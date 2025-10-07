Pronostico Scozia-Grecia: le scommesse sul match di Qualificazioni Mondiali Calcio del 9 ottobre 2025

Pronostico Scozia-Grecia 9 ottobre 2025
Pronostici Mondiali 2026
Avatar
di
7 Ottobre 2025

Il match clou del Girone C delle qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio è senza dubbio quello che si gioca giovedì sera in Scozia, con i padroni di casa che ospitano una Grecia già costretta a vincere dopo lo 0-3 interno subito contro la Danimarca. Pronostico Scozia-Grecia 9 ottobre 2025.

Pronostico Scozia-Grecia 9 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Scozia-Grecia match della valido per le qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse.

Un pareggio e una vittoria nelle due sfide, entrambe in trasferta, che hanno preceduto questo incontro: più che soddisfacente il ruolino di marcia della Scozia, che è uscita indenne dalla temuta sfida sul campo della Danimarca (0-0) e poi ha piegato la Bielorussia con un convincente 0-2, griffato dalla rete di Adams e dall’autogol di Volkov. Due partite in cui la Tartan Army ha mantenuto inviolata la propria porta.

Grecia che, di contro, è già quasi all’ultima spiaggia. Il cammino nelle qualificazioni era cominciato con lo squillante 5-1 alla Bielorussia nella prima partita, marchiato dai gol di Karetsas, Pavlidis, Bakasetas, Tzolic e da un’autorete di Ebong. Poi però è arrivato il pesante 0-3 del Pireo contro la Danimarca, costato lo scivolamento dalla prima alla terza posizione nel raggruppamento.

Pronostico Scozia-Grecia 9 ottobre 2025

Pronostico Scozia-Grecia 9 ottobre 2025

Probabili Formazioni Scozia-Grecia

Scozia (3-4-2-1): Gordon; Hendry, McKenna, Tierney; Patterson, McTominay, McGinn, Robertson; Christie, Armstrong; Adams. Ct: Clarke.

Grecia (4-3-3): Vlachodimos; Baldock, Retsos, Hatzidiakos, Tsimikas; Mantalos, Siopis, Bouchalakis; Masouras, Pavlidis, Bakasetas. Ct: Poyet.

Guida TV Qualificazioni Mondiali Calcio: dove vedere Scozia-Grecia?

Scozia e Grecia si affronteranno ad Hampden Park  alle 20:45 di giovedì 9 ottobre. L’evento potrà essere visto su Sky nell’ambito del canale dedicato alla Diretta Gol che andrà in onda su Sky Sport Calcio. Per quanto riguarda lo streaming, gli abbonati alla pay-tv satellitare hanno a disposizione diverse opzioni: potranno infatti seguire il match utilizzando l’app Sky Go, disponibile su pc, smartphone e tablet, oppure ricorrendo a NOW.

Migliori quote per Scozia-Grecia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Quote in grande equilibrio con la Scozia che si gioca al massimo @2.80 su Sisal mentre la vittoria greca viaggia @2.70 su Marathonbet col pareggio @3.00 su Goldbet.

Scozia-Grecia
04/03/2025
21.00
Bookmaker1X2
2.802.902.60
2.753.002.65
2.753.002.60
2.803.002.60

Le nostre scommesse su Scozia-Grecia

Tra gli scozzesi è vivo soprattutto il desiderio di rivalsa dopo il ko nel doppio confronto coi greci dello scorso marzo, quando uno 0-3 casalingo, dopo la vittoria di misura in trasferta, è costato la retrocessione nella Division B di Nations League proprio a vantaggio di Pavlidis e soci. In 4 precedenti mai un pareggio, ma grande equilibrio con 2 vittorie a testa e in nessuna di queste sfide abbiamo mai visto entrambe le squadre a segno, un idea che piace anche per questa importante partita.

PRONOSTICO: GOL NO @1.80 SNAI

Risultato Esatto Scozia-Grecia

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-0, 1-2, 0-2.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione
Condividi questo articolo
,
Altri articoli
Pronostico Estonia-Italia: formazioni, guida tv, quote e scommesse qualificazioni mondiali del 11-10-25
Pronostici Mondiali 2026
Pronostico Estonia-Italia: formazioni, guida tv, quote e scommesse qualificazioni mondiali del 11-10-25
7 Ottobre 2025
Pronostico Finlandia-Lituania: le scommesse sulle qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio del 9 ottobre 2025
Pronostici Mondiali 2026
Pronostico Finlandia-Lituania: le scommesse sulle qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio del 9 ottobre 2025
7 Ottobre 2025
Pronostici Qualificazioni Mondiali di calcio: tutto su Repubblica Ceca-Croazia di giovedì 9 ottobre 2025
Pronostici Mondiali 2026
Pronostici Qualificazioni Mondiali di calcio: tutto su Repubblica Ceca-Croazia di giovedì 9 ottobre 2025
7 Ottobre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Domusbet Scommesse
Domusbet Scommesse

Bonus Benvenuto: fino a un massimo di 5800€


Registrati a Domusbet e ottieni 10€ senza deposito + 50% fino a 25€ sul primo deposito + maxi bonus fino a 5.800€ + 20 Freespin.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.