.00 – Marocco-Haiti

00.00 – Scozia-Brasile

3.00 – Sudafrica-Corea del Sud

3.00 – Repubblica Ceca-Messico

22.00 – Curacao-Costa D’Avorio

22.00 – Ecuador-Germania

26 giugno

1.00 – Tunisia-Olanda

1.00 – Giappone-Svezia

4.00 – Turchia-Usa

4.00 – Paraguay-Australia

21.00 – Norvegia-Francia

21.00 – Senegal-Iraq

27 giugno

2.00 – Capo Verde-Arabia-Saudita

2.00 – Uruguay-Spagna

5.00 – Nuova Zelanda-Belgio

5.00 – Egitto-Iran

23.00 – Panama-Inghilterra

23.00 – Croazia-Ghana

28 giugno

1.30 – Colombia-Portogallo

1.30 – RD Congo-Uzbekistan

4.00 – Algeria-Austria

4.00 – Giordania-Argentina

Calendario Fasi finali

28 giugno

21.00 – Seconda Gruppo A – Seconda Gruppo B (partita 73)

29 giugno

19.00 – Vincente Gruppo C – Seconda Gruppo F (partita 76)

22.30 – Prima Gruppo E – Terzo posto Gruppo A/B/C/D/F (partita 74)

30 giugno

3.00 – Vincente Gruppo F – Seconda Gruppo C (partita 75)

19.00 – Seconda Gruppo A – Seconda Gruppo I (partita 78)

23.00 – Vincente Gruppo I – Terzo posto C/D/F/G/H (partita 77)

1 luglio

3.00 – Vincente Gruppo A – Terzo posto C/E/F/H/I (partita 79)

18.00 – Vincente Gruppo L – Terzo posto Gruppo E/H/I/J/K (partita 80)

22..00 – Vincente Gruppo G – Terzo posto Gruppo A/E/H/I/J (partita 82)

2 luglio

2.00 – Vincente Gruppo D – Gruppo B/E/F/I/J (partita 81)

21.00 – Vincente Gruppo H – Seconda Gruppo J (partita 84)

3 luglio

1.00 – Seconda Gruppo K – Seconda Gruppo L (partita 83)

5.00 – Vincente Gruppo B – Terzo posto Gruppo E/F/G/I/J (partita 85)

20.00 – Seconda Gruppo D – Seconda Gruppo G (partita 88)

4 luglio

00.00 – Vincente Gruppo J – Seconda Gruppo H (partita 86)

3.30 – Vincente Gruppo K – Terzo posto Gruppo D/E/I/J/L (partita 87)

OTTAVI DI FINALE

4 luglio

19.00 – Vincente partita 73 – Vincente partita 75 (Partita 90)

23.00 – Vincente partita 73 – Vincente partita 75 (Partita 89)

5 luglio

22.00 – Vincente partita 76 – Vincente partita 78 (partita 91)

6 luglio

2.00 – Vincente partita 79 – Vincente partita 80 (Partita 92)

21.00 – Vincente partita 83 – Vincente partita 84 (Partita 93)

7 luglio

2.00 – Vincente partita 81 – Vincente partita 82 (Partita 94)

18.00 – Vincente partita 86 – Vincente partita 88 (Partita 95)

22.00 – Vincente partita 85 – Vincente partita 87 (Partita 96)

QUARTI DI FINALE

9 luglio

22.00 – Vincente partita 89 – Vincente partita 90 (Partita 97)

10 luglio

21.00 – Vincente partita 93 – Vincente partita 94 (Partita 98)

11 luglio

23.00 – Vincente partita 91 – Vincente partita 92 (Partita 99)

12 luglio

3.00 – Vincente partita 95 – Vincente partita 96 (Partita 100)

SEMIFINALI E FINALI

14 luglio

21.00 – Vincente partita 97 – Vincente partita 98

21.00 Vincente partita 99 – Vincente partita 100

18 luglio

23.00 – Finale per il terzo posto

19 luglio

21.00 – Finale

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