Giovedì sera a Bergamo l’Italia inizia il percorso per la qualificazione ai prossimi mondiali di Calcio, con gli azzurri che cercheranno di evitare il 3° mondiale di fila a casa. Si inizia dalla semifinale contro l’Irlanda del Nord su cui la formazione di Gattuso è nettamente favorita. Pronostico Italia-Irlanda del Nord 26 marzo 2026.

Pronostico Italia-Irlanda del Nord 26 marzo 2026: analisi e statistiche

La Nazionale azzurra aprirà i suoi impegni con la semifinale dei playoffs per la qualificazione ai prossimi mondiali di calcio, in programma giovedì 26 marzo (a Bergamo). L’Italia di Rino Gattuso vuole evitare di saltare il terzo mondiale consecutivo viste le mancate qualificazioni nel 2014 e nel 2018, e puntano a centrare la finale, da giocare eventualmente il 31 marzo contro Bosnia o Galles. Tra le nazionali affrontate più di 10 volte, soltanto contro Turchia (0%), Finlandia (7%), USA (8%) e Messico (8%) l’Italia ha registrato una percentuale di sconfitte inferiore che contro l’Irlanda del Nord: 9% (al pari di Grecia e Scozia). L’Italia arriva dalla sconfitta contro la Norvegia (1-4 al Meazza) e nella sua storia non ha mai registrato due sconfitte casalinghe di fila nelle qualificazioni ai Mondiali; in generale, gli Azzurri in 64 gare interne di qualificazioni ai Mondiali hanno ottenuto 51 vittorie, 11 pareggi e solo 2 sconfitte (contro Macedonia del Nord e Norvegia appunto). Tra le nazionali europee che non hanno ottenuto la qualificazione diretta al Mondiale 2026, nessuna ha segnato più gol dell’Italia nelle qualificazioni (21, al pari del Galles). Più in generale, invece, soltanto Croazia (181) e Belgio (178) hanno tentato più tiri degli Azzurri (174) nella prima fase in queste qualificazioni alla Coppa del Mondo.

Tra le nazionali europee che disputeranno i playoff per accedere al Mondiale 2026, l’Irlanda del Nord è quella che ha fatto registrare la percentuale più bassa di passaggi riusciti nella prima fase (71%); dall’altro lato, tra le formazioni ancora in corsa per un posto nel torneo, soltanto Galles (90%) e Danimarca (89%) hanno fatto meglio dell’Italia (88%) nel turno di qualificazione.

Francesco Pio Esposito (20 anni e 271 giorni il giorno del match – tre marcature fin qui) potrebbe diventare soltanto il terzo giocatore a segnare più di tre reti con la maglia dell’Italia prima di compiere i 21 anni d’età, dopo Giuseppe Meazza (11 gol) e Gianni Rivera (5). Inoltre, dopo le reti contro Moldova e Norvegia, il classe 2005 potrebbe diventare il primo calciatore ad andare a segno per tre presenze consecutive con gli Azzurri prima di compiere 21 anni.

Isaac Price è il giocatore dell’Irlanda del Nord che nel corso delle qualificazioni al Mondiale 2026 ha partecipato al maggior numero di tiri: 21, frutto di 14 conclusioni (primato) e sette occasioni create (meno solo di Justin Devenny con nove); il classe 2003, inoltre, è quello che ha effettuato il maggior numero di tocchi nell’area avversaria (17).

Probabili Formazioni Italia-Irlanda del Nord

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Mancini, Calafiori, Buongiorno; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Dimarco; Moise Kean, Retegui. Ct. Gennaro Gattuso

IRLANDA DEL NORD (3-5-2): Hazard; McNair, McConville, Brown; Hume, Lyons, McDonnell, Galbraith, Lewis; Price, Donley. Ct. Michael O’Neill

Guida TV Calcio: dove vedere Italia-Irlanda del Nord?

La partita Italia-Irlanda del Nord, semifinale dei playoff per le qualificazioni europee ai Mondiali 2026, si disputerà giovedì 26 marzo 2026 alle ore 20:45 alla New Balance Arena di Bergamo. Il match sarà visibile in diretta TV in chiaro su Rai Uno ma anche in streaming su Rai Play.

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Le nostre scommesse su Italia-Irlanda del Nord

In 11 precedenti contro la squadra che negli anni ’60 fu impreziosita dal talento del compianto George Best, l’Italia ha perso soltanto una volta, a fronte di 7 vittorie (e 3 pareggi). L’Irlanda del Nord è la nazionale contro cui l’Italia ha collezionato il maggior numero di clean sheet consecutivi nella sua storia: sette di fila (serie attualmente in corso).

PRONOSTICO: IRLANDA DEL NORD GOL NO @1.76

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