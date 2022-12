Quote Semifinali Qatar 2022, martedì si torna in campo con i mondiali di calcio e con Argentina-Croazia, la sfida più equilibrata, anche se gli argentini sono comunque favoriti, come la Francia che mercoledì sfiderà il sorprendente Marocco.

Quote Semifinali Qatar 2022: Argentina-Croazia

L’Argentina si gioca @1.80 per la vittoria nei 90 minuti rispetto al @5 della Croazia. Da non escludere un altro Pareggio @3.35 nei 90 minuti. Attesa una partita tirata e con poche reti, nonostante Leo Messi in corsa per il capocannoniere, con Under 2.5 @1.53 rispetto a Over @2.35, anche se entrambe hanno giocato 2 partite ad alto punteggio sia negli ottavi che nei quarti di finale. 3-0 per i croati nella scorsa coppa del mondo del 2018.

Quote Semifinali Qatar 2022: Francia-Marocco

La Francia è la grande favorita @1.50 per la vittoria nei 90 minuti, ma il Marocco @8.00 ormai non è più da sottovalutare. Un solo gol subito (contro il Canada), nonostante abbia sfidato fior fiore di nazionali. 4 Under nelle 5 partite mondiale dei magrebini mentre la Francia col proprio attacco di talenti ha segnato 4 Over su 5 partite. Le quote però anche3 in questo caso sfavoriscono una partita ricca di gol, anche per via della ricca posta in palio. Over 2.5 si gioca @2.20r rispetto al @1.60 di Under. Non facile anche il Gol Si, entrambe le squadre a segno sono offerte addirittura @2.35.

Entra nel VIP Betting Maniac

Segui il nuovo canale BETTING MANIAC su Telegram. Accedi da QUI al canale gratuito e se ti piace il nostro lavoro, e vuoi ricevere tutti i contenuti quotidiani di 7 tipster su tutti gli sport, entra nel VIP con le nostre promozioni speciali. Entri gratis, o con meno di un caffè al giorno! Inizia a vincere con noi ed approcciati alle scommesse in modo più professionale.