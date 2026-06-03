Pronostici Mondiali di Calcio 2026: programma completo e tutte le date, dal 11 giugno alla finale del 19 luglio

Date Mondiali 2026
Pronostici Mondiali 2026
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3 Giugno 2026

Si avvicina il Mondiale di Calcio 2026 che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada, e che purtroppo anche quest’anno non vedrà in gioco gli azzurri, ma andiamo a vedere tutte le date col programma completo della prossima Coppa del Mondo. Date Mondiali 2026.

Date Mondiali 2026: si inizia l’11 giugno

La Coppa del Mondo si avvicina. L’11 giugno ci sarà il fischio d’inizio dei Mondiali di Calcio 2026, da quel momento si giocheranno 104 partite tra Stati Uniti, Messico e Canada fino alla finale in programma il 19 luglio. Una competizione di 38 giorni, a 48 squadre e 10 gironi. 

Dopo aver visto le prime quote antepost per la vittoria finale, passiamo al calendario del torneo: di seguito troverete tutte le partite con le date dalla fase a gironi, fino alle due finali.

Calendario fase a gironi

11 giugno

  • 21.00 – Messico-Sudafrica

12 giugno

  • 4.00 – Corea del Sud-Repubblica Ceca,
  • 21.00 – Canada-Bosnia

13 giugno

  • 3.00 – Usa-Paraguay
  • 6.00 – Australia-Turchia
  • 21.00 – Svizzera-Qatar

14 giugno

  • 00.00 – Brasile-Marocco
  • 3.00 – Haiti-Scozia
  • 19.00 – Germania-Curacao
  • 22.00 – Costa D’Avorio-Ecuador
  • 22.00 –  Olanda-Giappone

15 giugno

  • 4.00 – Svezia-Tunisia
  • 18.00 – Spagna-Capo Verde
  • 21.00 – Belgio-Egitto

16 giugno

  • 00.00 – Arabia Saudita-Uruguay
  • 3.00 – Iran-Nuova Zelanda
  • 6.00 – Austria-Giordania
  • 21.00 – Francia-Senegal

17 giugno

  • 00.00 – Iraq-Norvegia
  • 3.00 – Argentina-Algeria
  • 19.00 – Portogallo-RD Congo
  • 22.00 – Inghilterra-Croazia

18 giugno

  •  1.00 – Ghana-Panama
  • 4.00 – Uzbekistan-Colombia
  • 18.00 – Repubblica Ceca-Sudafrica
  • 21.00 – Svizzera-Bosnia

19 giugno

  • 00.00 – Canada-Qatar
  • 3.00 – Messico-Corea del Sud
  • 6.00 – Turchia-Paraguay
  • 21.00 – Usa-Australia

20 giugno

  • 00.00 – Scozia-Marocco
  • 6.00 – Tunisia-Giappone
  • 19.00 – Olanda-Svezia
  • 22.00 – Germania-Costa D’Avorio

21 giugno

  • 2.00 – Ecuador-Curacao
  • 18.00 – Spagna-Arabia Saudita,
  • 21.00 – Belgio Iran

22 giugno

  • 00.00 – Uruguay-Capo Verde
  • 19.00 –  Argentina-Austria
  • 23.00 – Francia-Iraq

23 giugno

  • 2.00 – Norvegia-Senegal
  • 5.00 – Giordania-Algeria
  • 19.00 – Portogallo-Uzbekistan
  • 22.00 – Inghilterra-Ghana

24 giugno

  • 1.00 – Panama-Croazia
  • 4.00 – Colombia-RD Congo
  • 21.00 – Svizzera-Canada
  • 21.00 – Bosnia-Qatar

25 giugno

  • 00.00 – Marocco-Haiti
  • 00.00 – Scozia-Brasile
  • 3.00 – Sudafrica-Corea del Sud
  • 3.00 – Repubblica Ceca-Messico
  • 22.00 – Curacao-Costa D’Avorio
  • 22.00 – Ecuador-Germania

