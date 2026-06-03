Si avvicina il Mondiale di Calcio 2026 che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada, e che purtroppo anche quest’anno non vedrà in gioco gli azzurri, ma andiamo a vedere tutte le date col programma completo della prossima Coppa del Mondo. Date Mondiali 2026.
Date Mondiali 2026: si inizia l’11 giugno
La Coppa del Mondo si avvicina. L’11 giugno ci sarà il fischio d’inizio dei Mondiali di Calcio 2026, da quel momento si giocheranno 104 partite tra Stati Uniti, Messico e Canada fino alla finale in programma il 19 luglio. Una competizione di 38 giorni, a 48 squadre e 10 gironi.
Dopo aver visto le prime quote antepost per la vittoria finale, passiamo al calendario del torneo: di seguito troverete tutte le partite con le date dalla fase a gironi, fino alle due finali.
Calendario fase a gironi
11 giugno
- 21.00 – Messico-Sudafrica
12 giugno
- 4.00 – Corea del Sud-Repubblica Ceca,
- 21.00 – Canada-Bosnia
13 giugno
- 3.00 – Usa-Paraguay
- 6.00 – Australia-Turchia
- 21.00 – Svizzera-Qatar
14 giugno
- 00.00 – Brasile-Marocco
- 3.00 – Haiti-Scozia
- 19.00 – Germania-Curacao
- 22.00 – Costa D’Avorio-Ecuador
- 22.00 – Olanda-Giappone
15 giugno
- 4.00 – Svezia-Tunisia
- 18.00 – Spagna-Capo Verde
- 21.00 – Belgio-Egitto
16 giugno
- 00.00 – Arabia Saudita-Uruguay
- 3.00 – Iran-Nuova Zelanda
- 6.00 – Austria-Giordania
- 21.00 – Francia-Senegal
17 giugno
- 00.00 – Iraq-Norvegia
- 3.00 – Argentina-Algeria
- 19.00 – Portogallo-RD Congo
- 22.00 – Inghilterra-Croazia
18 giugno
- 1.00 – Ghana-Panama
- 4.00 – Uzbekistan-Colombia
- 18.00 – Repubblica Ceca-Sudafrica
- 21.00 – Svizzera-Bosnia
19 giugno
- 00.00 – Canada-Qatar
- 3.00 – Messico-Corea del Sud
- 6.00 – Turchia-Paraguay
- 21.00 – Usa-Australia
20 giugno
- 00.00 – Scozia-Marocco
- 6.00 – Tunisia-Giappone
- 19.00 – Olanda-Svezia
- 22.00 – Germania-Costa D’Avorio
21 giugno
- 2.00 – Ecuador-Curacao
- 18.00 – Spagna-Arabia Saudita,
- 21.00 – Belgio Iran
22 giugno
- 00.00 – Uruguay-Capo Verde
- 19.00 – Argentina-Austria
- 23.00 – Francia-Iraq
23 giugno
- 2.00 – Norvegia-Senegal
- 5.00 – Giordania-Algeria
- 19.00 – Portogallo-Uzbekistan
- 22.00 – Inghilterra-Ghana
24 giugno
- 1.00 – Panama-Croazia
- 4.00 – Colombia-RD Congo
- 21.00 – Svizzera-Canada
- 21.00 – Bosnia-Qatar
25 giugno
- 00.00 – Marocco-Haiti
- 00.00 – Scozia-Brasile
- 3.00 – Sudafrica-Corea del Sud
- 3.00 – Repubblica Ceca-Messico
- 22.00 – Curacao-Costa D’Avorio
- 22.00 – Ecuador-Germania
26 giugno
- 1.00 – Tunisia-Olanda
- 1.00 – Giappone-Svezia
- 4.00 – Turchia-Usa
- 4.00 – Paraguay-Australia
- 21.00 – Norvegia-Francia
- 21.00 – Senegal-Iraq
27 giugno
- 2.00 – Capo Verde-Arabia-Saudita
- 2.00 – Uruguay-Spagna
- 5.00 – Nuova Zelanda-Belgio
- 5.00 – Egitto-Iran
- 23.00 – Panama-Inghilterra
- 23.00 – Croazia-Ghana
28 giugno
- 1.30 – Colombia-Portogallo
- 1.30 – RD Congo-Uzbekistan
- 4.00 – Algeria-Austria
- 4.00 – Giordania-Argentina
Calendario Fasi finali
28 giugno
- 21.00 – Seconda Gruppo A – Seconda Gruppo B (partita 73)
29 giugno
- 19.00 – Vincente Gruppo C – Seconda Gruppo F (partita 76)
- 22.30 – Prima Gruppo E – Terzo posto Gruppo A/B/C/D/F (partita 74)
30 giugno
- 3.00 – Vincente Gruppo F – Seconda Gruppo C (partita 75)
- 19.00 – Seconda Gruppo A – Seconda Gruppo I (partita 78)
- 23.00 – Vincente Gruppo I – Terzo posto C/D/F/G/H (partita 77)
1 luglio
- 3.00 – Vincente Gruppo A – Terzo posto C/E/F/H/I (partita 79)
- 18.00 – Vincente Gruppo L – Terzo posto Gruppo E/H/I/J/K (partita 80)
- 22..00 – Vincente Gruppo G – Terzo posto Gruppo A/E/H/I/J (partita 82)
2 luglio
- 2.00 – Vincente Gruppo D – Gruppo B/E/F/I/J (partita 81)
- 21.00 – Vincente Gruppo H – Seconda Gruppo J (partita 84)
3 luglio
- 1.00 – Seconda Gruppo K – Seconda Gruppo L (partita 83)
- 5.00 – Vincente Gruppo B – Terzo posto Gruppo E/F/G/I/J (partita 85)
- 20.00 – Seconda Gruppo D – Seconda Gruppo G (partita 88)
4 luglio
- 00.00 – Vincente Gruppo J – Seconda Gruppo H (partita 86)
- 3.30 – Vincente Gruppo K – Terzo posto Gruppo D/E/I/J/L (partita 87)
OTTAVI DI FINALE
4 luglio
- 19.00 – Vincente partita 73 – Vincente partita 75 (Partita 90)
- 23.00 – Vincente partita 73 – Vincente partita 75 (Partita 89)
5 luglio
- 22.00 – Vincente partita 76 – Vincente partita 78 (partita 91)
6 luglio
- 2.00 – Vincente partita 79 – Vincente partita 80 (Partita 92)
- 21.00 – Vincente partita 83 – Vincente partita 84 (Partita 93)
7 luglio
- 2.00 – Vincente partita 81 – Vincente partita 82 (Partita 94)
- 18.00 – Vincente partita 86 – Vincente partita 88 (Partita 95)
- 22.00 – Vincente partita 85 – Vincente partita 87 (Partita 96)
QUARTI DI FINALE
9 luglio
- 22.00 – Vincente partita 89 – Vincente partita 90 (Partita 97)
10 luglio
- 21.00 – Vincente partita 93 – Vincente partita 94 (Partita 98)
11 luglio
- 23.00 – Vincente partita 91 – Vincente partita 92 (Partita 99)
12 luglio
- 3.00 – Vincente partita 95 – Vincente partita 96 (Partita 100)
SEMIFINALI E FINALI
14 luglio
- 21.00 – Vincente partita 97 – Vincente partita 98
- 21.00 Vincente partita 99 – Vincente partita 100
18 luglio
- 23.00 – Finale per il terzo posto
19 luglio
- 21.00 – Finale
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