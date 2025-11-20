Pronostici Playoffs Mondiali 2026: l’Italia pesca l’Irlanda del Nord. Eventuale finale con Galles o Bosnia. Azzurri @1.53 per la qualificazione

20 Novembre 2025

L’urna di Nyon è benevola per l’Italia che non ha pescato lo spauracchio Svezia, nell’altro girone. Gli azzurri di Gattuso inizieranno i playoffs per la qualificazione ai prossimi mondiali di calcio con la semifinale contro l’Irlanda del Nord, e con una possibile finale ancora abbordabile contro Galles o Bosnia. Playoffs Coppa del Mondo 2026.

Playoffs Coppa del Mondo 2026: l’Italia pesca l’Irlanda del Nord

L’urna di Zurigo ha emesso i suoi verdetti e definito nel dettaglio il quadro dei playoffs conclusivi per le qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio. L’Italia, testa di serie grazie al ranking FIFA, e pertanto inserita nell’urna uno, conosce quindi le avversarie che dovrà sfidare alla fine del marzo 2026, con l’obiettivo di evitare una terza assenza consecutiva dai Mondiali. 

Gli Azzurri sfideranno in semifinale l’Irlanda del Nord, con una partita che si giocherà il 26 marzo 2026 presumibilmente alla New Balance Arena di Bergamo. In caso di vittoria, la Nazionale giocherà poi la finale contro Galles o Bosnia in trasferta verosimilmente a Cardiff o a Zenica, una partita in calendario il 31 marzo. Tutto sommato è andata bene agli azzurri che hanno evitato lo spauracchio Svezia.

L’Italia se la vedrà contro l’Irlanda del Nord di Martin O’Neill, che ha concluso il girone A al terzo posto alle spalle di Germania e Slovacchia. Decisamente un accoppiamento benevolo, per una Nazionale che esprime il meglio di sè a Belfast mentre è molto meno ostica lontano da casa.

PROGRAMMA SEMIFINALI

  • Semifinale 1: Italia-Irlanda del Nord
    Semifinale 3: Ucraina-Svezia
    Semifinale 5: Turchia-Romania
    Semifinale 7: Danimarca-Macedonia del Nord
  • Semifinale 2: Galles-Bosnia
    Semifinale 4: Polonia-Albania
    Semifinale 6: Slovacchia-Kosovo
    Semifinale 8: Cechia-Irlanda
Playoffs Coppa del Mondo 2026

Playoffs Coppa del Mondo 2026

Possibile finale con Galles o Bosnia

Qualora gli Azzurri dovessero riuscire a superare la semifinale, giocherebbero sicuramente contro una tra queste due nazionali; Galles o Bosnia. Che si affronteranno difatti nella semifinale numero due. Un match da disputarsi in Bosnia ed Erzegovina (Zenica) o Galles (Cardiff). 

Quote: i bookmakers qualificano l’Italia

Lo spauracchio Svezia è stato eliminato, ma non quello di saltare il 3° mondiale di fila, visto che l’Italia dovrà passare dai playoffs dove abbiamo già pagato nelle ultime 2 qualificazioni mondiali. Per i bookmakers però l’Italia è nettamente favorita nel suo raggruppamento.

QUOTE QUALIFICAZIONE (PERCORSO A)
ITALIA @1.53
GALLES @4.00
BOSNIA @6.50
IRLANDA DEL NORD @12.00

