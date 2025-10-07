Sabato 11 ottobre alle ore 20:45 da Tallinn torna in campo la nazionale azzurra di Gattuso che non può sbagliare, anche se in trasferta e contro una squadra già superata 5-0 a Bergamo nelle qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio. Serve vincere e anche col massimo scarto possibile per continuare la difficile rincorsa alla Norvegia nel primo posto nel girone. Pronostico Estonia-Italia 11 ottobre 2025.
Pronostico Estonia-Italia 11 ottobre 2025: analisi e statistiche
Andiamo a vedere l’analisi di Estonia-Italia match della valido per le qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse.
Un solo risultato per l’Italia, la vittoria. Per qualificarsi ai Mondiali da prima del girone, l’Italia deve vincere tutte le partite e sperare in un passo falso della Norvegia, oggi avanti per differenza reti (+21 contro +5). Più realistico il secondo posto: Israele ha gli stessi punti ma una gara in più e calendario difficile (Norvegia, Italia a Udine, Moldova). Gli azzurri hanno il destino playoff in pugno, non quello per il primo posto. La classifica infatti al momento vede l’Italia al secondo posto nel Gruppo I comandato dalla Norvegia, che è anche molto avanti nel computo della differenza reti totale.
L’Estonia è già fuori dai giochi con i suoi 3 punti, raccolti dall’unica vittoria per 3-2 contro la Moldavia. Al momento gli estoni contano 5 gol segnati e ben 13 concessi, e lo scorso turno hanno perso 0-5 proprio contro gli azzurri in un match giocato a Bergamo con doppietta di Retegui. Questa volta si giocherà alla Le Coq Arena di Tallinn ma le cose non dovrebbero cambiare con gli azzurri favoriti.
Probabili Formazioni Estonia-Italia
ESTONIA (5-4-1) – Hein; Teniste, Kuusk, Paskotsi, Mets, Kõlvart; Kait, Vassiljev, Miller, Poom; Sappinen. All.: Jürgen Henn
ITALIA (4-3-3) – Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali, Frattesi; Raspadori, Retegui, Kean. All.: Gennaro Gattuso.
Guida TV Qualificazioni Mondiali Calcio: dove vedere Estonia-Italia?
Estonia-Italia, match di qualificazione alla Coppa del Mondo del 2026 è in programma sabato 11 ottobre (ore 20.45) a Tallinn. La partita sarà trasmessa in diretta TV in chiaro su Rai 1 e si potrà guardare anche in live-streaming su Rai Play.
Migliori quote per Estonia-Italia
Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Italia negttamente favorita @1.10 su Goldbet mentre l’Estonia si gioca fino @33 volte la posta su Sisal, col pareggio @9.50 su Marathonbet.
|
Estonia-Italia
|
04/03/2025
21.00
|Bookmaker
|1
|X
|2
|33.00
|10.00
|1.08
|21.00
|9.50
|1.10
|19.50
|8.80
|1.08
|18.00
|9.00
|1.10
|21.00
|9.25
|1.10
Le nostre scommesse su Estonia-Italia
Difficile proporre un pronostico su una partita del genere. Gli azzurri sono ovviamente favoriti, anche su tutti i risultati finali esatti che proponiamo qui sotto, e che rimangono le uniche giocate visto che come scommesse standard optiamo per un no bet.
Risultato Esatto Estonia-Italia
Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 0-4, 1-3, 0-5.
