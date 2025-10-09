La Svezia spera di riprendersi in casa, alla prima partita interna di queste Qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio, con gli scandinavi che non sono partiti benissimo e sfidano un insidiosa Svizzera nel match di venerdì. Pronostico Svezia-Svizzera 10 ottobre 2025.

Pronostico Svezia-Svizzera 10 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Svezia-Svizzera match della valido per le qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse.

La Svezia ha iniziato con il freno a mano tirato il suo cammino nel Gruppo B delle qualificazioni mondiali, non andando oltre due pareggi nelle prime due uscite e ritrovandosi appaiata alla Slovenia in ultima posizione. Questa sarà però la prima partita interna per la squadra di Jon Dahl Tomasson e giocare in casa, per gli svedesi, è quasi una garanzia di successo. Le ultime cinque partite disputate tra le mura amiche sono state tutte vittorie, e in generale, solo tre delle ultime 18 gare casalinghe sono terminate con una sconfitta (a fronte di ben 14 vittorie e un pareggio).

Dall’altra parte, la Svizzera è in grande forma, con le nette vittorie casalinghe contro Slovenia (4-0) e Kosovo (3-0) ottenute il mese scorso. La squadra di Murat Yakin è in un’ottima posizione per centrare la sesta qualificazione mondiale di fila. La rosa elvetica si arricchisce inoltre di nuovi volti, tra cui spiccano i difensori Adrian Bajrami e Luca Jaquez, pronti a farsi valere in Svezia. La Svizzera cercherà di confermare la sua solidità anche in trasferta, puntando a prolungare la striscia positiva fuori casa che al momento conta due vittorie e un pareggio nelle ultime tre gare.

Probabili Formazioni Svezia-Svizzera

SVEZIA (3-5-2): Johansson; Ekdal, Hien, Gudmundsson; Bernhardsson, Larsson, Ayari, Saletros, Svensson; Isak, Gyokeres. Allenatore: Jon Dahl Tomasson.

SVIZZERA (4-3-3): Gobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Freuler, Manzambi, Xhaka; Ndoye, Embolo, Vargas. Allenatore: Murat Yakin.

Guida TV Qualificazioni Mondiali Calcio: dove vedere Svezia-Svizzera?

Il match si disputerà venerdì 10 ottobre alle 21:00. Non sarà possibile segure integralmente la diretta dell’incontro ma sarà possibile seguire la partita su diretta gol sui canali di Sky Calcio.

Migliori quote per Svezia-Svizzera

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Svezia di poco avanti in casa @2.40 su Sisal mentre la vittoria della Svizzera si gioca @1.90 su Marathonbet, col pareggio @3.45 su Goldbet.

Le nostre scommesse su Svezia-Svizzera

13 precedenti tra le due nazionali che però non si affrontano dal 2018, con vittoria 1-0 della Svezia. Solo in 1 degli ultimi 6 precedenti abbiamo visto più di 3 gol totali, e mai nelle 4 sfide più recenti chiuse con Under, giocata che proponiamo anche per questa sfida.

PRONOSTICO: UNDER 2.5 @1.90 BET365

Risultato Esatto Svezia-Svizzera

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 1-1, 2-0, 1-2.

