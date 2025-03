Settimana di nazionali di calcio e questo lunedì è in campo la nazionale dei Tre Leoni che a Wembley ospita la Lettonia in una sfida da non sbagliare nel cammino degli inglesi nel Gruppo K. Pronostico Inghilterra-Lettonia 24 marzo 2025.

Pronostico Inghilterra-Lettonia 24 marzo 2025: lo stato di forma delle nazionali

Vediamo analisi, probabili formazioni, migliori quote e i consigli per le scommesse su Inghilterra-Lettonia, match valido per le qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio 2026.

L’Inghilterra ha chiaramente una rosa superiore ed è una delle nazionali favorite per la vittoria del mondiale 2026 che si giocheranno in Canada, Messico e Stati Uniti. Basti pensare ad Harry Kane, che in questa stagione ha già realizzato 32 gol e 11 assist con il Bayern Monaco, ma anche alla stella del Real Madrid Jude Bellingham e ancora i vari Rice, Foden, Colwill a disposizione di Tuchel.

Dall’altra parte c’è la Lettonia del ex ct azzurro dell’Under 21, Nicolato che ha un bilancio di due vittorie, tre pareggi e cinque sconfitte da quando è sulla panchina dei lettoni che hanno chiuso all’ultimo posto nel Gruppo 4 di Lega C con soli 4 punti racimolati in sei partite.

Probabili Formazioni Inghilterra-Lettonia

Padroni di casa in campo col 4-2-3-1, ecco le scelte di Tuchel: tra i pali ci sarà Pickford, quindi pacchetto arretrato composto da Walker, Guehi, Colwill e Lewis-Skelly. In mediana spazio a Henderson e Rice, con Foden, Bellingham e Rashford sulla trequarti a supporto di Kane.

Nicolato si chiude con un guardingo 5-3-2: Jurkovskis e Ciganiks i due terzini; Sliede, Cernomordijs e Balodis andranno a formare il terzetto difensivo posto a protezione di Matrevics. A centrocampo Zelenkovs, Saveljevs e Vapne; Ikaunieks e Gutkovskis i due attaccanti.

Inghilterra (4-2-3-1): Pickford; Walker, Guehi, Colwill, Lewis-Skelly; Henderson, Rice; Foden, Bellingham, Rashford; Kane. Ct: Tuchel.

Lettonia (5-3-2): Matrevics; Jurkovskis, Sliede, Cernomordijs, Balodis, Ciganiks; Zelenkovs, Saveljevs, Vapne; Ikaunieks, Gutkovskis. Ct: Nicolato.

Guida TV: dove vedere Inghilterra-Lettonia

La partita delle qualificazioni Mondiali tra Inghilterra e Lettonia si disputerà nella suggestiva cornice del Wembley Stadium di Londra. Eccezion fatta per le partite che vedono protagonista l’Italia, tutte le restanti gare non saranno trasmesse sul piccolo schermo in quanto nessuna emittente italiana ha acquistato i diritti televisivi della competizione. Sarà, però, possibile seguire in diretta streaming la partita gratuitamente su UEFA.tv.

Migliori quote Inghilterra-Lettonia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse calcio 1×2 sul mercato italiano per questo match tra le nazionali. Chiaramente l’Inghilterra è super favorita, con una quota praticamente simbolica @1.03 su NetBet mentre la vittoria della Lettonia si gioca fino @66 volte la posta su Sisal, col pareggio @25, sempre su Sisal.

Le nostre scommesse su Inghilterra-Lettonia

Le due nazionali non si sono mai affrontate in match ufficiali. La settimana scorsa la nazionale dei Tre Leoni ha iniziato con un solido 2-0 rifilato all’Albania, questa volta lo scarto potrebbe essere anche più importante, nonostante pure la Lettonia abbia debuttato con una vittoria, l’1-0 nella facile trasferta di Andorra. Andiamo con un match da almeno 4 gol totali.

Risultato esatto Inghilterra-Lettonia

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 4-0, 4-1, 5-0.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.