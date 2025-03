Martedì 25 marzo, sul campo neutro del Nagyerdei Stadion di Debrecen, va in scena un match di calcio molto interessante anche per noi italiani, visto che si scontrano le due nazionali più pericolose nel nostro girone, il gruppo I per la qualificazione ai prossimi mondiali di calcio 2026. Pronostico Israele-Norvegia 25 marzo 2025.

Pronostico Israele-Norvegia 25 marzo 2025: lo stato di forma delle nazionali

Vediamo analisi, probabili formazioni, migliori quote e i consigli per le scommesse su Israele-Norvegia, match valido per le qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio 2026.

Israele ha debuttato vincendo 2-1 la settimana scorsa contro l’Estonia, ma ora la squadra del Ct Ran Ben Shimon ha un impegno ben più arduo, anche se l’allenatore israeliano ha qualche individualità interessante su cui puntare, per esempio il trequartista Oscar Gloukh di proprietà del Red Bull Salisburgo.

La Norvegia non ha avuto problemi nel 5-0 in Moldavia all’esordio nel girone la settimana scorsa. La stella e punta di diamante è ovviamente il centravanti Haaland, ma ci sono altri talenti importanti come Odegaard, Strand Larsen, Sorloth o Berge.

Probabili Formazioni Israele-Norvegia

Israele (4-2-3-1): Da. Peretz; Dasa, Nachmias, Shlomo, Revivo; Solomon, Jaber, Abu Fani; Biton, Gloukh, Solomon; David. Ct: Shimon.

Norvegia (4-1-3-2): Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Moller Wolfe; Berge; Odegaard, Aasgaard, Schjelderup; Haaland, Sorloth. Ct: Solbakken.

Guida TV: dove vedere Israele-Norvegia

Squadre in campo al Nagyerdei, lo stadio della squadra di calcio Debreceni VSC. Eccezion fatta per le partite che vedono protagonista l’Italia, tutte le restanti gare non saranno trasmesse sul piccolo schermo in quanto nessuna emittente italiana ha acquistato i diritti televisivi della competizione. Sarà, però, possibile seguire in diretta streaming la partita gratuitamente su UEFA.tv.

Migliori quote Israele-Norvegia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse calcio 1×2 sul mercato italiano per questo match tra le nazionali. Ospiti favoriti @1.62 su NetBet mentre la vittoria interna si gioca @5.35 su Goldbet, col pareggio @3.90 su Snai.

Le nostre scommesse su Israele-Norvegia

Sono solamente due i precedenti tra Israele e Norvegia nella storia, sempre in amichevole e peraltro ben distanziati nel tempo. Il bilancio è di un’affermazione a testa. Il primo incrocio risale al 1972 con 2-1 in favore della formazione biancoblu. A distanza di anni i Leoni hanno poi trovato il riscatto con l’1-0 del 1999. Noi qui andiamo su un match da Over visto che le qualità delle due rose sono più evidenti nei rispettivi reparti offensivi.

Risultato esatto Israele-Norvegia

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-2, 1-3.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.