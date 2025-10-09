La Planet Group Arena di Gent sarà la cornice della sfida valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio; squadre in campo venerdì sera col Belgio chiamato a vincere in quello che a tutti gli effetti è uno scontro diretto per il primo posto nel girone J contro la sorprendente Macedonia del Nord. Pronostico Belgio-Macedonia 10 ottobre 2025.

Pronostico Belgio-Macedonia 10 ottobre 2025: analisi e statistiche

Andiamo a vedere l’analisi di Belgio-Macedonia del Nord match della valido per le qualificazioni ai prossimi mondiali di calcio con statistiche, probabili formazioni, guida tv, migliori quote e tutti i consigli per le scommesse.

Si gioca un vero e proprio scontro diretto per il controllo del girone. Al momento il primo posto è occupato proprio dalla sorpresa macedone, a quota 11 punti, uno in più del Belgio (che però ha giocato una gara in meno) e del Galles. La squadra di Rudi Garcia deve vincere, ma si trova ancora una volta a fare i conti con la pesante assenza di Romelu Lukaku. Spazio, così, per il falso nueve De Ketelaere, che dovrebbe essere supportato dall’eterno De Bruyne e dagli esterni offensivi Trossard e Doku.

La Macedonia del Nord sogna di partecipare a un Mondiale per la prima volta nella sua storia: dopo avere eliminato l’Italia di Mancini nei playoff per l’edizione 2022, gli ospiti vogliono mettere lo sgambetto al Belgio e provare ad evitare gli spareggi. In attacco dovrebbe esserci Miovski, supportato dal napoletano Elmas e dagli esterni offensivi Mitrovski e Churlinov.

Probabili Formazioni Belgio-Macedonia

Belgio (4-2-3-1): Courtois; Castagne, Debast, Theate, De Cuyper; A. Onana, Raskin; Trossard, De Bruyne, Doku; De Ketelaere. Ct: Rudi Garcia.

Macedonia del Nord (4-2-3-1): Dimitrievski; Ilievski, Stojcevski, Zajkov, Alioski; Alimi, Bardhi; Mitrovski, Elmas, Churlinov; Miovski. Ct: Milevski.

Guida TV Qualificazioni Mondiali Calcio: dove vedere Belgio-Macedonia?

Belgio-Macedonia del Nord si gioca alla Planet Group Arena venerdì 10 ottobre, con calcio di inizio fissato alle 20:45. Sfortunatamente nessuna emittente che opera in Italia trasmette integralmente la gara in diretta televisiva o streaming ma su Sky è disponibile Diretta Gol Qualificazioni Mondiali: così, i gol e le azioni più importanti saranno trasmesse in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Go e NOW.

Migliori quote per Belgio-Macedonia

Vediamo la comparazione delle migliori quote per le scommesse 1×2 di calcio sul mercato italiano per questo match. Belgio nettamente favorita @1.17 su Marathonbet mentre la vittoria ospite sale fino @20.00 volte la posta su Goldbet, col pareggio @7.50 su Sisal.

Le nostre scommesse su Belgio-Macedonia del Nord

4 precedenti nella storia di queste due nazionali che si sono affrontate l’ultima volta lo scorso giugno in Macedonia del Nord, partita finita 1-1. Prima il Belgio aveva sempre vinto. Non diamo per scontata la vittoria belga, soprattutto a queste quote così basse, anche se non giochiamo contro i Diavoli Rossi in casa, ma propendiamo per un match da almeno 3 gol.

PRONOSTICO: OVER 3.0 GOL @1.90 BET365

Risultato Esatto Belgio-Macedonia

Per questa sfida abbiamo scelto tre opzioni a quota alta per le scommesse sul Risultato Esatto Finale: 3-1, 1-1, 4-2.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.