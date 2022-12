Quote Mondiali Qatar 2022: Marocco-Spagna e Portogallo-Svizzera di martedì 6 dicembre 2022

Martedì 6 dicembre 2022, si concludono le partite degli ottavi di finale ai Campionati del Mondo di calcio in corso di svolgimento in Qatar. Alle 16 si giocoa Marocco-Spagna, mentre alle 20 scendono in campo Portogallo-Svizzera.

Marocco-Spagna

Alle 16 si gioca l’ottavo di finale tra Marocco-Spagna. La nazionale marocchina ha vinto a sorpresa il gruppo F con 7 punti, frutto di 2 vittorie e del pareggio 0-0 ottenuto contro la Croazia. La Spagna è arrivata seconda nel gruppo E con 4 punti a pari merito con la Germania ma con una migliore differenza reti.

Per i bookmaker è la Spagna la nazionale favorita per approdare ai quarti di finale. La vittoria degli uomini allenati da Mister Luise Enrique, paga 1.60 volte la posta giocata, il pareggio offerto a 3.75, la vittoria marocchina a 6.50.

Portogallo Svizzera

Alle ore 20 è la volta del match tra Portogallo-Svizzera. La nazionale portoghese ha vinto il gruppo H con 6 punti, 2 vittorie e una sconfitta subita contro la Corea del Sud. La Svizzera è arrivata a pari punti con il Brasile nel gruppo G, la con una differenza reti peggiore.

Le quote offerte dai bookmaker vedono favorita la vittoria della nazionale portoghese, giocata a quota 1.90, il pareggio offerto a 3.25, la vittoria della Svizzera pagata a 4.50.

