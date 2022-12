Quote Capocannoniere Mondiale Qatar 2022, la sfida per il re dei bomber sembra essere tra Kilyan Mbappe e Leo Messi, col francese avanti di 1 rete e nettamente favorito in quota sull’argentino.

Quote Capocannoniere Mondiale Qatar 2022: Mbappe comanda

Kylian Mbappe incanta al mondiale di calcio ed è lui il grande favorito @1.50 per la vittoria del titolo di Capocannoniere Qatar 2022. Al momento il francese ha una rete in più (5) rispetto a Leo Messi @3.75 che è il suo principale avversario, ma ci sono chance anche per un altro francese, Olivier Giroud @7.00, pure lui a quota 4 reti in questo mondiale.