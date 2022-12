Quote Antepost Qatar 2022 Semifinali. Siamo arrivati al penultimo capitolo dei mondiali di calcio in Qatar. La Francia @2.10 rimane favorita. Vediamo tutte le quote per la vittoria finale.

Quote Antepost Qatar 2022 Semifinali: Francia favorita

La Francia @2.10 rimane la squadra da battere in questi mondiali di calcio Qatar 2022. La grande avversaria dei transalpini è l’Argentina @2.70. Più staccate la Croazia @8.50 e soprattutto il Marocco @10 che ad inizio manifestazione si giocava @250 volte la posta.

Il Marocco prima ha eliminato la Spagna e poi ha fatto fuori anche il Portogallo, un doppio upset davvero inatteso per una squadra che finora ha sfidato Croazia, Belgio, Canada, Spagna e Portogallo, incassando una sola rete!