26 giugno

  • 1.00 – Tunisia-Olanda
  • 1.00 – Giappone-Svezia
  • 4.00 – Turchia-Usa
  • 4.00 – Paraguay-Australia
  • 21.00 – Norvegia-Francia
  • 21.00 – Senegal-Iraq

27 giugno

  • 2.00 – Capo Verde-Arabia-Saudita
  • 2.00 – Uruguay-Spagna
  • 5.00 – Nuova Zelanda-Belgio
  • 5.00 – Egitto-Iran
  • 23.00 – Panama-Inghilterra
  • 23.00 – Croazia-Ghana

28 giugno

  • 1.30 – Colombia-Portogallo
  • 1.30 – RD Congo-Uzbekistan
  • 4.00 – Algeria-Austria
  • 4.00 – Giordania-Argentina
Date Mondiali 2026

Date Mondiali 2026

Calendario Fasi finali

28 giugno

  • 21.00 – Seconda Gruppo A – Seconda Gruppo B (partita 73)

29 giugno

  • 19.00 – Vincente Gruppo C – Seconda Gruppo F (partita 76)
  • 22.30 – Prima Gruppo E – Terzo posto Gruppo A/B/C/D/F (partita 74)

30 giugno

  • 3.00 – Vincente Gruppo F – Seconda Gruppo C (partita 75)
  • 19.00 – Seconda Gruppo A – Seconda Gruppo I (partita 78)
  • 23.00 – Vincente Gruppo I – Terzo posto C/D/F/G/H (partita 77)

1 luglio

  • 3.00 – Vincente Gruppo A – Terzo posto C/E/F/H/I (partita 79)
  • 18.00 – Vincente Gruppo L – Terzo posto Gruppo E/H/I/J/K (partita 80)
  • 22..00 – Vincente Gruppo G – Terzo posto Gruppo A/E/H/I/J (partita 82)

2 luglio

  • 2.00 – Vincente Gruppo D – Gruppo B/E/F/I/J (partita 81)
  • 21.00 – Vincente Gruppo H – Seconda Gruppo J (partita 84)

3 luglio

  • 1.00 – Seconda Gruppo K – Seconda Gruppo L  (partita 83)
  • 5.00 – Vincente Gruppo B – Terzo posto Gruppo E/F/G/I/J (partita 85)
  • 20.00 – Seconda Gruppo D – Seconda Gruppo G (partita 88)

4 luglio

  • 00.00 – Vincente Gruppo J – Seconda Gruppo H (partita 86)
  • 3.30 – Vincente Gruppo K – Terzo posto Gruppo D/E/I/J/L (partita 87)

OTTAVI DI FINALE

4 luglio

  • 19.00 – Vincente partita 73 – Vincente partita 75 (Partita 90)
  • 23.00 – Vincente partita 73 – Vincente partita 75 (Partita 89)

5 luglio

  • 22.00 – Vincente partita 76 – Vincente partita 78 (partita 91)

6 luglio

  • 2.00 – Vincente partita 79 – Vincente partita 80 (Partita 92)
  • 21.00 – Vincente partita 83 – Vincente partita 84 (Partita 93)

7 luglio

  • 2.00 – Vincente partita 81 – Vincente partita 82 (Partita 94)
  • 18.00 – Vincente partita 86 – Vincente partita 88 (Partita 95)
  • 22.00 – Vincente partita 85 – Vincente partita 87 (Partita 96)

QUARTI DI FINALE

9 luglio

  • 22.00 – Vincente partita 89 – Vincente partita 90 (Partita 97)

10 luglio

  • 21.00 – Vincente partita 93 – Vincente partita 94 (Partita 98)

11 luglio

  • 23.00 – Vincente partita 91 – Vincente partita 92 (Partita 99)

12 luglio

  • 3.00 – Vincente partita 95 – Vincente partita 96 (Partita 100)

SEMIFINALI E FINALI

14 luglio

  • 21.00 – Vincente partita 97 – Vincente partita 98
  • 21.00 Vincente partita 99 – Vincente partita 100

18 luglio

  • 23.00 – Finale per il terzo posto

19 luglio

  • 21.00 – Finale
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