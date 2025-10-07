Il match clou del Girone C delle qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio è senza dubbio quello che si gioca giovedì sera in Scozia, con i padroni di casa che ospitano una Grecia già costretta a vincere dopo lo 0-3 interno subito contro la Danimarca. Pronostico Scozia-Grecia 9 ottobre 2025.

Pronostico Scozia-Grecia 9 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Scozia-Grecia match della valido per le qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse.

Un pareggio e una vittoria nelle due sfide, entrambe in trasferta, che hanno preceduto questo incontro: più che soddisfacente il ruolino di marcia della Scozia, che è uscita indenne dalla temuta sfida sul campo della Danimarca (0-0) e poi ha piegato la Bielorussia con un convincente 0-2, griffato dalla rete di Adams e dall’autogol di Volkov. Due partite in cui la Tartan Army ha mantenuto inviolata la propria porta.

Grecia che, di contro, è già quasi all’ultima spiaggia. Il cammino nelle qualificazioni era cominciato con lo squillante 5-1 alla Bielorussia nella prima partita, marchiato dai gol di Karetsas, Pavlidis, Bakasetas, Tzolic e da un’autorete di Ebong. Poi però è arrivato il pesante 0-3 del Pireo contro la Danimarca, costato lo scivolamento dalla prima alla terza posizione nel raggruppamento.

Probabili Formazioni Scozia-Grecia

Scozia (3-4-2-1): Gordon; Hendry, McKenna, Tierney; Patterson, McTominay, McGinn, Robertson; Christie, Armstrong; Adams. Ct: Clarke.

Grecia (4-3-3): Vlachodimos; Baldock, Retsos, Hatzidiakos, Tsimikas; Mantalos, Siopis, Bouchalakis; Masouras, Pavlidis, Bakasetas. Ct: Poyet.

Guida TV Qualificazioni Mondiali Calcio: dove vedere Scozia-Grecia?

Scozia e Grecia si affronteranno ad Hampden Park alle 20:45 di giovedì 9 ottobre. L’evento potrà essere visto su Sky nell’ambito del canale dedicato alla Diretta Gol che andrà in onda su Sky Sport Calcio. Per quanto riguarda lo streaming, gli abbonati alla pay-tv satellitare hanno a disposizione diverse opzioni: potranno infatti seguire il match utilizzando l’app Sky Go, disponibile su pc, smartphone e tablet, oppure ricorrendo a NOW.

Migliori quote per Scozia-Grecia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Quote in grande equilibrio con la Scozia che si gioca al massimo @2.80 su Sisal mentre la vittoria greca viaggia @2.70 su Marathonbet col pareggio @3.00 su Goldbet.

Le nostre scommesse su Scozia-Grecia

Tra gli scozzesi è vivo soprattutto il desiderio di rivalsa dopo il ko nel doppio confronto coi greci dello scorso marzo, quando uno 0-3 casalingo, dopo la vittoria di misura in trasferta, è costato la retrocessione nella Division B di Nations League proprio a vantaggio di Pavlidis e soci. In 4 precedenti mai un pareggio, ma grande equilibrio con 2 vittorie a testa e in nessuna di queste sfide abbiamo mai visto entrambe le squadre a segno, un idea che piace anche per questa importante partita.

PRONOSTICO: GOL NO @1.80 SNAI

Risultato Esatto Scozia-Grecia

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-2, 0-2.

