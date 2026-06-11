Dopo la partita inaugurale del Messico, venerdì 12 giugno tocca ad un altra nazionale ospitante debuttare in questa Coppa del Mondo, si tratta del Canada che inizierà la sua avventura ai Mondiali di Calcio contro la Bosnia Erzegovina che ricordiamo bene noi italiani visto che sono stati i bosniaci ad eliminare nelle qualificazioni. Pronostico Canada-Bosnia 12 giugno 2026.

Pronostico Canada-Bosnia 12 giugno 2026: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Canada-Bosnia, match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

Il Canada è al terzo Mondiale della sua storia, probabilmente il primo da protagonista assoluto. I riflettori sono ovviamente puntati sui padroni di casa (si gioca a Toronto), chiamati a fare qualcosa in più dopo un 2026 segnato da troppi pareggi e prestazioni tutt’altro che esaltanti. I canadesi si affidano allo juventino Jonathan David come giocatore di punta.

La Bosnia Erzegovina, invece, è alla seconda partecipazione e sogna in grande dopo aver fatto fuori la ben più quotata nazionale italiana. I bosniaci dovrebbero ancora una volta fare a meno della bandiera Edin Dzeko, alle prese con un infortunio alla spalla.

Probabili Formazioni Canada-Bosnia

Canada (4-4-2): Crepeau; Johnston, de Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Kone, Millar; David, Larin. Ct: Marsch.

Bosnia Erzegovina (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Tahirovic, Alajbegovic; Demirovic, J. Lukic. Ct: Barbarez.

Guida TV Mondiali di calcio: dove vedere Canada-Bosnia?

Canada-Bosnia Erzegovina si gioca al BMO Field di Toronto, casa anche della squadra locale che milita in MLS. La sfida tra Canada e Bosnia Erzegovina, in programma dalle 21:00 di venerdì 12 giugno, è trasmesso in chiaro su Rai 1. Inoltre, la televisione di stato propone anche lo streaming gratuito su RaiPlay. C’è anche l’opzione DAZN, che trasmette tutte le gare della Coppa del mondo.

Migliori quote per Canada-Bosnia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Le nostre scommesse su Canada-Bosnia

In questo 2026 il Canada ha vinto solo contro Guatemala e Uzbekistan, pareggio (sempre in amichevole) contro Islanda, Tunisia e Irlanda. Occhio all’ottimo sistema difensivo bosniaco, guidato da un centrale di assoluto spessore come Muharemovic del Sassuolo.

PRONOSTICO: DOPPIA CHANCE X2 @2.00

BONUS BET: UNDER 2.5 @1.68

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

Leggi gli altri contenuti che abbiamo preparato per le analisi e scommesse antepost dei prossimi Mondiali di calcio 2026,dal video bracket con tutte le previsioni di Morfeo, dai gironi alla finale, passando per le quote su chi vincerà, sul capocannoniere e tutte le date per non perdervi nulla di questa Coppa del Mondo che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)

PREVISIONI GIRONI MONDIALI

QUOTE ANTEPOST MONDIALI 2026

PROGRAMMA COMPLETO

QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO

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Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.