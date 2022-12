Pronostici Mondiali Calcio 2022: Croazia-Brasile e Olanda-Argentina di venerdì 9 dicembre 2022

Venerdì 9 dicembre 2022, si giocano due quarti di finale ai Mondiali di calcio in Qatar. Alle ore scendono in campo Croazia-Brasile, mentre alle 20 è la volta di Olanda-Argentina. Scopri i nostri pronostici e le quote offerte dai bookmaker.

Croazia-Brasile

Alle ore 16, si gioca il primo quarto di finale tra Croazia-Brasile. La nazionale croata ha superato negli ottavi di finale il Giappone, ai caldi di rigore, dopo che la partita era terminata 1 a 1 dopo i tempi supplementari.

La nazionale verdeoro del Brasile, negli ottavi di finale ha sconfitto la Corea del Sud con un roboante 4 a 1, con le quattro reti segnate in appena 36 minuti di gioco.

Le quote offerte dai bookmaker vedono il Brasile nettamente favorito per la qualificazione alle semifinali. La vittoria brasiliana si gioca a quota 1.35, il pareggio a 4.75, la vittoria della Croazia paga 9 volte la posta giocata. Pronostico 1X ( nei 90 minuti di gioco)

Olanda-Argentina

Alle 20 scendono in campo Olanda-Argentina. La nazionale olandese ha raggiunto i quarti di finale, sconfiggendo nettamente gli Stati Uniti per 3 a 1.

L’Argentina di Mister Lionel Scaloni, dopo l’esordio amaro con la sconfitta subita per 2 a 1 contro l’Arabia Saudita, ha vinto tutte le altre partite giocate e agli ottavi ha battuto con un po di affanno l’Australia per 2 a 1.

Per i bookmaker è l’Argentina la squadra da battere. Il successo della nazionale argentina paga 2.20 volte la posta giocata, il pareggio bancato a 3.10, la vittoria della nazionale olandese a 3.30. Pronostico X2 (nei 90 minuti di gioco)

