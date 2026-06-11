Pronostico Canada-Bosnia: analisi, probabili formazioni, guida tv, quote e scommesse Mondiali di calcio del 12-06-2026

Pronostico Canada-Bosnia 12 giugno 2026
Pronostici Mondiali 2026
Avatar
di
11 Giugno 2026

Dopo la partita inaugurale del Messico, venerdì 12 giugno tocca ad un altra nazionale ospitante debuttare in questa Coppa del Mondo, si tratta del Canada che inizierà la sua avventura ai Mondiali di Calcio contro la Bosnia Erzegovina che ricordiamo bene noi italiani visto che sono stati i bosniaci ad eliminare nelle qualificazioni. Pronostico Canada-Bosnia 12 giugno 2026.

Pronostico Canada-Bosnia 12 giugno 2026: analisi e statistiche 

Andiamo a vedere l’analisi di Canada-Bosnia, match valido per i Mondiali di Calcio 2026, con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse sulla Coppa del Mondo.

Il Canada è al terzo Mondiale della sua storia, probabilmente il primo da protagonista assoluto. I riflettori sono ovviamente puntati sui padroni di casa (si gioca a Toronto), chiamati a fare qualcosa in più dopo un 2026 segnato da troppi pareggi e prestazioni tutt’altro che esaltanti. I canadesi si affidano allo juventino Jonathan David come giocatore di punta.

La Bosnia Erzegovina, invece, è alla seconda partecipazione e sogna in grande dopo aver fatto fuori la ben più quotata nazionale italiana. I bosniaci dovrebbero ancora una volta fare a meno della bandiera Edin Dzeko, alle prese con un infortunio alla spalla.

Pronostico Canada-Bosnia 12 giugno 2026

Pronostico Canada-Bosnia 12 giugno 2026

Probabili Formazioni Canada-Bosnia

Canada (4-4-2): Crepeau; Johnston, de Fougerolles, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustaquio, Kone, Millar; David, Larin. Ct: Marsch.

Bosnia Erzegovina (4-4-2): Vasilj; Dedic, Katic, Muharemovic, Kolasinac; Bajraktarevic, Basic, Tahirovic, Alajbegovic; Demirovic, J. Lukic. Ct: Barbarez.

Guida TV Mondiali di calcio: dove vedere Canada-Bosnia?

Canada-Bosnia Erzegovina si gioca al BMO Field di Toronto, casa anche della squadra locale che milita in MLS. La sfida tra Canada e Bosnia Erzegovina, in programma dalle 21:00 di venerdì 12 giugno, è trasmesso in chiaro su Rai 1. Inoltre, la televisione di stato propone anche lo streaming gratuito su RaiPlay. C’è anche l’opzione DAZN, che trasmette tutte le gare della Coppa del mondo.

Migliori quote per Canada-Bosnia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match.

Canada-Bosnia
12/06/2026
21.00
Bookmaker1X2
1.803.604.50
1.833.604.30
1.823.604.60
1.803.604.50
1.853.504.60

Le nostre scommesse su Canada-Bosnia

In questo 2026 il Canada ha vinto solo contro Guatemala e Uzbekistan, pareggio (sempre in amichevole) contro Islanda, Tunisia e Irlanda. Occhio all’ottimo sistema difensivo bosniaco, guidato da un centrale di assoluto spessore come Muharemovic del Sassuolo.

PRONOSTICO: DOPPIA CHANCE X2 @2.00

BONUS BET: UNDER 2.5 @1.68 

Gli altri contenuti sulla Coppa del Mondo 2026

Leggi gli altri contenuti che abbiamo preparato per le analisi e scommesse antepost dei prossimi Mondiali di calcio 2026,dal video bracket con tutte le previsioni di Morfeo, dai gironi alla finale, passando per le quote su chi vincerà, sul capocannoniere e tutte le date per non perdervi nulla di questa Coppa del Mondo che si giocherà tra Stati Uniti, Messico e Canada.

VIDEO BRACKET (DAI GIRONI ALLA FINALE)

PREVISIONI GIRONI MONDIALI

QUOTE ANTEPOST MONDIALI 2026

PROGRAMMA COMPLETO

QUOTE CAPOCANNONIERE COPPA DEL MONDO

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

4.5
Visita il Sito Recensione

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC
INSTAGRAM BETTING MANIAC
YOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Messico-Sudafrica: analisi e scommesse sulla partita inaugurale dei Mondiali di calcio 2026
Pronostici Mondiali 2026
Pronostico Messico-Sudafrica: analisi e scommesse sulla partita inaugurale dei Mondiali di calcio 2026
9 Giugno 2026
Pronostico USA-Paraguay: analisi e scommesse sulla Coppa del Mondo di calcio del 13-06-2026
Pronostici Mondiali 2026
Pronostico USA-Paraguay: analisi e scommesse sulla Coppa del Mondo di calcio del 13-06-2026
11 Giugno 2026
Pronostici Coppa del Mondo 2026: i gironi dei Mondiali di calcio e le previsioni su tutti i gruppi
Pronostici Mondiali 2026
Pronostici Coppa del Mondo 2026: i gironi dei Mondiali di calcio e le previsioni su tutti i gruppi
9 Giugno 2026
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 100€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 100€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo depositop e sblocca il bonus fino a 2000€.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse

Bonus Benvenuto: 1000 free spins + Bonus fino a 7000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito all’apertura di un nuovo conto di gioco su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.

Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto:1000 free spins + Bonus fino a 5000€


Registrati tramite SPID e ricevi 1.000 Free Spin e 2.000€ senza deposito su StarVegas. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 3.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse Sportive.

Lottomatica Scommesse
Lottomatica Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 2.050 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Lottomatica offre subito fino a 50€ in Bonus Sport, gioca x 6 il primo deposito e sblocca il bonus fino a 2000€.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2026 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.