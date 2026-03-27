L’Italia a Bergamo è riuscita a superare per 2-0 l’Irlanda del Nord in semifinale e ora si gioca la finalissima dei playoffs di qualificazione ai prossimi mondiali di calcio, contro la Bosnia. Gli azzurri sono favoriti, ma questa volta non potranno contare sul tifo di casa visto che martedì giocheranno in trasferta nel “caldo” ambiente di Zenica. Pronostico Bosnia-Italia 31 marzo 2026.

Pronostico Bosnia-Italia 31 marzo 2026: analisi e statistiche

L’Italia di Gennaro Gattuso ha raggiunto la finale playoff per l’accesso ai prossimi mondiali di calcio grazie al 2-0 sull’Irlanda del Nord, grazie ai gol di Sandro Tonali e Moise Kean nel secondo tempo, dopo una prima frazione in cui gli azzurri di Gattuso erano stati inchiodati dall’assetto difensivo degli avversari, comunque qualitativamente inferiori, che sono crollati alla distanza. Gli Azzurri non vanno al Mondiale dal 2014 e il torneo – dopo il successo nell’ormai sempre più lontano 2006 – ha riservato solamente delusioni per l’Italia: eliminazione nella fase a gironi nell’edizione 2010 e appunto nel 2014; poi sono arrivate le mancate qualificazioni per le edizioni 2018 e 2022.

La Bosnia ha vinto invece la maratona di Cardiff superando il Galles ai rigori. La rete di Daniel James ha illuso la Nazionale di Craig Bellamy. All’86° Edin Dzeko ha pareggiato i conti e la lotteria dei rigori ha premiato la compagine ospite. Gli errori di Brennan Johnson e Neco Williams sono stati fatali al Galles. La Bosnia, forte del supporto del proprio pubblico, proverà a battere l’Italia martedì a Zenica per accedere al Mondiale per la seconda volta nella propria storia.

Probabili Formazioni Bosnia-Italia

BOSNIA (3-5-1-1): Nikola Vasjli; Muharemovic, Katic, Kolasinac; Memic, Tahirovic, Alajbegovic, Sunjic, Dedic; Dzeko (c), Demirovic. C.T.: Barbarez.

ITALIA (3-5-2): Gianluigi Donnarumma (c); G. Mancini, A. Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Locatelli, Tonali, Federico Dimarco; Retegui, Kean. C.T.: Gattuso

Guida TV Calcio: dove vedere Bosnia-Italia?

La partita Bosnia-Italia, finale dei play-off per le qualificazioni europee ai Mondiali 2026, si disputerà martedì 31 marzo 2026 dalle ore 20:45 allo Stadion Bilino Polje di Zenica (Bosnia ed Erzegovina). Il match sarà visibile in diretta TV in chiaro su Rai Uno ma anche in streaming su Rai Play.

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Le nostre scommesse su Bosnia-Italia

Le due nazionali si sono affrontate un paio nel 2024, in un amichevole vinta 1-0 dagli azzurri, 3° Under di fila tra queste nazionali. A prescindere dai precedenti, giochiamo comunque Under, con la Bosnia che starà attenta dietro, e sarà anche supportata dal tifo di casa. L’Italia ha concesso pochissimo in semifinale, e in generale gli azzurri, tolto l’1-4 contro la Norvegia, non ha mai concesso gol nelle altre 3 partite recenti. Il reparto difensivo è solido, mentre in attacco la formazione appare ancora troppo leggera, senza un vero bomber (Retegui non sembra al meglio e si è divorato un gol prima della sostituzione) e con un gioco offensivo prevedibile. La posta in palio è alta, andiamo con meno di 3 gol totali.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.69

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