Croazia-Marocco si giocano la finalina per il 3°/4° posto ai mondiali di calcio Qatar 2022. Sabato 17 dicembre, prima della finalissima Argentina-Francia, si giocherà questa sfida tra i croati ancora una volta tra le prime 4 nazionali al mondo, e la sorpresa marocchina, prima nazionale africana a raggiungere le semifinali di una coppa del mondo di calcio.

Croazia-Marocco: probabili formazioni e statistiche

È Croazia-Marocco la finale che mette in palio il terzo posto ai Mondiali di Qatar 2022 tra due nazionali che si sono già affrontate nella fase a gironi (0-0). La Croazia ha perso 0-3 in semifinale contro l’Argentina mentre il Marocco ha sfiorato l’impresa, anzi l’ha già fatta essendo la prima nazionale africana in semifinale, anche se i marocchini si sono dovuti inchinare allo strapotere francese.

Probabili Formazioni

CROAZIA (4-3-2-1) – Livakovic; Juranovic, Lovren, Gvardiol, Sosa; Modric, Brozovic, Kovacic; Vlasic, Perisic; Kramaric. CT: Dalic.

MAROCCO (4-3-3) – Bounou; Hakimi, El Yamiq, Dari, Mazraoui; Ounahi, Amrabat, Amallah; Ziyech, En-Nesyri, Boufal. CT: Regragui.

Statistiche

-L’unico precedente tra le due Nazionali è andato in scena proprio in questa edizione dei Mondiali.

-La Croazia gioca la cosiddetta ‘finalina’ di un Campionato del mondo per la seconda volta nella sua storia: l’unico precedente risale a Francia ’98 e in quell’occasione la squadra allenata da Miroslav Blazevic vinse 2-1 contro l’Olanda piazzandosi al terzo posto.

Free Pick sulla finale 3°/4° posto

Il Marocco potrebbe avere ancora entusiasmo e più fame in questa sfida che per la Croazia potrebbe essere vista come delusione per l’ennesimo grande mondiale in cui Modric e compagni hanno accarezzato e sfiorato il sogno della vittoria finale senza farcela.

I croati però hanno dimostrato di avere una qualità maggiore e li preferiamo in questa finalina, anche se per quanto detto (e visto lo 0-0 nella fase a gironi) ci copriamo un pò consigliando CROAZIA (RIMBORSO IN CASO DI PAREGGIO) @1.66.

