Giovedì si gioca una sfida importante a Praga per il primato del Gruppo L delle qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio. Al momento Repubblica Ceca e Croazia sono appaiate a 12 punti, ma i cechi hanno una partita in più e hanno perso nettamente all’andata in Croazia (1-5). Pronostico Repubblica Ceca-Croazia 9 ottobre 2025.

Pronostico Repubblica Ceca-Croazia 9 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Repubblica Ceca-Croazia match della valido per le qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse.

Uno scontro diretto al vertice che potrebbe sensibilmente modificare le gerarchie del gruppo L, che al momento non ha un vero padrone. Repubblica Ceca e Croazia sono in testa alla classifica a pari punti (12), anche se i croati hanno una partita in meno. Giovedì sera, alle 20:45, alla Eden Arena di Praga si avrà qualche indizio in più sulla formazione che potrebbe chiudere il percorso nel girone di qualificazione ai prossimi mondiali, al primo posto.

La Repubblica Ceca ha 12 punti, gli stessi dei croati, ma con una partita in più, e a fare la differenza è proprio l’1-5 subito in trasferta contro la Croazia nella gara d’andata in trasferta. Dopo i cechi si sono subito ripresi col 2-0 in Montenegro. Assenze pesanti per i padroni di casa, che non potranno fare affidamento su Doudera, Holes, Hlozek e soprattutto Schick. L’attaccante ex Sampdoria e Roma è senza dubbio la stella della selezione di Hasek e i suoi gol mancheranno tantissimo alla Repubblica Ceca. Hasek sceglie il 4-2-3-1, questo l’undici che potrebbe avere in mente: tra i pali ci sarà Stanek, mentre il pacchetto arretrato sarà composto dal rientrante Coufal, Vitik, Krejci e Zeleny. Sulla linea mediana si candidano a partire dal primo minuto Soucek e Cerv, con Kusej, Sulc e Provod sulla trequarti. Spetterà a loro rifornire Chory, 30enne centravanti in forza allo Slavia Praga.

Ruolino di marcia perfetto finora per la Croazia con 4 vittorie su 4, ben 17 gol segnati e solo 1 concesso, quello appunto dei cechi nel match d’andata. Anche la compagine ospite si schiera col 4-2-3-1, questa la possibile formazione: Gvardiol, Sutalo, Caleta-Car e Stanisi saranno impiegati davanti a Livakovic. In mezzo al campo toccherà a Sucic e Modric, con Pasalic, Kramaric e Perisic a supporto di Ivanovic.

Probabili Formazioni Repubblica Ceca-Croazia

Repubblica Ceca (4-2-3-1): Stanek; Coufal, Vitik, Krejci, Zeleny; Soucek, Cerv; Kusej, Sulc, Provod; Chory. Ct: Hasek.

Croazia (4-2-3-1): Livakovic; Gvardiol, Sutalo, Caleta-Car, Stanisic; Sucic, Modric; Pasalic, Kramaric, Perisic; Ivanovic. Ct: Dalic.

Guida TV Qualificazioni Mondiali Calcio: dove vedere Repubblica Ceca-Croazia?

Il match si disputerà giovedì 9 ottobre con kick-off alle 20:45. L’evento potrà essere seguito in chiaro su Cielo, poi su Sky Sport Mix e anche nell’ambito della Diretta Gol che l’emittente satellitare propone su Sky Sport Calcio. In streaming su Sky Go e NOW.

Migliori quote per Repubblica Ceca-Croazia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Repubblica Ceca sfavorita in casa fino @3.10 su Marathonbet mentre la vittoria esterna si prende @2.40 su Sisal, col pareggio @3.15 su Admiralbet.

Le nostre scommesse su Repubblica Ceca-Croazia

La Croazia non ha mai perso in 4 sfide contro la Repubblica Ceca con 2 vittorie 2 pareggi, e in tutte queste sfide entrambe le squadre sono sempre andate a segno, producendo anche 3 Over 2.5 gol. Anche questa volta proviamo il gol si, con i cechi che giocano in casa e che finora sono stati gli unici a bucare la difesa croata, cosa che potrebbero rifare anche in questa importante sfida di ritorno sul proprio campo, e che vale il primato nel girone.

PRONOSTICO: GOL SI @1.91 BET365

Risultato Esatto Repubblica Ceca-Croazia

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 1-3, 0-3.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.