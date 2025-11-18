Schedina Multipla vincente di oggi 18 novembre 2025

La schedina di oggi, è dedicata alle partite di qualificazione ai Mondiali di calcio in programma negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Scopri insieme a noi, le quattro partite che compongono la nostra schedina in multipla e segui i consigli dei nostri esperti tipster. Schedina Qualificazione Mondiali, scopri la Multipla vincente di oggi 18/11/2025
La Schedina in multipla delle qualificazioni Mondiali di oggi
Oggi, martedì 18 novembre 2025, si giocano le partite di qualificazione ai Mondiali di calcio 2026. Oggi abbiamo realizzato una schedina composta da quattro partite, offrendovi tanti suggerimenti che potete utilizzare per le vostre scommesse, sfruttando anche i bonus benvenuto offerti dai vari bookmakers
Scopri insieme a noi, i pronostici dei nostri tipster esperti di calcio, inseriti nella nostra schedina in multipla, e segui i migliori consigli per le tue schedine di calcio.
Pronostico Austria-Bosnia Erzegovina
La prima partita inserita nella nostra schedina dedicata alle partite di qualificazione ai Mondiali 2026, è in programma martedì 18 novembre alle ore 20.45 e vede scendere in campo la formazione di casa dell’Austria contro la Bosnia Erzegovina
Il nostro pronostico per questa partita di calcio, vi consiglia Vittoria Austria + OVER 2.5, offerta a quota 1.90 su Netbet e Goldbet.
Multipla Galles-Macedonia del Nord
Il secondo match, che andiamo ad analizzare ed inserire nella nostra schedina dedicata alle partite di qualificazione ai Mondiali di calcio, è quello che si gioca a Cardiff, tra la nazionale di casa del Galles e la nazionale ospite della Macedonia del Nord.
Il nostro consiglio per questo incontro di calcio, è quello di giocare Vittoria Galles, offerta a quota 1.65 su Snai e Sisal
Scommessa Scozia-Danimarca
La terza partita inserita nella schedina dedicata ai Mondiali 2026, è in programma martedì 18 novembre 2025, alle ore 20.45 e vede scendere in campo Scozia-Danimarca.
Il nostro pronostico per questa partita di calcio di qualificazione ai Mondiali di calcio, vi consiglia l’opzione GOL SI, offerta a quota 1.80 su Netbet e Goldbet
Pronostico Svezia-Slovenia
La quarta e ultima partita inserita nella nostra schedina dedicata alle partite di qualificazione ai Mondiali, è in programma questa sera, alle ore 20.45 e vede scendere in campo la nazionale di casa della Svezia opposta alla Slovenia.
Il nostro pronostico per questo match, vi consiglia Vittoria Svezia, offerta a quota 1.65 su Netbet e Goldbet
Riepilogo Multiple
Quote Sisal:
MULTIPLA 1X2 @9.35
Austria-Bosnia: 1+Over 2.5 a quota 1.90
Galles-Macedonia del nord: 1 a quota 1.65
Scozia-Danimarca: GOL SI a quota 1.80
Svezia-Slovenia: 1 a quota 1.65
