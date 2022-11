Quote Mondiali Qatar 2022: Serbia-Svizzera e le partite del 02/12/2022

Venerdì 2 dicembre 2022, si gioca l’ultimo turno nei gironi G-H ai Mondiali di calcio in corso di svolgimento in Qatar. Alle ore 16, scendono in campo Corea del Sud-Portogallo e Ghana-Uruguay, alle ore 20 è la volta di Camerun-Brasile e Svizzera-Serbia.

Gruppo H

Alle ore 16 scende in campo in Gruppo H. La classifica dopo due turni vede il Portogallo a quota 6, già qualificato per gli ottavi di finale, Ghana 3, Corea del Sud e Uruguay 1.

Corea del Sud-Portogallo: alla Corea del Sud serve battere il Portogallo per sperare di qualificarsi, per il Portogallo invece è una partita ininfluente perchè gia qualificato.

Per i bookmaker il Portogallo nettamente favorito per il successo, bancato a quota 1.60, il pareggio offerto a 4, la vittoria coreana pagata 5 volte la posta giocata.

Ghana-Uruguay: al Ghana basta un solo punto per qualificarsi agli ottavi di finale, mentre l’Uruguay deve vincere e sperare che la Corea non batta il Portogallo.

Le quote prevedono favorito il successo dei sudamericani dell’Uruguay, inserito nel tabellone quote a 1.70, il pareggio offerto a 3.80, la vittoria del Ghana giocata a 4.75.

Gruppo G

Alle ore 20, si conclude la fase a gironi al Campionati del Mondo di calcio 2022 con il gruppo G. La classifica vede il Brasile già qualificato agli ottavi con 6 punti, Svizzera 3, Camerun e Serbia 1.

Camerun-Brasile: per la squadra africana un solo risultato utile, la vittoria, per il Brasile partita ininfluente per quanto riguarda la qualificazione agli ottavi di finale.

Per i bookmaker non c’è partita, con la vittoria dei verdeoro bancata a quota 1.30, il pareggio giocato a 5.75, mentre la vittoria del Camerun paga 10 volte la posta gioca.

Serbia-Svizzera: alla Svizzera basta anche un solo punto per volare agli ottavi di finale, mentre la Serbia deve vincere per superare il turno.

Le quote prevedono un match equlibrato, la vittoria serba offerta a quota 2.60, il pareggio giocato a 3.30, la vittoria svizzera a quota 2.70.

Comparatore Scommesse 1 Bonus Benvenuto: fino a €100



Il bonus benvenuto di Starcasinò Bet è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito un bonus del 50% fino ad un massimo di €100. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: fino a €450

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi subito €100 in Fun Bonus + fino a €50 sul primo deposito + fino a €300 in 30 settimane. 4.8 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: fino a €505

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% del tuo primo deposito fino a 500€ in Bonus Sport + un Bonus Virtual pari a 5€. 4.5 Visita il Sito Recensione