Pronostico Croazia – Turchia quote, risultato esatto e pronostico statistico gratuito

Sfida al vertice nel gruppo D, dove i croati affronteranno i turchi. Entrambe le squadre sono a 10 punti, con la squadra di casa che ha giocato una partita in meno. Croazia – Turchia, valida per le qualificazioni agli Europei 2024, quote scommesse, risultato esatto e pronostico gratuito.

Come arrivano le due formazioni alla partita?

La Croazia di Zlatko Dalic arriva alla sfida in casa con la Turchia con 10 punti, frutto di 3 vittorie ed un pareggio. L’unica gara pareggiata è stata quella inaugurale in casa contro il Galles. I croati hanno già vinto la gara di andata contro gli avversari di questo turno e sono imbattuti in partite ufficiali dal 3-0 subito contro l’Argentina in semifinale nel mondiale in Qatar.

I turchi hanno gli stessi punti, ma con una partita in più. L’ultima partita hanno pareggiato in casa contro l’Armenia e nella classifica di questo gruppo devono stare molto attenti agli ultimi avversari ed al Galles. Uscire senza una sconfitta, in questa trasferta, sarebbe fondamentale.

Le probabili formazioni di Croazia – Turchia

Croazia (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Gvardiol, Barisic; Modric, Brozovic, Ivanusec; Kramaric, Petkovic, Perisic.

Turchia (3-5-2): Cakir; Muldur, Soyuncu, Kabak; Kokcu, Ozcan, Kahveci, Bulut, Ucan; Yildirim, Sari.

Dove vederla in TV

Croazia – Turchia sarà trasmessa, in diretta su SKY, giovedì 12 ottobre dalle ore 20:45.

Quote offerte dai bookmaker per Croazia – Turchia

La Croazia è nettamente favorita dai bookmakers quota 1.69 Marathonbet e 1.67 AdmiralBet. Il pareggio è quotato 3.60 Sisal e 3.55 Marathonbet. La vittoria esterna è data 5.50 Marathonbet e 5.25 Unibet.

Pronostico per questa partita di Qualificazione Europei

Nonostante la Croazia non subisca goal da 3 partite consecutive, visto la posta in palio e la quota offerta, ci piace la selezione entrambe le squadre segnano.

Pronostico Goal 2.10 Sisal e AdmiralBet

Risultato esatto

Come risultato esatto per questo incontro valutiamo gli esiti: 3-1 / 2-1 / 2-2

