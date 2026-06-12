Nella notte tra sabato e domenica, dal Meadowlands Stadium di East Rutherford, inizia il mondiale dei verdeoro di Carlo Ancelotti, col Brasile che sfiderà subito un avversario interessante come il Marocco. Pronostico Brasile-Marocco 14 giugno 2026.

Pronostico Brasile-Marocco 14 giugno 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Brasile-Marocco, match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

La Seleção approccia il torneo forte di un attacco stellare guidato da Vinícius Júnior e Rodrygo, ma arriva da qualificazioni CONMEBOL meno dominanti del solito dove il Brasile di Carletto Ancelotti ha chiuso soltanto al 5° posto.

Il Marocco si conferma squadra ostica e quadrata, reduce da un ottimo percorso di avvicinamento e forte delle geometrie offensive di Brahim Díaz, la stella della rosa a disposizione del ct Regragui.

Probabili Formazioni Brasile-Marocco

BRASILE (4-2-3-1): Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães; Raphinha, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior; Rodrygo. All. Carlo Ancelotti.

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Aguerd, Saïss, Allah; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Brahim Díaz. All. Walid Regragui.

Guida TV Mondiali Calcio: dove vedere Brasile-Marocco?

La partita Brasile-Marocco, valida per la prima giornata del Gruppo C si giocherà domenica 14 giugno 2026 alle ore 00:00 italiane (le 18:00 del 13 giugno locali) al MetLife Stadium di New York. Diretta streaming e TV sui canali Rai (e sulla piattaforma RaiPlay) e su DAZN.

Le migliori quote su Brasile-Marocco

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Brasile-Marocco

Il bilancio storico pende a favore dei sudamericani con 2 vittorie a 1 nei 3 scontri complessivi. Gli avversari marocchini sanno essere ostici, ma non pensiamo che il Brasile fallirà all’esordio, e la quota sulla vittoria dei verdeoro, sebbene sotto 1.7, non è così male.

PRONOSTICO: VITTORIA BRASILE @1.65

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VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)

PREVISIONI GIRONI MONDIALI

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QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO

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